«Docs for Kids»: Δωρεάν ντοκιμαντέρ για παιδιά και εφήβους, από το 22ο ΦΝΘ

Ένα βλέμμα αθώο και μαζί αμείλικτα υποψιασμένο μαθαίνει να διαβάζει τον κόσμο. Οι προβολές «Docs for Kids» του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης που απευθύνονται σε μαθητές σχολείων, είναι δωρεάν διαθέσιμες online έως τις 28 Μαΐου σε παιδιά και εφήβους από όλη την Ελλάδα για να τις παρακολουθήσουν από το σπίτι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Το 22ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης έρχεται online, με 210 ντοκιμαντέρ!

Πως να δείτε τα ντοκιμαντέρ

Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ και ακολουθείτε το σύνδεσμο « TDF22 ONLINE ».

». Δημιουργείτε ένα λογαριασμό επιλέγοντας «Create account» στο επάνω δεξιά μέρος της οθόνης.

Συμπληρώνετε το όνομα, το email και τον κωδικό που επιθυμείτε. Μπορείτε τώρα να παρακολουθήσετε τα διαθέσιμα ντοκιμαντέρ.

Βρείτε το ντοκιμαντέρ που επιθυμείτε είτε μέσω αναζήτησης, είτε από τις λίστες ανά τμήμα που θα βρείτε στο κεντρικό μενού.

Επιλέξτε το ντοκιμαντέρ που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε. Θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης.

Πατήστε «Play Now» ώστε να ξεκινήσει η προβολή.

Έχετε 24 ώρες να δείτε την ταινία.

Σε περίπτωση που δεν την δείτε, η θέση σας ακυρώνεται.

Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά για τη διαθεσιμότητα των ταινιών.

Οι υπεύθυνοι του Φεστιβάλ βρίσκονται στη διάθεσή σας κάθε μέρα 10.00 – 01.00 με live chat για να απαντήσουν σε ερωτήσεις και απορίες.

Ανακαλύψτε τα ντοκιμαντέρ για παιδιά του 22ου ΦΝΘ:

199 μικροί ήρωες / 199 Little Heroes (για παιδιά ηλικίας 11+)

Ζίγκριντ Κλάουσμαν, Γερμανία 2018, Έγχρωμο 50′

Τι σημαίνει η απλούστατη φράση «πηγαίνω σχολείο» για ένα παιδί αυτού του κόσμου; Μια διεθνής σειρά ντοκιμαντέρ που ακολουθεί παιδιά από τις τέσσερις γωνιές του πλανήτη στη διαδρομή από το σπίτι μέχρι το σχολείο. Τα παιδιά αυτά μας ξεναγούν στα χίλια κι ένα πρόσωπα της κάθε ηπείρου, ενόσω μοιράζονται μαζί μας τις ελπίδες και τα σχέδιά τους. Μιλούν για τα όνειρά τους αλλά και για τους φόβους τους –παιδική εργασία, πόλεμος και εγκληματικότητα– καθώς υμνούν την ομορφιά της φύσης και τη σημασία της φιλίας. Βλέπουμε τον κόσμο μέσα από τα δικά τους μάτια.

Αnbessa (για παιδιά ηλικίας 13+)

Μο Σκαρπέλι, Ιταλία, ΗΠΑ, Αιθιοπία 2019, Έγχρωμο 86′

Ο δεκάχρονος Ασαλίφ και η μητέρα του ακούνε τις ύαινες να αλυχτούν τα βράδια, στο δάσος πίσω από το σπίτι τους, στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας. Τα αληθινά αρπακτικά όμως έχουν μορφή ανθρώπου: οι αδίστακτοι εργολάβοι που είχαν εκδιώξει τον Ασαλίφ και τη μητέρα του από το προηγούμενο σπίτι τους έχουν βγει ξανά για κυνήγι. Αλλά ο Ασαλίφ, στα όνειρά του, μεταμορφώνεται σε «anbessa» (λιοντάρι στην αμχαρική γλώσσα), το μόνο ζώο που διώχνει τις ύαινες μακριά.

