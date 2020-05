Ο Τομ Κρουζ θα γυρίσει ταινία στο διάστημα με τη NASA και τον Έλον Μασκ!

Επιβεβαιώθηκαν σήμερα, Τετάρτη 6 Απριλίου, τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον Τομ Κρουζ να συμμετέχει σε ταινία γυρισμένη στο διάστημα.

Ο Χολιγουντιανός σταρ θα συνεργαστεί με τον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη των εταιρειών Tesla και SpaceX, Έλον Μασκ και με τη NASA σε ένα πρωτότυπο πρότζεκτ που δεν έχει επαναληφθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη εργάζονται στο πρότζεκτ, το οποίο θα είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που θα γυριστεί στο διάστημα.

Τι δήλωσε ο διοικητής της NASA

Την είδηση επιβεβαίωσε στο Twitter, ο διοικητής της NASA, Jim Bridenstine, λέγοντας πως: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα δουλέψουμε με τον Τομ Κρουζ για μια ταινία στον διεθνή διαστημικό σταθμό. Είναι ανάγκη τα δημοφιλή μέσα να εμπνεύσουν τη νέα γενιά των μηχανικών και των επιστημόνων ώστε να κάνουν πραγματικότητα τα φιλόδοξα σχέδια της NASA».

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020