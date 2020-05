Τα εκκεντρικά βίντεο-πορτρέτα του Bob Wilson, μέσα από μια ξεχωριστή εικονική έκθεση

Ο πρωτοποριακός καλλιτέχνης και θεατρικός σκηνοθέτης, Bob Wilson, εν μέσω της πανδημίας του covid-19, δημιούργησε μια ξεχωριστή εικονική έκθεση, όπου μπορούμε να ανακαλύψουμε δωρεάν τα φημισμένα, εκκεντρικά βίντεο-πορτρέτα, διάσημων αστέρων από τον χώρο του θεάματος.

Μέσα από την ιστοσελίδα του καλλιτέχνη και τον επίσημο λογαριασμό του στο instagram απολαμβάνουμε μερικές από τις ποιητικότερες και στοχαστικότερες δημιουργίες του, οι οποίες απαθανατίζουν, μεταξύ άλλων, μια πληθώρα επιφανών καλλιτεχνών, όπως η Lady Gaga, ο Johnny Depp, η Isabella Rossellini, η Winona Ryder, ο Brad Pitt κ.α.

Λίγα λόγια για το έργο του

Θεατρικός σκηνοθέτης, δραματουργός, σχεδιαστής, καλλιτέχνης, ο πολυτάλαντος Bob Wilson είναι διάσημος για την ικανότητα του να συγκεράσει, αριστοτεχνικά, μέσα στα έργα του ποικίλα αλληγορικά και παραστατικά στοιχεία (φωτισμός, κοστούμια, χορογραφία κ.α.). Στα γεμάτα ζωντάνια βίντεο-πορτρέτα του η πολύπλευρη δυναμική τους ξεδιπλώνεται μέσα από την ενσωμάτωση διαφορετικών μορφών τέχνης, από την καθαρότητα και την ακρίβεια της HD βίντεο-τεχνολογίας, τη μαγευτική θεατρική γλώσσα, έως την «αιώνια» στατικότητα της φωτογραφίας και την αισθαντικότητα της ζωγραφικής.

Οι «συνθέσεις» του χαρακτηρίζονται από την γοητεία που ασκεί στον καλλιτέχνη η έννοια της «ακινησίας», ζωτικής σημασίας για το έργο του. Η κίνηση των υποκειμένων είναι ανεπαίσθητη, σχεδόν εσωτερική, καταφέρνει, όμως να φέρει τα δημιουργήματά του στη ζωή. Όλα αυτά πλαισιωμένα από ένα avant-garde σκηνικό μινιμαλιστικής αισθητικής όπου το χρώμα και ο φωτισμός κατέχουν κεντρική θέση.

Τα διαθέσιμα βιντεο-πορτρέτα του

«Voom Portraits»

Το 2004 το δίκτυο Voom HD ανέθεσε στον Robert Wilson τη δημιουργία ενός πρότζεκτ που θα αναδεικνύει την αισθητική και τεχνική αρτιότητα του ανερχόμενου HDTV μέσου. Πρόκειται για μια σειρά πάνω από 30 βίντεο-πορτρέτων, τα οποία αποτελούν σκηνοθετημένοι «πίνακες» διάφορων προσωπικοτήτων της σύγχρονης κουλτούρας.



Τα συγκεκριμένα έργα, με τίτλο «Voom Portraits» παρουσιάζονται σε επίπεδες, υψηλής ευκρίνειας οθόνες. Χαρακτηριστικό τους, το οποίο συναντάμε και στα υπόλοιπα βίντεο-πορτραίτα του καλλιτέχνη, είναι η σχεδόν στατική πόζα με την οποία σκιαγραφούνται τα υποκείμενα και ο περιορισμός των χειρονομιών τους σε μια ή δύο αργές κινήσεις. Επιπλέον, αρκετές φορές συνοδεύονται από μουσική ή και αφήγηση (από τον ίδιο τον Bob Wilson) αποσπασμάτων έργων σπουδαίων λογοτεχνών και θεατρικών συγγραφέων.