Άσο / Asho (για παιδιά ηλικίας 13+)

Τζαφάρ Νατζαφί, Ιράν 2019, Έγχρωμο 30′

Ο Άσο είναι η πιο περίεργη περίπτωση παθιασμένου σινεφίλ που θα αντικρίσετε ποτέ: είναι ένας ανήλικος βοσκός που απολαμβάνει τη ζωή στην ενδοχώρα του Ιράν, παρακολουθεί ταινίες με το κιλό στη ραγισμένη οθόνη του τάμπλετ και ονειρεύεται να γίνει αστέρας του σινεμά. Ένα τοπίο εκτυφλωτικής ομορφιάς και μια σειρά από ονειρικά ενσταντανέ φιλοτεχνούν αυτό το ρομαντικό πορτρέτο ενός λιλιπούτειου γεννημένου σταρ.

Το παιδί-πουλί / Bird Boy (για παιδιά ηλικίας 11+)

Σάιμον Λέρενγκ Βίλμον, Δανία 2019, Έγχρωμο 22′

Όταν ο 12χρονος Ρεσάτ κοιτάζει γύρω του, αντικρίζει τις πετρελαιοπηγές του Αζερμπαϊτζάν. Όταν κοιτάζει στον ουρανό όμως, με βλέμμα ονειροπόλο, βλέπει τα περιστέρια να πετούν ψηλά. Του λείπει ο πατέρας του, ο οποίος πέθανε πριν ένα χρόνο. Αυτό που κατά βάθος προτιμά, όμως, είναι να περνά χρόνο με τον εκπαιδευτή του. Ενώ ο Ρεσάτ μαθαίνει τα πάντα για τα περιστέρια, ανακαλύπτει τι πραγματικά θέλει στη ζωή.

Γαλάζια μάτια, εμπριμέ φόρεμα / Blue Eyes and Colorful My Dress (για παιδιά ηλικίας 4+)

Πολίνα Γκουμιέλα, Γερμανία 2020, Έγχρωμο 55′

Είναι μια ηλιόλουστη καλοκαιρινή μέρα σε μια πόλη της Βουλγαρίας, και η Ζάνα –η τρίχρονη κόρη της σκηνοθέτιδας– έχει βαλθεί να εξερευνήσει κάθε σπιθαμή της γειτονιάς, πιάνοντας φιλίες με όποιο παιδί και γατί βρεθεί στον δρόμο της. Σε αυτό το αποκαλυπτικό ταξίδι, κάθε βήμα της διαδρομής ισοδυναμεί με μια νέα ανακάλυψη, και η Ζάνα ξεδιπλώνει το σπιρτόζικο ταμπεραμέντο της καθώς η μια περιπέτεια διαδέχεται την άλλη.

Η Φιν, ο Γιπ και η Φιν / Fien, Jip & Fien (για παιδιά ηλικίας 11+)

Μαρί Ντε Χερτ, Έλεν Πόλαρντ, Βέλγιο 2020, Έγχρωμο 15′

Ο εντεκάχρονος Γιπ ερωτεύεται για πρώτη φορά. Η μικρή αδελφή του, η εννιάχρονη Φιν θέλει να μάθει τα πάντα για το αμόρε του. Είναι περίεργη, αλλά είναι και λίγο ζηλιάρα. Αυτό το ερωτικό σκίρτημα αποτελεί άραγε απειλή για τον πανίσχυρο δεσμό τους; Και δεν είναι λίγο περίεργο ότι η αγαπημένη του Γιπ ονομάζεται επίσης Φιν;

Τρέχει στο αίμα μου / In My Blood It Runs (για παιδιά ηλικίας 15+)

Μάγια Νιούελ, Αυστραλία 2019, Έγχρωμο 84′

Ο δεκάχρονος Ντουτζουάν, παιδί-θεραπευτής και ικανός κυνηγός, μιλά τρεις γλώσσες και φανερώνει ψήγματα από τη σοφία του, καθώς ρητορεύει για την πολυπλοκότητα του κόσμου μας. Την ίδια στιγμή, η οικογένειά του κάνει το παν ώστε ο ίδιος να λάβει την παιδεία του λαού του –των Αβορίγινων Αρέρντε– παράλληλα με τη δυτικού τύπου εκπαίδευση. Παρακολουθούμε τον Ντουτζουάν να μοιράζεται τη δική του αλήθεια, αλλά και να βρίσκει τον χώρο και τον χρόνο για να ονειρευτεί.

