Mubi: Νέες ανεξάρτητες και κλασικές ταινίες στη δημοφιλή streaming πλατφόρμα

Οι σινεφίλ βρήκαν παρηγοριά σε διάφορες streaming πλατφόρμες, εν μέσω καραντίνας. Μια από αυτές, είναι το Mubi. Πρόκειται για μια υπηρεσία που προσφέρει ένα σημαντικό αριθμό ταινιών από το ανεξάρτητο σινεμά, κλασικές ή και πιο σύγχρονες, με πολλά αριστουργήματα στις λίστες του.

Η υπηρεσία πρόσφατα απέκτησε μια καινούργια βιβλιοθήκη, με ταινίες που θα ευχαριστήσουν όλους τους λάτρεις του σινεμά. Ασπρόμαυρες ταινίες όπως το κλασικό «Nosferatu» του 1922 και πιο σύγχρονες, όπως το «The Staggering Girl» του σκηνοθέτη του «Call me by your name», Luca Guadagnino, με την Τζούλιαν Μουρ.

Επίσης, στην βιβλιοθήκη θα βρείτε την ρωσική ταινία «Beanpole», που κέρδισε βραβείο στις Κάννες και αφηγείται την σχέση δυο γυναικών μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σημαντικές προσθήκες αποτελούν και οι ταινίες της Agnès Varda, η γαλλική ταινία τρόμου, «Trouble Every Day» της Claire Denis, που συνδυάζει στοιχεία ταινίας πανδημίας, κανιβαλισμού και ρομαντισμού, καθώς και το επικό ντοκιμαντέρ «Hoop Dreams» του Steve James, που γυρίστηκε το 1994.

Η υπηρεσία Mubi προσφέρει δωρεάν δοκιμή 7 ημερών, ενώ όταν λήξει, πληρώνετε μια συνδρομή των 11 δολαρίων (10 ευρώ περίπου) τον μήνα, ή 95.88 δολάρια (87.98 ευρώ) τον χρόνο.