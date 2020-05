Ο Thom Yorke μοιράζεται τις νέες ημερομηνίες της περιοδείας του και μία playlist με αγαπημένα του τραγούδια!

Ο ιδρυτής των Radiohead και μουσικός Thom Yorke ανακοίνωσε επιτέλους τις νέες ημερομηνίες της πολυαναμενόμενης περιοδείας του, που είχε ακυρωθεί λόγω του κορονοϊού. Πρόκειται για έναν από τους πρώτους μουσικούς που τολμούν να ανακοινώσουν ημερομηνίες για τις ακυρωμένες συναυλίες τους, και μάλιστα μέσα στο 2020!

Η περιοδεία που κανονικά θα άρχιζε αυτό τον μήνα στο Λονδίνο, τελικά θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2020 στις ΗΠΑ. Η ευρωπαϊκή περιοδεία σε Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες της Ευρώπης (δυστυχώς η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται σε αυτές) θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2021, ενώ θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου. Ο Thom Yorke πρόκειται να ταξιδέψει σε Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Τσεχία, Σλοβακία και Γερμανία. Δείτε όλες τις ημερομηνίες εδώ.

Along with the festivals, the run of Tomorrow’s Modern Boxes headline shows in June and July have been postponed due to the ongoing Covid virus situation.

Rescheduled dates so far are here: https://t.co/vS6OgHezTm more information as soon as we have it.

— Thom Yorke (@thomyorke) May 20, 2020