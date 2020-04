Οι Radiohead κάνουν stream τις πιο διάσημες συναυλίες τους!

Σας έχουν λείψει οι συναυλίες; Τότε σας έχουμε καλά νέα! Οι Radiohead αποφάσισαν να ανεβάζουν στο YouTube τις συναυλίες τους, και μάλιστα μια σειρά από τις πιο διάσημες, που άφησαν ιστορία. Έτσι θέλησε το αγαπημένο μας συγκρότημα να ψυχαγωγήσει τους θαυμαστές του κατά τη διάρκεια της καραντίνας.

Μιλώντας στο Instagram του συγκροτήματός τους χτές το βράδυ, ανακοίνωσαν ότι θα ανεβάζουν τα show τους στο κανάλι τους στο YouTube κάθε εβδομάδα. Είναι αποφασισμένοι να μας ψυχαγωγούν, όπως μπορούν. «Είτε μέχρι να σταματήσουν οι περιορισμοί που επιβάλλει η σημερινή κατάσταση, είτε μέχρι να μην μας μείνουν άλλες συναυλίες!»

Now that you have no choice whether or not you fancy a quiet night in, we hereby present the first of several weekly live shows coming to Radiohead’s @YouTube channel.

Starting tomorrow 10pm UK/2pm PT/5pm ET with Live From a Tent In Dublin: https://t.co/oQYIJXFDCz pic.twitter.com/84TSWMPDLV

— Radiohead (@radiohead) April 8, 2020