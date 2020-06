Η πολιτιστική ατζέντα της Δευτέρας: 14 προτάσεις για να δείτε σήμερα online

Οι Ελληνικές παραστάσεις που είναι διαθέσιμες online σήμερα:

Ίδρυμα Ωνάση

Δείτε ξανά το ντοκιμαντέρ «Ο Άμλετ στο μυαλό του Γιάννη Χουβαρδά» του Ηλία Γιαννακάκη από τις πρόβες της θεατρικής παράστασης «Άμλετ» του Γιάννη Χουβαρδά. Τα δύο νέα Radiophonics, στη νέα σειρά πρωτότυπων ραδιοφωνικών έργων, τον Σάιμον Κρίτσλεϊ, μέσα από τα τρία νέα podcasts της σειράς με τίτλο «Apply-Degger – Μια ανάλυση της σκέψης του Χάιντεγκερ στο «Είναι και χρόνος», καθώς και το «Circular Cultures», που είναι συζητήσεις για τη βιωσιμότητα οικονομία της μόδας.

Βρείτε τα εδώ.

Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Μέσα από το νέο πρότζεκτ της Στέγης με τίτλο «ENTER», καλλιτέχνες ανά τον κόσμο ετοίμασαν νέα έργα, φτιαγμένα στην περίοδο της καραντίνας, μέσα σε μόλις 120 ώρες. Δείτε σήμερα τον σκηνοθέτη Σίμο Κακάλα, να αναρωτιέται τι νόημα έχει ένα σύμπαν που δεν υπάρχει κανείς να το παρατηρήσει, στο έργο «Destination Acropolis».

Βρείτε το εδώ.

Θέατρο Πορεία

Με το σύνθημα «Είμαστε όλοι εδώ» 46 καλλιτέχνες δημιουργούν, για το Θέατρο Πορεία, από ένα προσωπικό βίντεο επί σκηνής, με αναγνώσεις λογοτεχνικών, θεατρικών έργων κ.α. Σειρά, σήμερα, έχει ο ηθοποιός Άρης Μπαλής που διαβάζει «Το σπίτι» του Julio Cortázar.

Δείτε το εδώ.

Μία παράσταση μέσω της πλατφόρμας Ζoom

Δείτε σήμερα στις 19:15, την παράσταση της Έλλης Παπακωνσταντίνου, «Antigone Test Ι this is Me in my Room», βασισμένη στο έργο της Χριστίνας Ουζουνίδη «Ίχνη της Αντιγόνης». Βρείτε εισιτήρια εδώ.

To πρώτο ελληνικό φεστιβάλ drag online

Το πρώτο ελληνικό, διαδικτυακό φεστιβάλ drag προβάλλεται μέσω της πλατφόρμας Gumroad, με drag shows από 27 performers και εισιτήριο 5 ευρώ, του οποίου τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου μεταξύ των καλλιτεχνών.

Δείτε το εδώ.

Παραστάσεις από το εξωτερικό που μπορείτε να βρείτε σήμερα online: Comédie-Française

Η Comédie-Française από σήμερα στις 2o:00 και μέχρι την Παρασκευή, θα ανεβάζει μια συζήτηση « La Causerie», με έναν ηθοποιό του θιάσου που θα απαντάει σε ερωτήσεις που έχει στείλει το κοινό. Κάθε μέρα θα απαντάει στις ερωτήσεις κι ένας άλλος ηθοποιός. Σήμερα, σειρά έχει o Hervé Pierre.

Δείτε to εδώ.

Κρατική όπερα της Βιέννης

Η Κρατική όπερα της Βιέννης ανεβάζει σήμερα στις 21:00, την όπερα «Η Γυναίκα δίχως Σκιά» του Ρίχαρντ Στράους, σε μουσική διεύθυνση του Christian Thielemann.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Metropolitan Opera Νέας Υόρκης

Η Metropolitan Opera Νέας Υόρκης προβάλει την όπερα «Σαλώμη» του Ρίχαρντ Στράους, σε μουσική διεύθυνση του Patrick Summers. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας

Δείτε σήμερα την παράσταση «This House», βασισμένη στο θεατρικό έργο του Τζέιμς Γκράχαμ, σε σκηνοθεσία του Jeremy Herrin. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη έως την Πέμπτη 4/6.

Δείτε την εδώ.

Shakespeare’s Globe Theater

Δείτε σήμερα στις 21:00 την παράσταση «Οι εύθυμες κυράδες του Ουίνζορ» (The Merry Wives of Windsor) του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία της Elle White. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη για δωρεάν παρακολούθηση εδώ.

Όπερα του Παρισιού

Η Όπερα του Παρισιού προβάλει σήμερα στις 20:30, την όπερα «Ριγκολέττο» του Τζουζέπε Βέρντι, σε μουσική διεύθυνση του Nicola Luisotti. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη έως 7/6.

Δείτε την εδώ.

Κι άλλες παραστάσεις online!

Επιπλέον, μπορείτε να απολαύσετε παλαιότερες παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου, που είναι διαθέσιμες online στο ψηφιοποιημένο αρχείο του, τη νέα υπηρεσία on demand του Θεάτρου Τέχνης, που μπορείτε να παρακολουθήσετε παραστάσεις έναντι χαμηλού αντιτίμου, παραστάσεις του θεάτρου του Νέου Κόσμου από το επίσημο κανάλι του στο YouTube, καθώς και άλλες πολλές παραστάσεις που διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο!