Οι Red Hot Chili Peppers έρχονται στο Ejekt Festival 2021

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του μουσικού φεστιβάλ Ejekt, η αναβληθείσα, λόγω covid-19, συναυλία που ήταν προγραμματισμένη να γίνει στην Πλατεία νερού, την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020, μεταφέρεται για του χρόνου. Συγκεκριμένα, οι φίλοι των Red Hot Chili Peppers, θα έχουν την ευκαιρία να τους απολαύσουν, στο Markopoulo Park, το Σάββατο 26 Ιουνίου 2021.

Η πιο πρόσφατη επίσκεψη του αμερικάνικου ροκ συγκροτήματος στη χώρα μας είχε πραγματοποιηθεί, στις 4 Σεπτεμβρίου 2012, όταν και οι Red Hot Chili Peppers έπαιξαν μπροστά σε ένα κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο (περίπου 70 χιλιάδες θεατές). Τη συναυλία είχε ανοίξει το ελληνικό συγκρότημα Sunny Side Of The Razor και οι Βρετανοί As Able As Kane (ΑΑΑΚ).

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Έχουμε υπέροχα νεά! Οι Red Hot Chili Peppers είναι οι headliners του Ejekt Festival 2021!

Μπορεί η πανδημία να άλλαξε τις ζωές μας και μαζί τα φετινά σχέδια όλων μας, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει η μουσική. Εμείς, στo Ejekt Festival, έχουμε ήδη ξεκινήσει να εργαζόμαστε για την επόμενη χρονιά και είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι: οι Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith και John Frusciante θα βρεθούν στη σκηνή του Markopoulo Park, τo Σάββατο 26 Ιουνίου 2021, για να πραγματοποιήσουν το δικό μας και δικό σας όνειρο: να δουμε τους RHCP ζωντανά στη σκηνή του Ejekt!

Σύντομα θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις για τους κατόχους εισιτηρίων, τo line-up και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το Ejekt Festival 2021.

Εισιτηρίων για όλες τις κατηγορίες (Zone A, Zone B, VIP) πωλούνται στα γνωστά σημεία προπώλησης.

Ευχαριστούμε για τη στήριξη σας σε μια περίοδο όπως αυτή που ζούμε. Προστατεύστε τον εαυτό σας και σύντομα θα ξανασυναντηθούμε.»