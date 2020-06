Εθνικό Θέατρο Αγγλίας: Δείτε online την παράσταση «Κοριολανός» με τον Tom Hiddleston

Το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας προσφέρει αυτή την Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020, μια ακόμη εξαιρετική παράσταση από το αρχείο του, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση. Πρόκειται για το αριστούργημα του Γουίλιαμ Σαίξπηρ «Κοριολανός», όπως ανέβηκε στη σκηνή του Donmar Warehouse τη σεζόν 2013/14, με τον Tom Hiddleston («Οι Εκδικητές», «Μόνο οι εραστές μένουν ζωντανοί», «The night manager»), στον ομώνυμο ρόλο του αλαζόνα ήρωα πολέμου.

Η επιτυχημένη παράσταση, μια τραγωδία για την εκδίκηση και την πολιτική χειραγώγηση, θα είναι διαθέσιμη online στο επίσημο κανάλι του Εθνικού Θεάτρου της Αγγλίας στο youtube, από την Πέμπτη 4 Ιουνίου στις 21:00 (ώρα Ελλάδος) και για μια εβδομάδα. Στη σκηνοθεσία βρίσκεται η Josie Rourke, ενώ τον πρωταγωνιστή πλαισιώνουν οι Mark Gatiss («Η Ευνοούμενη», «Σέρλοκ»), Alfred Enoch («How to Get Away with Murder», σειρά ταινιών Χάρι Πότερ), Hadley Fraser και Deborah Findlay.

Δείτε την παράσταση εδώ:

Υπόθεση

Ο ήρωας και προστάτης της Ρώμης, Κοριολανός, καλείται για μια ακόμη φορά να υπερασπιστεί την πόλη από τους εχθρούς της. Σε αυτή του την προσπάθεια, όμως, έρχεται αντιμέτωπος παράλληλα με την απειλή του λιμού, έναν εξοργισμένο και πεινασμένο λαό που απαιτεί ριζικές αλλαγές, καθώς και τους προσωπικούς του εσωτερικούς εχθρούς. Η επιστροφή του από το πεδίο της μάχης θα μετατραπεί σε ένα επικίνδυνο πολιτικό παιχνίδι, όπου η «realpolitik» επικρατεί των πάντων.

Λίγα λόγια για το έργο

Ο «Κοριολανός» γράφτηκε γύρω στο 1607-1608 και συμπεριλαμβάνεται στα λεγόμενα «ρωμαϊκά έργα» του συγγραφέα. Ο Σαίξπηρ αντλεί το θέμα του κυρίως από τους «Βίους Παράλληλους» του Πλουτάρχου (στη μετάφραση του Τόμας Νόρθ), μια σειρά βιογραφιών σπουδαίων Ελλήνων και Ρωμαίων.

Πρόκειται για μια πολιτική τραγωδία, με επίκεντρο τον υπερόπτη Caius Martius Coriolanus και την περιφρόνησή του για τον λαό της Ρώμης. Ένα έργο, με δυνατές σκηνές, όπου το δυσδιάκριτα σκληρό και τραχύ λεξιλόγιο χορεύει θριαμβευτικά με τον ποιητικό τόνο του κειμένου.

Η παράσταση

Η παράσταση είχε προβληθεί τα προηγούμενα χρόνια σε αναρίθμητες κινηματογραφικές αίθουσες ανά τον κόσμο, με τους κριτικούς να μιλάνε για μια «γρήγορη, πνευματώδη και ευφυή» παραγωγή. Ειδική μνεία είχε γίνει στην ερμηνεία του πρωταγωνιστή και συγκεκριμένα στην προθυμία του να εξερευνήσει τα περίπλοκα συναισθηματικά κίνητρα του ήρωα.

Τον Κοριολανό έχουν ερμηνεύσει κατά καιρούς στο θεατρικό σανίδι μερικοί από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς: Ο Laurence Olivier (1938 – Old Vic), ο Richard Burton (1954 – Old Vic), ο Ian Mckellen (1984 – National Theatre: Olivier Stage) και ο Kenneth Branagh (1992 – Chichester).