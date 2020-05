Ο εμβληματικός συνθέτης και θεατρικός παραγωγός, Andrew Lloyd Webber, μοιράζεται μαζί μας, για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα, τα δημοφιλέστερα έργα του, μέσα από το επίσημο κανάλι του στο youtube. Αυτή την φορά, όμως, τη σκυτάλη παίρνει, όχι κάποιο από τα πασίγνωστα μιούζικαλ του, αλλά ένα κονσέρτο προς τιμήν του καλλιτέχνη που πραγματοποιήθηκε το 1998, στο Royal Albert Hall, με αφορμή τους εορτασμούς για τα πεντηκοστά γενέθλιά του.

Το συγκεκριμένο show, με τίτλο «Andrew Lloyd Webber’s Royal Albert Hall Celebration» θα είναι διαθέσιμο, για δωρεάν ψηφιακή παρακολούθηση, από την Παρασκευή 1 Μαΐου στις 21:00 και για τις επόμενες 48 ώρες.

Αξέχαστες επιτυχίες από διάσημους αστέρες

Διάσημοι αστέρες, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τον συνθέτη κατά τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας του, όπως η Elaine Paige, η Glenn Close, η Sarah Brightman, ο Antonio Banderas, ο Michael Ball κ.α., ερμηνεύουν αξέχαστες επιτυχίες από τα δημοφιλέστερα μιούζικαλ του Andrew Lloyd Webber, «Cats», «The Phantom of the Opera», «Evita», «Jesus Christ Superstar», «Starlight Express», «Sunset Boulevard» και πολλά ακόμη.

Δείτε το event εδώ:

Λίγα λόγια για τον Andrew Lloyd Webber

Γεννημένος το 1948 ο Andrew Lloyd Webber, θεωρείτε ένας από τους πιο επιτυχημένους συνθέτες και θεατρικούς παραγωγούς, με αρκετά από τα pop-rock μιούζικαλ του να έχουν κυριαρχήσει για περισσότερο από μια δεκαετία στις θεατρικές σκηνές του Broadway και του West End. Ο συνθέτης που αναζωογόνησε το μουσικό θέατρο τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου, οδηγώντας το στην περίφημη «βρετανική κυριαρχία», έχει στο ενεργητικό του 20 μιούζικαλ και αναρίθμητες άλλες δημοφιλείς συνθέσεις.

Τα πρώτα χρόνια

Ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 60΄, με πρώτη αξιοσημείωτη παραγωγή το «Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat» το 1968, σε συνεργασία με τον Tim Rice. Ακολούθησαν οι τεράστιες επιτυχίες «Jesus Christ Superstar» (1971) και «Evita» (1978) που τον καθιέρωσαν ως το μεγάλο ταλέντο της δεκαετίας.

Οι επιτυχίες συνεχίζονται

Η συνέχεια για τον σπουδαίο συνθέτη αποδείχθηκε εξίσου λαμπρή, με δύο εμβληματικά μιούζικαλ, το «Cats» (1981) και το «The Phantom of the Opera»(1986). Πρόκειται για δύο από τις μακροβιότερες παραγωγές στην ιστορία του Broadway που συγκέντρωσαν πολυάριθμα βραβεία, ανάμεσά τους βραβείο Tony και Olivier για το καλύτερο μιούζικαλ.

Άλλα έργα

Στην πλούσια εργογραφία του Andrew Lloyd Webber περιλαμβάνονται και άλλα αξιοσημείωτα μιούζικαλ, όπως το «Starlight Express» (1984), «Aspects of Love» (1989), «Sunset Boulevard» (1995), «The Wizard of Oz» (2011) κ.α.

Διακρίσεις

Το 1992 ο Andrew Lloyd Webber έλαβε από την Βασίλισσα Ελισάβετ τον τίτλο του Ιππότη για την προσφορά του στο Θέατρο. Ως συνθέτης έχει τιμηθεί με 7 βραβεία Tony, 7 βραβεία Olivier, ένα όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού, για την κινηματογραφική εκδοχής της «Evita», το 1996, 4 βραβεία Grammy και πολλά άλλα.