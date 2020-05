Η πολιτιστική ατζέντα της Δευτέρας: 12 προτάσεις για να δείτε σήμερα online

Οι Ελληνικές παραστάσεις που είναι διαθέσιμες online σήμερα:

Ίδρυμα Ωνάση

Ο Τομέας Εκπαίδευσης του Ιδρύματος Ωνάση δημιουργεί ένα βίντεο με τίτλο «Κορωνοϊός και Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος» για την πανδημία και τις προφυλάξεις που αυτή επιβάλλει, το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπους με διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Το βίντεο θα είναι διαθέσιμο από σήμερα, εδώ.

Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Μέσα από το νέο πρότζεκτ της Στέγης με τίτλο «ENTER», καλλιτέχνες ανά τον κόσμο ετοίμασαν νέα έργα, φτιαγμένα στην περίοδο της καραντίνας, μέσα σε μόλις 120 ώρες. Δείτε σήμερα την σχεδιάστρια φωτισμών και διευθύντρια λειτουργίας του The Chocolate Factory Theater, Madeline Best, και τον σκηνοθέτη, κινηματογραφιστή και καλλιτεχνικό διευθυντή του, Brian Rogers, να αναρωτιούνται πώς το τέλος του κόσμου μπορεί να είναι τόσο βαρετό, στο «4 Fixations».

Βρείτε το εδώ.

Εθνική Λυρική Σκηνή

Δείτε σήμερα στις 20:00, στο πλαίσιο του 1oυ Διαδικτυακού Φεστιβάλ της ΕΛΣ, το ντουέτο κρουστών Behind Bars σε μια παράσταση με τίτλο «Για μιαν άνοιξη χωρίς περιορισμούς» με μεταγραφές διάσημων έργων του Μπαχ. Οι δύο μουσικοί επέλεξαν τα έργα αυτά καθώς τους θυμίζουν μιαν άνοιξη χωρίς περιορισμούς, ταυτόχρονα όμως επειδή μέσα από τη χαρμολύπη της μουσικής γίνεται αναφορά στο δράμα που ζει ο πλανήτης από την υγειονομική κρίση του κορονοϊού.

Δείτε το εδώ.

Θέατρο Πορεία

Με το σύνθημα «Είμαστε όλοι εδώ» 46 καλλιτέχνες δημιουργούν, για το Θέατρο Πορεία, από ένα προσωπικό βίντεο επί σκηνής, με αναγνώσεις λογοτεχνικών, θεατρικών έργων κ.α. Σειρά σήμερα, έχει ο ηθοποιός Λαέρτης Μαλκότσης με το «World off», σε δική του σύνθεση και ερμηνεία.

Δείτε το εδώ.

ΚΘΒΕ

Έως την Κυριακή 31/5, θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε όλες τις παραστάσεις του ΚΘΒΕ που προβλήθηκαν την περίοδο της καραντίνας. Δείτε σήμερα την παράσταση «Ασκητική» του Νίκου Καζαντζάκη, σε σκηνοθεσία του Αντρέα Κουτσουρέλη, αλλά και άλλες παραστάσεις εδώ.

Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Δείτε από σήμερα στις 20:00, την παράσταση «Τεχνοχρόνος» σε κείμενο της Ζέτης Φίτσιου και σκηνοθετική επιμέλεια του Γιάννη Στεφόπουλου. Μπαίνουμε στη μηχανή του χρόνου και ταξιδεύουμε με το φωταέριο και το υδαταέριο πίσω στη δεκαετία του 1980.

Δείτε το εδώ.

Μέσω της πλατφόρμας «zoom»

Η Έλλη Παπακωνσταντίνου δημιουργεί μια ψηφιακή παράσταση με τίτλο «Antigone Test Ι this is Me in my Room». Το κείμενο στηρίζεται στα «Ίχνη της Αντιγόνης» ένα από τα γνωστότερα έργα της Χριστίνας Ουζουνίδη, που αντλεί από τον αρχαιοελληνικό μύθο της Αντιγόνης. Η παράσταση παίζει ξανά σήμερα στην πλατφόρμα του «zoom» στις 18:15 και στις 20:15. Για να αγοράσετε το εισιτήριο σας και να δείτε την παράσταση, μπείτε εδώ.

Παραστάσεις από το εξωτερικό που μπορείτε να βρείτε σήμερα online: Comédie-Française

Η Comédie-Française από σήμερα στις 2o:00 και μέχρι την Παρασκευή, θα ανεβάζει μια συζήτηση « La Causerie», με έναν ηθοποιό του θιάσου που θα απαντάει σε ερωτήσεις που έχει στείλει το κοινό. Κάθε μέρα θα απαντάει στις ερωτήσεις κι ένας άλλος ηθοποιός. Σήμερα, σειρά έχει ο Éric Ruf.

Δείτε to εδώ.

Metropolitan Opera Νέας Υόρκης

Η Metropolitan Opera Νέας Υόρκης προβάλει την όπερα «Μανόν», μία σύνθεση του Γάλλου Ζυλ Μασνέ, σε μουσική διεύθυνση του Fabio Luisi. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας

Δείτε σήμερα το αριστούργημα του Tennessee Williams, «Λεωφορείον ο Πόθος», όπως ανέβηκε στη σκηνή του Young Vic το 2014, σε σκηνοθεσία Benedict Andrews και την Gillian Anderson στον ρόλο της Blanche DuBois.

Δείτε την εδώ.

Κρατική όπερα της Βιέννης

Η Κρατική όπερα της Βιέννης ανεβάζει σήμερα στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), τον «Ντον Τζοβάννι», μια όπερα σε δύο πράξεις με μουσική του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, σε μουσική διεύθυνση του Adam Fischer.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

H Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προβάλει την όπερα «Τραβιάτα» του Τζουζέπε Βέρντι, σε σκηνοθεσία του Richard Eyre. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη έως τις 8/6 στα ιταλικά με αγγλικούς υπότιτλους.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Κι άλλες παραστάσεις online!

Επιπλέον, μπορείτε να απολαύσετε παλαιότερες παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου, που είναι διαθέσιμες online στο ψηφιοποιημένο αρχείο του, τη νέα υπηρεσία on demand του Θεάτρου Τέχνης, που μπορείτε να παρακολουθήσετε παραστάσεις έναντι χαμηλού αντιτίμου, παραστάσεις του θεάτρου του Νέου Κόσμου από το επίσημο κανάλι του στο YouTube, καθώς και άλλες πολλές παραστάσεις που διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο!