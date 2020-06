Η πολιτιστική ατζέντα της Πέμπτης: 13 προτάσεις για να δείτε σήμερα online

Οι Ελληνικές παραστάσεις που είναι διαθέσιμες online σήμερα:

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σήμερα στις 21:00, δείτε τον Αλκίνοο Ιωαννίδη live από τον Φάρο του ΚΠΙΣN. Μόνος επί σκηνής, παίζει και τραγουδά τα τραγούδια αγαπημένα όπως τα «Όνειρο ήτανε», «Ο κόσμος που αλλάζει» και «Βυθός». Παρακολουθήστε τη συναυλία live στη σελίδα snfcc.org/ioannidis, καθώς και στη σελίδα του ΚΠΙΣΝ στο Facebook.

Επίσης στις 18:00, ο ηθοποιός Δημήτρης Πιατάς διαβάζει το κλασικό παιδικό μυθιστόρημα της Πηνελόπης Σ. Δέλτα «Τρελαντώνης», σε σκηνοθετική επιμέλεια του Βίκτωρα Αρδίττη. Την ανάγνωση θα συνοδεύσουν ζωγραφικά έργα που δημιούργησε, ειδικά για τη σειρά, ο εικαστικός Αλέκος Λεβίδης, καθώς και πρωτότυπη μουσική του συνθέτη Κώστα Βόμβολου.

Βρείτε το εδώ.

Ίδρυμα Ωνάση

Από σήμερα το Αρχείο Καβάφη συνεχίζει να μας εμβαπτίζει στον μοναδικό κόσμο του Αλεξανδρινού ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη, χάρη στο πρόγραμμα «Επτά ποιήματα, Επτά μαθήματα», με την ανάλυση ενός ποιήματος κάθε φορά (αυτή την εβδομάδα παρουσιάζεται το ποίημα «Ο Δημάρατος»).

Βρείτε το εδώ.

Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Μέσα από το νέο πρότζεκτ της Στέγης με τίτλο «ENTER», καλλιτέχνες ανά τον κόσμο ετοίμασαν νέα έργα, φτιαγμένα στην περίοδο της καραντίνας, μέσα σε μόλις 120 ώρες. Δείτε σήμερα τους Tim Etchells, Jim Fletcher και Chris Thorpe να σχολιάζουν με κωμικό τρόπο την εξουσία, τη θνητότητα και την αυταπάτη, μέσα από το έργο «We are the King of Ventilators».

Βρείτε το εδώ.

Θέατρο Πορεία

Με το σύνθημα «Είμαστε όλοι εδώ» 46 καλλιτέχνες δημιουργούν, για το Θέατρο Πορεία, από ένα προσωπικό βίντεο επί σκηνής, με αναγνώσεις λογοτεχνικών, θεατρικών έργων κ.α. Σειρά, σήμερα, έχει ο ηθοποιός Αργύρης Πανταζάρας να διαβάζει το «Σονέτο 66» του Σαίξπηρ.

Δείτε το εδώ.

To πρώτο ελληνικό φεστιβάλ drag online

Το πρώτο ελληνικό, διαδικτυακό φεστιβάλ drag προβάλλεται μέσω της πλατφόρμας Gumroad, με drag shows από 27 performers και εισιτήριο 5 ευρώ, του οποίου τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου μεταξύ των καλλιτεχνών.

Δείτε το εδώ.

Μία παράσταση μέσω της πλατφόρμας Ζoom

Σήμερα στις 21:45, δείτε το έργο «Dämmerung», βασισμένο στο ομότιτλο έργο του Θανάση Τριαρίδη, σε σκηνοθεσίαΝικόλα Ανδρουλάκη.

Βρείτε εισιτήρια εδώ.

Παραστάσεις από το εξωτερικό που μπορείτε να βρείτε σήμερα online:

Schaubühne του Βερολίνου

Όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, η Βερολινέζικη Schaubühne ανεβάζει με ελεύθερη πρόσβαση, μια παράστασή της, η οποία θα είναι διαθέσιμη μόνο από τις 19:30 μέχρι τη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα. Σήμερα, προβάλει το έργο «Kalldewey, Farce» του Μπότο Στράους, σε σκηνοθεσία του Luc Bondy.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Metropolitan Opera Νέας Υόρκης

Η Metropolitan Opera Νέας Υόρκης προβάλει την όπερα «Ορφέας και Ευρυδίκη» του Κρίστοφ Βίλιμπαλντ Γκλουκ, σε μουσική διεύθυνση του James Levine. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Κρατική όπερα της Βιέννης

Η Κρατική όπερα της Βιέννης ανεβάζει σήμερα στις 21:00, την όπερα σε τέσσερις πράξεις «Αντρέα Σενιέ» του Ουμπέρτο Τζορντάνο, σε μουσική διεύθυνση του Marco Armiliato.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας

Δείτε σήμερα στις 21:00, το έργο του Γουίλιαμ Σαίξπηρ, «Κοριολανός», σε σκηνοθεσία Josie Rourke και τον Tom Hiddleston στον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη έως την Πέμπτη 11/6.

Δείτε την εδώ.

Shakespeare’s Globe Theater

Δείτε σήμερα την παράσταση «Οι εύθυμες κυράδες του Ουίνζορ» (The Merry Wives of Windsor) του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία της Elle White. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη για δωρεάν παρακολούθηση εδώ.