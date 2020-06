Τηλεοπτικά BAFTA 2020: Σαρώνουν στις υποψηφιότητες «Chernobyl» και «The Crown»

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία των τηλεοπτικών BAFTA (Βρετανική Ακαδημία), που θα πραγματοποιηθούν στις 31 Ιουλίου, σε κλειστό στούντιο. Η τελετή θα γίνει διαδικτυακά, λόγω κορονοϊού και οι νικητές θα παραλαμβάνουν τα βραβεία τους…από απόσταση, δηλαδή εικονικά!

Το φετινό ρεκόρ των περισσότερων υποψηφιοτήτων συγκέντρωσε το τηλεοπτικό δράμα του HBO, «Chernobyl», με συνολικά 14 υποψηφιότητες. Το περσινό ρεκόρ κατείχε το «Killing Eve», πάλι με 14 υποψηφιότητες.

Ακολουθεί η βιογραφική δραματική σειρά του Netflix, «The Crown», που αφηγείται την βασιλική ζωή της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ της Αγγλίας, με 7 υποψηφιότητες. Παράξενο αποτελεί το γεγονός ότι οι κεντρικοί ηθοποιοί της σειράς (Ολίβια Κόλμαν, Τομπάιας Μένζις), δεν κατάφεραν να κερδίσουν υποψηφιότητα ερμηνείας στα φετινά βραβεία.

Έπειτα, ακολουθεί η κωμική σειρά-φαινόμενο της Phoebe Waller-Bridge, παραγωγής BBC και Amazon, «Fleabag», καθώς και η σειρά θρίλερ του BBC και του Netflix, «Giri/Haji», με 6 υποψηφιότητες.

Από 5 υποψηφιότητες συγκέντρωσαν η σειρά φαντασίας του BBC και του HBO, «His Dark Materials» και το «The Virtues», ενώ από 4 υποψηφιότητες συγκέντρωσαν το «Killing Eve», το «Sex Education» και το «Top Boy» του Netflix.

Τις περισσότερες υποψηφιότητες για ηθοποιό, συγκέντρωσε η Phoebe Waller-Bridge του «Fleabag» και του «Killing Eve», και ο Βρετανός (Ελληνικής καταγωγής) Jamie Demetriou, με 3 υποψηφιότητες.

Oι νικητές θα ανακοινωθούν στις 31 Ιουλίου και η τελετή θα μεταδοθεί από το BBC One.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες των φετινών BAFTA:

Ψυχαγωγική εκπομπή

The Graham Norton Show

The Last Leg

The Ranganation

Taskmaster

Δραματική Σειρά

The Crown

The End of The F***ng World

Gentleman Jack

Girl/Haji

Παρουσιαστής εκπομπής

Frankie Boyle

Graham Norton

Lee Mack

Mo Gilligan

Ψυχαγωγικό πρόγραμμα (ταλέντου)

The Greatest Dancer

The Rap Game UK

Strictly Come Dancing

The Voice UK

Γυναικείος ρόλος σε Κωμική σειρά

Gbemisola Ikumelo- Famalam

Phoebe Waller-Bridge- Fleabag



Sarah Kendall- Frayed



Sian Clifford – Fleabag

Ανδρικός ρόλος σε Κωμική σειρά

Guz Khan – Man Like Mobeen

Jamie Demetriou – Stath Lets Flats

Ncuti Gatwa – Sex Education

Youssef Kerkour – Home

Διεθνής Σειρά

Euphoria

Succession

Unbelievable

When They See Us

Α’ Ανδρικός ρόλος σε Δραματική σειρά

Callum Turner – The Capture

Jarred Harris – Chernobyl

Stephen Graham – The Virtues

Takehiro Hira – Girl/Haji

Α’ Γυναικείος ρόλος σε Δραματική σειρά

Glenda Jackson – Elizabeth is Missing

Jodie Comer – Killing Eve

Samantha Morton – I Am Kirsty

Suranne Jones – Gentleman Jack

Μίνι σειρά

A Confession

Chernobyl

The Victim

The Virtues

Εκπομπή Reality

Celebrity Gogglebox

Harry’s Heroes: The Full English

Race across the world

Rupaul’ s Drag Race UK

Σενάριο κωμικής σειράς

Catastrophe- Sharon Horgan, Rob Delaney, Jim O’Hanlon, Toby Welch

Derry Girls- Lisa McGee

Fleabag- Phoebe Waller-Bridge

Stath Lets Flats- Jamie Demetriou, Tom Kingsley, Seb Barwell, Ash Atalla

Β’ Γυναικείος ρόλος σε Δραματική σειρά

Ηelen Behan – The Virtues Warp Films

Helena Bonham Carter – The Crown

Jasmine Jobson – Top Boy

Naomi Ackie- The End of the F**ng World

B’ Aνδρικός ρόλος σε Δραματική σειρά

Jοe Absolom- A Confession

Josh O’ Connor- The Crown

Stellan Skarsgard- Chernobyl

Will Sharpe- Giri/Haji

Καλύτερη τηλεοπτική σκηνή (με ψήφο κοινού)

Coronation Street- Ο θάνατος του Sinead Osborne

Fleabag- Η σκηνή της εξομολόγησης

Game of Thrones- H Arya σκοτώνει τον Night King

Gavin and Stacey- Η Nessa κάνει πρόταση γάμου στον Smithy

Line of Duty- Ο θάνατος του John Corbett

Love Island- O Michael επανασυνδέεται μετά το Casa Amor