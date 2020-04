Stay Home Sessions: 21 καλλιτέχνες σε μία μεγάλη διαδικτυακή συναυλία!

Στην ιδιαίτερη κατάσταση των παράξενων ημερών που περάσαμε, η ομάδα της United We Fly συνέχισε τις παραγωγές από… σπίτι με σύνθημα «Μένουμε σπίτι αλλά δεν μένουμε μόνοι»! Καλλιτέχνες, μουσικοί και τραγουδοποιοί επέλεξαν το αγαπημένο spot του σπιτιού τους – γιατί #stayhome – και μας “επισκέφθηκαν” στο δικό μας σπίτι, επί 6 εβδομάδες, από Πέμπτη έως και Κυριακή, μέσω του live streaming και των Stay Home Sessions.

Την Κυριακή 3 Μαΐου στις 21.00, η σειρά Stay Home Sessions / Live streams – Cocooning Edition κλείνει με ένα ένα μεγάλο encore. Οι 21 καλλιτέχνες που μας κράτησαν συντροφιά τις τελευταίες 6 εβδομάδες, επιστρέφουν για μια μεγάλη «γιορτή» λίγο πριν τη λήξη του»cocooning» και για καλό σκοπό. Κάθε μία και κάθε ένας από τους καλλιτέχνες που έπαιξαν τις προηγούμενες ημέρες στο πλαίσιο του πρωτότυπου αυτού web festival θα προσφέρει ένα τραγούδι (βιντεοσκοπημένο) για την τελική μεγάλη διαδικτυακή συναυλία που θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες.

Το σύνολο των εσόδων της υπηρεσίας Pay What You Want που είχε συνδεθεί με την πρωτοβουλία αυτή και επέτρεπε σε όλους όσοι ήθελαν να μπουν στο viva.gr και να διαθέσουν ένα ποσό της επιλογής τους, θα δοθεί αυτή τη φορά στο περιοδικό δρόμου ΣΧΕΔΙΑ.

Το line up του ENCORE: Afformance, Βαγγέλης Γερμανός, Danai Nielsen, Daphnee and the Fuzz, Dora, George Gaudy, Ghone, Irene Skylakaki, Κατερίνα Πολέμη, Leon Of Athens, Lip Forensics, Παιδί Τραύμα, Panos Birbas, Πέτρος Μάλαμας, Someone Who Isn’t Me, Στέλιος Τσούκιας, Sworr, Theodore,This Darkness of Mine, Φώτης Σιώτας, Xoan

Δείτε τη μεγάλη συναυλία εδώ: