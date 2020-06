Long Beach και Urban Athens Festival: Καλοκαίρι με δύο φεστιβάλ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Μία φεστιβαλική εμπειρία «2.0» live, με δύο φεστιβάλ, το Long Beach Festival και το Urban Athens Festival, σε δύο φεστιβαλικά κέντρα, σε δύο ανοιχτούς χώρους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παρουσιάζουν οι διοργανωτές Xlalala.

Σηματοδοτώντας την αρχή του τέλους του φόβου και της αβεβαιότητας που αυτόν τον καιρό κυριαρχεί, οι διοργανωτές θέλουν να φέρουν μια μελωδία αισιοδοξίας σε όσους αγαπούν τη μουσική και τις ζωντανές εμφανίσεις με τη διοργάνωση δύο φεστιβάλ, τηρώντας πάντα τις οδηγίες και τα μέτρα προφύλαξης κοινού, μουσικών και εργαζομένων που ανακοίνωσε το Υπουργείου Πολιτισμού.

Μπορεί ο αρχικός σχεδιασμός για το φετινό καλοκαίρι να άλλαξε απροσδόκητα, όμως οι τωρινές συνθήκες μας δίνουν την ευκαιρία να στηρίξουμε έμπρακτα αγαπημένους καλλιτέχνες και συγκροτήματα της εγχώριας μουσικής σκηνής.

«Το πάθος και η λαχτάρα για μια κοινή μουσική εμπειρία όπου μαζί, καλλιτέχνες και κοινό, θα ανταμώσουμε και θα ενώσουμε τη φωνή μας, δεν μπορούν να εκφραστούν μόνο μέσω live streaming events. Με αυτό το δεδομένο, προχωρoύμε στο σχεδιασμό φεστιβάλ της «επόμενης μέρας». Γιατί ο δρόμος προς την κανονικότητα γίνεται με σταθερά βήματα ελπίδας και πάντα μετά…μουσικής» αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Όσο για το τι σημαίνει το 2.0; Το να είσαι 2.0 σημαίνει ότι είσαι ανοικτός σε νέες εμπειρίες, ότι αγκαλιάζεις το καινούργιο, το διαφορετικό, το επαναστατικό. Το 2.0 είναι η επόμενη γενιά. Είναι εντελώς ανανεωμένο από το παλιό 1.0, που πλέον δεν είναι τόσο φρέσκο. Είναι απλά μαθηματικά: 2.0 διπλάσιο του 1.0

Long Beach Festival 2.0

Το Long Beach Festival 2.0 είναι το πρώτο από τα δύο φεστιβάλ. Θα πραγματοποιηθεί στις 24 & 25 Ιουλίου 2020 στο Terra Republic, στο 55ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κατερίνης.

Το line-up θα περιλαμβάνει:

Τους Πύξ Λαξ και τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, την Παρασκευή 24 Ιουλίου, ενώ το Σάββατο 25 Ιουλίου το Long Beach Festival υποδέχεται τους Villagers of Ioannina City, τους Rotting Christ, Planet of Zeus, ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC + more acts TBA

Urban Athens Festival 2.0

Θα πραγματοποιηθεί στις 7 & 8 Αυγούστου 2020 στο Terra Vibe Park, 37ο χλμ. E.O. Αθηνών – Λαμίας, στη Μαλακάσα. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα εμφανιστούν οι Πυξ Λαξ + guests. Το Σάββατο 8 Αυγούστου θα δούμε Villagers of Ioannina City, τους Rotting Christ, Planet of Zeus + more acts TBA