Η πολιτιστική ατζέντα της Δευτέρας: 13 προτάσεις για να δείτε σήμερα online

Οι Ελληνικές παραστάσεις που είναι διαθέσιμες online σήμερα:

Λυρική Σκηνή Αθηνών

Δείτε σήμερα στις 20:00, στο πλαίσιο του διαδικτυακού φεστιβάλ της ΕΛΣ, την συναυλία «Πότε θα ’ρθει, πότε θα ’ρθει το καλοκαίρι». Πάνω από 60 παιδιά της Παιδικής Χορωδίας ερμηνεύουν και ηχογραφούν από τα σπίτια τους τα τραγούδια της συναυλίας με την καθοδήγηση της Κωνσταντίνας Πιτσιάκου.

Βρείτε τη συναυλία εδώ.

Ίδρυμα Ωνάση

Δείτε ξανά τα νέα Radiophonics, στη νέα σειρά πρωτότυπων ραδιοφωνικών έργων και τον Σάιμον Κρίτσλεϊ, μέσα από τα τρία νέα podcasts της σειράς με τίτλο «Apply-Degger – Μια ανάλυση της σκέψης του Χάιντεγκερ στο «Είναι και χρόνος».

Επίσης, το Αρχείο Καβάφη συνεχίζει να μας εμβαπτίζει στον μοναδικό κόσμο του Αλεξανδρινού ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη, χάρη στο πρόγραμμα «Επτά ποιήματα, Επτά μαθήματα», με την ανάλυση ενός ποιήματος κάθε φορά (αυτή την εβδομάδα παρουσιάζεται το ποίημα «Συμεών»).

Βρείτε τα εδώ.

Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Μέσα από το νέο πρότζεκτ της Στέγης με τίτλο «ENTER», καλλιτέχνες ανά τον κόσμο ετοίμασαν νέα έργα, φτιαγμένα στην περίοδο της καραντίνας, μέσα σε μόλις 120 ώρες. Δείτε σήμερα τον κινηματογραφιστή Γιώργο Ζώη να δημιουργεί ένα ερωτικό sci-fi σε δυστοπικές εποχές, στο έργο του «Touch me».

Βρείτε το εδώ.

Θέατρο Πορεία

Με το σύνθημα «Είμαστε όλοι εδώ» 46 καλλιτέχνες δημιουργούν, για το Θέατρο Πορεία, από ένα προσωπικό βίντεο επί σκηνής, με αναγνώσεις λογοτεχνικών, θεατρικών έργων κ.α. Σειρά, σήμερα, έχει ο Στρατής Πασχάλης να διαβάζει το ποίημά του «Εικονίσματα – Ψωμί από χώμα».

Δείτε το εδώ.

Μία παράσταση μέσω της πλατφόρμας Ζoom

Δείτε σήμερα στις 19:15, την παράσταση της Έλλης Παπακωνσταντίνου, «Antigone Test Ι this is Me in my Room», βασισμένη στο έργο της Χριστίνας Ουζουνίδη «Ίχνη της Αντιγόνης». Βρείτε εισιτήρια εδώ.

Παραστάσεις από το εξωτερικό που μπορείτε να βρείτε σήμερα online:

Metropolitan Opera Νέας Υόρκης

Η Metropolitan Opera Νέας Υόρκης προβάλει την όπερα «Θαΐς» του Ζυλ Μασνέ, σε μουσική διεύθυνση του Jesús López-Cobos. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Κρατική όπερα της Βιέννης

Η Κρατική όπερα της Βιέννης ανεβάζει σήμερα στις 18:00, την όπερα «Boris Godunov» του Μοντέστ Μουσόργκσκι, σε μουσική διεύθυνση του Marko Letonja.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας

Δείτε σήμερα το έργο του Γουίλιαμ Σαίξπηρ, «Κοριολανός», σε σκηνοθεσία Josie Rourke και τον Tom Hiddleston στον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη έως την Πέμπτη 11/6.

Δείτε την εδώ.

Dutch National Ballet

Δείτε σήμερα την όπερα «Σαλώμη» του Ρίχαρντ Στράους, σε σκηνοθεσία του Ivo van Hove και την Royal Concertgebouw Orchestra σε μουσική διεύθυνση του Daniele Gatti.

Δείτε την παράσταση έως τις 14/6, εδώ.

Shakespeare’s Globe Theater

Δείτε σήμερα την παράσταση «Οι εύθυμες κυράδες του Ουίνζορ» (The Merry Wives of Windsor) του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία της Elle White. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη για δωρεάν παρακολούθηση έως τις 14/6, εδώ.

Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου ανεβάζει online σήμερα το «Romeo and Juliet: Beyond Words», σε μια κινηματογραφική μεταφορά των Michael Nunn και William Trevitt, της χορογραφίας του Kenneth MacMillan. Η μουσική διεύθυνση είναι του Koen Kessels. Θα είναι διαθέσιμη έως τις 21/6.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Κι άλλες παραστάσεις online!

Επιπλέον, μπορείτε να απολαύσετε παλαιότερες παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου, που είναι διαθέσιμες online στο ψηφιοποιημένο αρχείο του, τη νέα υπηρεσία on demand του Θεάτρου Τέχνης, που μπορείτε να παρακολουθήσετε παραστάσεις έναντι χαμηλού αντιτίμου, παραστάσεις του θεάτρου του Νέου Κόσμου από το επίσημο κανάλι του στο YouTube, καθώς και άλλες πολλές παραστάσεις που διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο!