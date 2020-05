Χώροι #3 του ΦΚΘ: Δείτε online επτά μικρού μήκους ταινίες σπουδαίων δημιουργών

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη συνέχεια του πρότζεκτ «Χώροι» με τη συμμετοχή επτά σπουδαίων σκηνοθετών από ολόκληρο τον κόσμο. Στο «Χώροι #3» μοιράζονται μαζί μας τις μικρού μήκους ταινίες που ετοίμασαν στο σπίτι τους οι διεθνώς καταξιωμένοι δημιουργοί, παρουσιάζοντας μια εικόνα της καραντίνας που ισοπεδώνει τα σύνορα. Το πρότζεκτ παρουσιάζεται στο κανάλι του Φεστιβάλ στο YouTube, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

«Χώροι #1» και «Χώροι #2»

Να υπενθυμίσουμε ότι στο project, αγαπημένοι και πολυβραβευμένοι σκηνοθέτες από την Ελλάδα και τον κόσμο δημιούργησαν την δική τους ολιγόλεπτη ταινία, εμπνευσμένη ελεύθερα από το βιβλίο «Χορείες χώρων» του Ζωρζ Περέκ και τις ημέρες της καραντίνας. Το πρότζεκτ «Χώροι #1» με μικρού μήκους ταινίες οκτώ αγαπημένων Ελλήνων σκηνοθετών είναι διαθέσιμο στο κανάλι του Φεστιβάλ στο YouTube. Το πρότζεκτ «Χώροι #2» είναι διαθέσιμο εδώ.

Οι ταινίες που συμμετέχουν στο πρότζεκτ «Χώροι #3» είναι οι:

We are in this apart του Γιούνγκ Τσανγκ

The Conversations of Donkey and Rabbit της Ίλντικο Ενιέντι

Disconnect της Ανμαρί Τζασίρ

Don’t lose heart – a letter to Yorgos της Νανούκ Λέοπολντ

Family της Τεόνα Στρούγκαρ Μιτέβσκα

The Infinite Confinement του Βίκτορ Μορένο

My influences του Αλμπέρτ Σέρα

Μπορείτε να δείτε το «Χώροι #3», εντελώς δωρεάν, εδώ.

Τα πρόσωπα πίσω από το πρότζεκτ «Χώροι #3»:

Γιούνγκ Τσανγκ

Ο Καναδός -κινεζικής καταγωγής- σκηνοθέτης έχει ταξιδέψει σε μεγάλα φεστιβάλ του κόσμου με τα ντοκιμαντέρ του να έχουν προβληθεί σε Τορόντο, Σάντανς, Σαν Φρανσίσκο και Λος Άντζελες. Το μεγάλου μήκους ντεμπούτο του, Up the Yangtze, συγκέντρωσε εξαιρετικές κριτικές και δεκάδες βραβεία διεθνώς, ενώ ακολούθησαν τα China Heavyweight, The Fruit Hunters και το πρόσφατο This is Not a Movie για τον φημισμένο πολεμικό ανταποκριτή Ρόμπερτ Φισκ.

Ίλντικο Ενιέντι

Η Ουγγαρέζα δημιουργός, από τις πιο δυνατές γυναικείες φωνές του σύγχρονου ευρωπαϊκού σινεμά, έχει διαγράψει μια συναρπαστική πορεία από την avant-garde καλλιτεχνική σκηνή του ’70, στα κορυφαία φεστιβάλ του κόσμου με ταινίες όπως Η Ψυχή και το Σώμα (τιμήθηκε με Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου), Ο εικοστός αιώνας μου, Μαγικός Κυνηγός, Σίμων ο Μάγος. Το σινεμά της είναι ονειρικό, σουρεαλιστικό, εκρηκτικό.

Ανμαρί Τζασίρ

Η δημιουργός από την Παλαιστίνη έχει σκηνοθετήσει, γράψει και αναλάβει την παραγωγή σε περισσότερες από 16 ταινίες. Η μικρού μήκους ταινία της Like Twenty Impossibles (2003) ήταν η πρώτη αραβική ταινία μικρού μήκους στην ιστορία που επιλέχθηκε ως επίσημη συμμετοχή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Το Salt of this Sea ήταν η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίστηκε ποτέ από γυναίκα στην Παλαιστίνη. Το Όταν σε είδα (που προβλήθηκε στο 54ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης) κέρδισε, μεταξύ άλλων, το Βραβείο Ασιατικής Ταινίας στο 63ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Βερολίνου.

Νανούκ Λέοπολντ

Από τις πιο χαρακτηριστικές γυναικείες φωνές του ολλανδικού art-house σινεμά, με εντυπωσιακή διεθνή φεστιβαλική πορεία μέσα από έξι ταινίες (Cobain, It’s all so quiet, Brownian Movement, Wolfsbergen, Guernsey, Iles flottantes) η Νανούκ Λέοπολντ επισκέφθηκε το 59ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για ένα αφιέρωμα στο βαθιά ανθρώπινο έργο της, συστήνοντας μας μοναδικούς, εσωστρεφείς, θαρραλέους, συναρπαστικούς κινηματογραφικούς χαρακτήρες.

Τεόνα Μιτέβσκα

Η φιλμογραφία της Τεόνα Στρούγκαρ Μιτέβσκα, ίσως της σημαντικότερης σκηνοθέτιδος της Βόρειας Μακεδονίας σήμερα, περιλαμβάνει πέντε ταινίες μεγάλου μήκους. Η τελευταία της, το Υπάρχει Θεός, το όνομά της είναι Πετρούνια, απέσπασε το βραβείο LUX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προβλήθηκε στο 60ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Βίκτορ Μορένο

Ο Ισπανός σκηνοθέτης και μοντέρ, είναι μια νέα, ορμητική δύναμη στον χώρο του ντοκιμαντέρ. Οι μικρού μήκους ταινίες του έχουν προβληθεί και έχουν κερδίσει βραβεία σε περισσότερες από 20 χώρες. Έχει σκηνοθετήσει τρία ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, Holidays (2010), The Building (2014) και Η κρυφή πόλη (2018) , τα οποία διακρίθηκαν σε φεστιβάλ όπως στο Σαν Σεμπαστιάν, BAFICI, DocLisboa, IDFA . Η κρυφή πόλη –μια μαγνητική εξερεύνηση του υπόγειου δικτύου της Μαδρίτης– προβλήθηκε στο 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Αλμπέρτ Σέρα

Οι πολυβραβευμένες ταινίες του καταλανού σκηνοθέτη –του «τρομερού παιδιού» του σινεμά της «Γηραιάς Ηπείρου»– αντλούν την έμπνευσή τους από ευρωπαϊκούς μύθους, θρυλικά ιστορικά πρόσωπα και εμβληματικές λογοτεχνικές φιγούρες, και δίνουν τον δικό τους ορισμό του «slow cinema». Ατρόμητος και ιδιοφυής, προκαλεί τους θεατές να σκεφτούν πέρα από τα στερεότυπα και τους προσκαλεί στις πιο απρόσμενες κινηματογραφικές εμπειρίες.