Φωτογενή σαγόνια / Jawline (για παιδιά ηλικίας 16+)

Λάιζα Μάντελαπ, ΗΠΑ 2019, Έγχρωμο 97′

Σε μια κωμόπολη του Τενεσί, ένας δεκαεξάχρονος παλεύει να ξεφύγει από το αδιέξοδο μιας προδιαγεγραμμένης μοίρας. Διαβατήριό του για μιαν άλλη ζωή η νέα μόδα των boy broadcasts και στόχος του να γίνει το αντικείμενο του πόθου για χιλιάδες συνομήλικα κορίτσια σε όλο τον κόσμο, τα οποία αναζητούν στο διαδίκτυο το άλλο τους μισό. Ένα τρυφερό και πολυεπίπεδο ανθρώπινο πορτρέτο που παρατηρεί σε βάθος τη μοντέρνα εκδοχή της παιδικότητας και την κερδοφόρα βιομηχανία της εφηβικής έξαψης, αποτυπώνοντας μια νέα όψη του αμερικανικού ονείρου.

Τώρα / Now (για παιδιά ηλικίας 14+)

Γιμ Ράκετε, Γερμανία 2019, Έγχρωμο 75′

Ένα ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς νέοι ακτιβιστές από όλο τον κόσμο, όπως η Γκρέτα Τούνμπεργκ αμφισβητούν το status quo, πιέζοντας για κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές. Βασικό ερώτημα της ταινίας: τι σημαίνει να είναι κανείς ακτιβιστής και ποιο είναι το διακύβευμα; Έμπειροι ακτιβιστές, καθώς και ειδικοί που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, προσφέρουν κατατοπιστικές πληροφορίες και μοιράζονται τις προβλέψεις τους όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις.

Ρενίλντο και Βανίλντο / Renildo & Vanildo (για παιδιά ηλίκιας 11+)

Έφα φαν Μπάρνεφελντ, Χελέεν Ντ’ Αένς, Ολλανδία 2019, Έγχρωμο 15′

Στο χωριό τους στη Γουινέα-Μπισάου, όλοι γνωρίζουν τα δίδυμα Ρενίλντο και Βανίλντο για τον χορό τους. Η Μάμα Ντίλα τους φροντίζει, καθώς τα δίδυμα έχασαν τη μητέρα σε ηλικία μόλις ενός έτους, ενώ τον πατέρα τους τον βλέπουν σπάνια. Σύντομα θα τον επισκεφτούν και θέλουν να του κάνουν έκπληξη με έναν χορό. Επιδίδονται σε προπονήσεις, θέλοντας να κερδίσουν την έγκρισή του. Εκείνος ενδιαφέρεται κυρίως για τους βαθμούς τους στο σχολείο. Τι θα πει για τον χορό τους;

Μια λίμνη τον χειμώνα / Winter Lake (για παιδιά ηλικίας 9+)

Πέτερι Σάαριο, Φινλανδία 2019, Έγχρωμο 15′

Κάθε χρόνο, όταν κλείνουν τα σχολεία για διακοπές, η Εμίκα και ο ξάδερφός της ο Αντί, ο οποίος είναι κάτι σαν μεγάλος αδερφός για την ίδια, επισκέπτονται την αχανή λίμνη Σάιμαα, ένα μαγευτικό φυσικό καταφύγιο στη Φινλανδία, περιτριγυρισμένο από χιλιάδες νησιά. Μόλις αντικρίσετε τη μαγική παγωμένη λίμνη, τους δρυοκολάπτες στα χιονισμένα δάση, τα ψάρια κάτω από τον πάγο, τον έναστρο ουρανό και το Βόρειο Σέλας, θα καταλάβετε γιατί οι πρωταγωνιστές μας συνεχίζουν να επιστρέφουν εδώ… Μια βαθιά ιστορία για την πραγματική μας σύνδεση με τη φύση.