Κάποια από τα έργα αυτά προσφέρονται από τον καλλιτέχνη στην εικονική έκθεση που δημιούργησε στον ιστότοπο του. Ανάμεσα τους βρίσκουμε το βίντεο-πορτρέτο της ηθοποιού Winona Ryder ως Winnie στο αριστούργημα του Samuel Beckett «Ω, οι ωραίες ημέρες», εκείνο του Johnny Depp, το οποίο βασίζεται σε μια φωτογραφία του Man Ray το 1921 που απεικονίζει τον εικαστικό Marcel Duchamp ως Rrose Sélavy (το θηλυκό alter ego του καλλιτέχνη), τα πορτραίτα των Isabella Rossellini, Brad Pitt κ.α.

Lady Gaga

Το 2013 ο Bob Wilson δημιούργησε μια σειρά βιντεο-πορτρέτων της διάσημης ποπ σταρ Lady Gaga, εμπνευσμένα από ιστορικούς πίνακες της συλλογής του μουσείου του Λούβρου, καθώς και από συζητήσεις του μαζί της γύρω από την ομορφιά, το μαρτύριο, την αγιοσύνη και την οξυδέρκεια. Ανάμεσά σε άλλα αναδημιούργησε τα πορτραίτα: «Δεσποινίς Ριβιέρ» του Jean-Auguste-Dominique Ingres, «Ο θάνατος του Μαρά» του Jacques-Louis David και «Το Κεφάλι του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή» του Andrea Solario.

Suzushi Hanayagi

Η Γιαπωνέζα χορεύτρια και χορογράφος Suzushi Hanayagi, φίλη και συνεργάτης του Bob Wilson επί σειρά ετών, κινηματογραφήθηκε για ένα συγκινητικό βίντεο-πορτρέτο το 2005. Η Suzushi Hanayagi έπασχε τότε από τη νόσο Alzheimer και βρισκόταν παράλυτη στο κρεβάτι, σε έναν οίκο ευγηρίας στην Οσάκα της Ιαπωνίας. Επικοινωνούσε με τον καλλιτέχνη μέσω μικρών χειρονομιών με τα χέρια, ενώ τα μόνα λόγια που κατάφερε να του ψιθυρίσει «I am dancing in my mind» («Χορεύω στο μυαλό μου») αποτέλεσαν και τον τίτλο του συγκεκριμένου porject.

Βίντεο-πορτρέτα ζώων

Επιπλέον, εκτός από τους διάσημους αστέρες, στην εικονική έκθεση περιλαμβάνονται βιντεο-πορτρέτα ζώων. Για τον Wilson ο τρόπος που τα ζώα αφουγκράζονται το περιβάλλον τους, όχι μόνο με την ακοή, αλλά με ολόκληρο το σώμα τους (κάτι σαν «εσωτερική ακοή») έχει εκπληκτικές ομοιότητες με τον τρόπο που αρέσει στον ίδιο να δουλεύει με τους ηθοποιούς του στο θέατρο.

Περιηγηθείτε ψηφιακά στα βίντεο-πορτραίτα του μαύρου πάνθηρα (Ivory) και της κουκουβάγιας χιονιού (Kool). Τέλος, ανακαλύψτε την υπέροχη βιντεο – εγκατάσταση «A Winter Fable», η οποία απεικονίζει σε ένα τρίπτυχο τους τρεις βασικούς χαρακτήρες από το παραμύθι του Ίταλο Καλβίνο, «Comare Volpe e Compare Lupo». Δύο ζώα, μια αλεπού και ένας λύκος, κάνουν μια συμφωνία κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου λιμού να αιχμαλωτίσουν ένα αρνάκι. Το κοινό ονειρικό τοπίο αποτελεί τον συνδετικό κρίκο των τριών βίντεο-πορτρέτων και παράλληλα υπογραμμίζει τη γραμμικότητα της αφήγησης.

*Η ψηφιακή συλλογή με τα διαθέσιμα βίντεο-πορτρέτα του Bob Wilson θα ανανεώνεται συνεχώς από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.