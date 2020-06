City Drive-in στον Λυκαβηττό: 8 ταινίες κι ένα stand-up show θα δούμε τον Ιούνιο

Το City Drive-in, το πρώτο drive-in της Αθήνας, σε ένα από τα εμβληματικότερα σημεία της Αθήνας, στον λόφο του Λυκαβηττού πραγματοποίησε τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του σε συνθήκες sold-out.

Με θέα όλη την Αθήνα, οι σινεφίλ είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τον νέο χώρο που θα φιλοξενήσει μέσα στον μήνα κινηματογραφικές προβολές με αφιερώματα όπως οι Art Mondays (οι Δευτέρες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου), οι Horror Thursdays (οι Πέμπτες με ταινίες τρόμου), ειδικά σχεδιασμένα events από ειδικούς – έκτακτους συνεργάτες (όπως ο μετρ του scare acting Θοδωρής Ελευθεριάδης), stand up comedy shows και συναυλίες, μέσα από την ασφάλεια του αυτοκινήτου, απολαμβάνοντας παγωμένα cocktails, ζεστό ποπκόρν, νάτσος και πεντανόστιμα burger και γλυκά από το food court, με την επιμέλεια του Chef Fahd.

Το αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων του City Drive-in βρίσκεται αναρτημένο στα social media του Cinema Alive καθώς και στην ιστοσελίδα του.

Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει στο viva.gr.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Το City Drive-In Cinema έρχεται τον Ιούνιο στον Λυκαβηττό

Πρόγραμμα Ιουνίου

9/6: «AN…», του Χριστόφορου Παπακαλιάτη

10/6: «Το Τέλειο Χτύπημα» (The Best Offer), του Τζουζέπε Τορνατόρε

11/6: «Το Εξπρές των Ζωντανών Νεκρών» (Train to Busan).

Αφιέρωμα HORROR THURSDAYS – ένα ειδικά σχεδιασμένο event για τους φανς του είδους με την επιμέλεια του μετρ του scare acting, Θοδωρή Ελευθεριάδη.

12/6: «Sex and the City» και «Μεσάνυχτα στο Παρίσι» (Midnight in Paris)

13/6 & 14/6: «La La Land» και «Μαγεία στο Σεληνόφως» (Magic in the Moonlight)

15/6: «Amelie» (Le fabuleux destin d’Amélie Poulain)

Αφιέρωμα ART MONDAYS στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο

17/6: «Stand Up Comedy Night» με τον Διονύση Ατζαράκη, την Χρύσα Κατσαρίνη, τον Θωμά Ζάμπρα και τον Blink Mike.