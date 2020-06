Η πολιτιστική ατζέντα της Τετάρτης: 16 προτάσεις για να δείτε σήμερα online

Οι Ελληνικές παραστάσεις που είναι διαθέσιμες online σήμερα:

Ίδρυμα Ωνάση

Απόψε στις 21:00 σε live YouTube premiere και για 48 ώρες, στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση έρχεται ένας Τσέχοφ από το μέλλον: οι «Τρεις Αδελφές» του μεγάλου Ρώσου συγγραφέα σε σκηνοθεσία της Susanne Kennedy, με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους. Πρόκειται για μια συνεργασία της Στέγης με την Kammerspiele του Μονάχου.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Θέατρο Πορεία

Με το σύνθημα «Είμαστε όλοι εδώ» 46 καλλιτέχνες δημιουργούν, για το Θέατρο Πορεία, από ένα προσωπικό βίντεο επί σκηνής, με αναγνώσεις λογοτεχνικών, θεατρικών έργων κ.α. Σειρά, σήμερα, έχει η Κατερίνα Πολέμη, η οποία μας τραγουδάει την «Ευρυδίκη», σε σύνθεση και μουσική της ίδιας και στίχους του Στρατή Πασχάλη.

Δείτε το εδώ.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Απόψε στις 21:00, το Μέγαρο Μουσικής παρουσιάζει την παράσταση «Οδύσσεια», τη μεγάλη συμπαραγωγή του Μεγάρου με την Κρατική Όπερα του Αμβούργου, σε χορογραφία – σκηνοθεσία του Τζον Νοϋμάγερ και μουσική του Γιώργου Κουρουπού.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σήμερα στις 19:00, η διαδικτυακή ηχητική σειρά Αναγνώσεις παρουσιάζει τον «Ερωτόκριτο», το κορυφαίο αφηγηματικό ποίημα της ελληνικής παράδοσης. Τη δραματουργία επιμελήθηκε και διαβάζει ο ηθοποιός Χρήστος Λούλης, ο οποίος στην παράσταση του Ερωτόκριτου (2002) σε σκηνοθεσία Βασίλη Νικολαΐδη, είχε κρατήσει τον ομώνυμο ρόλο.

Ακούστε την ηχογραφημένη ανάγνωση εδώ.



Επίσης, στις 18:00, ο ηθοποιός Δημήτρης Πιατάς διαβάζει το κλασικό παιδικό μυθιστόρημα της Πηνελόπης Σ. Δέλτα «Τρελαντώνης», σε σκηνοθετική επιμέλεια του Βίκτωρα Αρδίττη. Την ανάγνωση θα συνοδεύσουν ζωγραφικά έργα που δημιούργησε, ειδικά για τη σειρά, ο εικαστικός Αλέκος Λεβίδης, καθώς και πρωτότυπη μουσική του συνθέτη Κώστα Βόμβολου.

Βρείτε το εδώ.

To πρώτο ελληνικό φεστιβάλ drag online

Το πρώτο ελληνικό, διαδικτυακό φεστιβάλ drag προβάλλεται μέσω της πλατφόρμας Gumroad, με drag shows από 27 performers και εισιτήριο 5 ευρώ, του οποίου τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου μεταξύ των καλλιτεχνών.

Δείτε το εδώ.

Μία παράσταση μέσω της πλατφόρμας Ζoom

Δείτε σήμερα στις 19:15, την παράσταση της Έλλης Παπακωνσταντίνου, «Antigone Test Ι this is Me in my Room», βασισμένη στο έργο της Χριστίνας Ουζουνίδη «Ίχνη της Αντιγόνης». Βρείτε εισιτήρια εδώ.

Παραστάσεις από το εξωτερικό που μπορείτε να βρείτε σήμερα online:

Comédie-Française

Η Comédie-Française από σήμερα στις 2o:00 και μέχρι την Παρασκευή, θα ανεβάζει μια συζήτηση « La Causerie», με έναν ηθοποιό του θιάσου που θα απαντάει σε ερωτήσεις που έχει στείλει το κοινό. Κάθε μέρα θα απαντάει στις ερωτήσεις κι ένας άλλος ηθοποιός. Σήμερα, σειρά έχει η Anne Kessler.

Δείτε το εδώ.

Schaubühne του Βερολίνου

Όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, η Βερολινέζικη Schaubühne ανεβάζει με ελεύθερη πρόσβαση, μια παράστασή της, η οποία θα είναι διαθέσιμη μόνο από τις 19:30 μέχρι τη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα. Σήμερα, προβάλει την ταινία «Simple and proud: The Actress Angela Winkler» του Christoph Rüter, σε σκηνοθεσία του ίδιου.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Metropolitan Opera Νέας Υόρκης

Η Metropolitan Opera Νέας Υόρκης προβάλει τις όπερες «Iolanta» του Πιοτρ Τσαϊκόφσκι και «Bluebeard’s Castle» του Μπέλα Μπάρτοκ, σε μουσική διεύθυνση του Valery Gergiev. Θα είναι διαθέσιμες μέχρι τις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας.

Δείτε τις εδώ.

Κρατική όπερα της Βιέννης

Η Κρατική όπερα της Βιέννης ανεβάζει σήμερα στις 18:00, τo «Legend of Joseph», μια από τις πιο συναρπαστικές συνθέσεις μπαλέτου του Ρίχαρντ Στράους. Επίσης το «Verklungene Feste», το οποίο βασίζεται επίσης πάνω στη μουσική του Στράους, έρχεται να ολοκληρώσει το αφιέρωμα στον συνθέτη. Μαέστρος ο Mikko Franck.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Dutch National Opera & Ballet

Δείτε σήμερα την όπερα «Σαλώμη» του Ρίχαρντ Στράους, σε σκηνοθεσία του Ivo van Hove και την Royal Concertgebouw Orchestra σε μουσική διεύθυνση του Daniele Gatti.

Δείτε την παράσταση έως τις 14/6, εδώ.

Επίσης, δείτε την παράσταση «GRIMM», η οποία περιλαμβάνει τα παραμύθια της Χιονάτης, της Σταχτοπούτας, της Ωραίας Κοιμωμένης και της Ραπουνζέλ, με τους χαρακτήρες να «μπερδεύονται» σε μια…χορευτική περιπέτεια. Η χορογραφία είναι του Ernst Meisner.

Δείτε την παράσταση έως τις 13/6, εδώ.

Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας

Δείτε σήμερα το έργο του Γουίλιαμ Σαίξπηρ, «Κοριολανός», σε σκηνοθεσία Josie Rourke και τον Tom Hiddleston στον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη μέχρι αύριο.

Δείτε την εδώ.

Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προβάλει μέχρι τις 19/6, την όπερα τριλογίας «Il trittico» (Trittico) του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία Ρίτσαρντ Τζόουνς.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Shakespeare’s Globe Theater

Δείτε σήμερα την παράσταση «Οι εύθυμες κυράδες του Ουίνζορ» (The Merry Wives of Windsor) του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία της Elle White. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη για δωρεάν παρακολούθηση έως τις 14/6, εδώ.

Κι άλλες παραστάσεις online!

Επιπλέον, μπορείτε να απολαύσετε παλαιότερες παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου, που είναι διαθέσιμες online στο ψηφιοποιημένο αρχείο του, τη νέα υπηρεσία on demand του Θεάτρου Τέχνης, που μπορείτε να παρακολουθήσετε παραστάσεις έναντι χαμηλού αντιτίμου, παραστάσεις του θεάτρου του Νέου Κόσμου από το επίσημο κανάλι του στο YouTube, καθώς και άλλες πολλές παραστάσεις που διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο!