I Need A Miracle: Το νέο τραγούδι της Tara McDonald σε συνεργασία με την Unicef

Η βασίλισσα της dance μουσικής, όπως την αποκαλούν, Tara McDonald, κυκλοφορεί ένα τραγούδι για φιλανθρωπικό σκοπό.

Το συναισθηματικό ‘I Need A Miracle’ είναι το προσωπικό ευχαριστώ της τραγουδίστριας προς όλους τους εργαζομένους υγείας που μάχονται όλο αυτό τον καιρό, για να κρατάνε εμάς ασφαλείς από τον Covid-19, ενώ ταυτόχρονα έσοδα του τραγουδιού θα διατεθούν στο ταμείο της Unicef, για την οικονομική στήριξη των παιδιών που βρίσκονται ενόψει των αρνητικών επιπτώσεων από την κρίση του κορονοϊού.

Η Τara McDonald έχει υπάρξει στο παρελθόν και στα παιδικά της χρόνια (12 ετών) πρέσβειρα της Unicef, επομένως είναι πολύ συγκινητική αυτή η αντάμωση μετά από τόσα χρόνια, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και η ίδια.

H τραγουδίστρια Tara McDonald έχει 20 τραγούδια στο Top10 των international charts και τις καλύτερες κριτικές, ενώ είναι γνωστή από τις συνεργασίες της με τους David Guetta, Snoop Dogg αλλά και από τα hits ‘My My My’, ‘Feel The Viber’ και ‘Money Maker’ που αποτελεί συνεργασία με το δυνατό λατινοαμερικάνικο duo Zion & Lennox.

Βρείτε και ακούστε το ‘I Need A Miracle’ εδώ.