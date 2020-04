Η θεατρική ατζέντα της Δευτέρας: 13 παραστάσεις για να δείτε σήμερα online

Οι Ελληνικές παραστάσεις που είναι διαθέσιμες online σήμερα:

Θέατρο του Νέου Κόσμου

Το Θέατρο του Νέου Κόσμου προσθέτει καθημερινά παραστάσεις στο επίσημο κανάλι του στο YouTube. Δείτε σήμερα την παράσταση «Μόλλυ Σουήνη» του Μπράιαν Φρίελ, από την Ομάδα ΠΥΡ, σε σκηνοθεσία Ιούς Βουλγαράκη. Παίζουν: Δέσποινα Κούρτη, Αργύρης Ξάφης, Δημήτρης Γεωργιάδης.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Ιδρυμα Ωνάση

Το Ίδρυμα Ωνάση μάς ταξιδεύει σε έναν άλλο υποβλητικό και συμβολικό τόπο, το Αρχαίο Θέατρο των Δελφών, προβάλλοντας τις διαπολιτισμικές «Τρωάδες» του Ευριπίδη, με τη μοναδική ματιά του Θεόδωρου Τερζόπουλου (η παράσταση θα παραμείνει στο κανάλι έως τις 6 Μαΐου).

Δείτε την εδώ.

Επίσης, μπορείτε να απολαύσετε ξανά μια σπάνια συνεργασία: την μουσική παράσταση «Συγκατοίκηση» του Κωνσταντίνου Βήτα με το ARTéfacts ensemble το 2013, όταν η σύγχρονη μουσική και η pop-electronica «συγκατοίκησαν» στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης.

Δείτε την εδώ.

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

Το ΚΘΒΕ προβάλει σήμερα στις 21:00, την παράσταση «Ο τραπεζίτης κερδίζει πάντα δυο φορές» των Ιγνάθιο δελ Μοράλ και Ερνέστο Καμπαγιέρο, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Σακατζή.

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

Εθνικό Θέατρο

Το Εθνικό Θέατρο προβάλει την παράσταση «Του Kουτρούλη ο γάμος», του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, την πάντα επίκαιρη και απολαυστική πολιτική σάτιρα, σε σκηνοθεσία Βασίλη Παπαβασιλείου. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη σήμερα έως τις 14:00 το μεσημέρι.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Γίνετε συνδρομητές στο κανάλι του φεστιβάλ στο ΥouΤube και παρακολουθήστε δύο νέες παραστάσεις την εβδομάδα, ξεκινώντας με την παράσταση «In Case Of Loss», την πρώτη δημιουργία του καλλιτεχνικού ντουέτου Kóka&Panú που αποτελείται από την χορεύτρια – χορογράφο Κωνσταντίνα Ευθυμιάδου και από τον μουσικό – συνθέτη Παναγιώτη Μανουηλίδη (Panú). Μια ατμοσφαιρική παράσταση με δύο ερμηνευτές επί σκηνής: έναν μουσικό και μια χορεύτρια.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Παραστάσεις από το εξωτερικό που μπορείτε να βρείτε σήμερα online:

Comédie-Française

Η Comédie-Française σήμερα στις 21:30, προβάλει την παράσταση «It’s Only the End of the World» (στα γαλλικά: Juste la fin du monde) του Jean-Luc Lagarce, σε σκηνοθεσία Michel Raskine. Η ιστορία αφορά σε έναν χαρακτήρα ονόματι Louis που που επιστρέφει στην οικογένειά του για να τους ανακοινώσει πως πάσχει από μια σοβαρή ασθένεια.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας

Το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας προβάλει την κωμωδία «Δωδεκάτη Νύχτα» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία του Simon Godwin και την Tamsin Greig στον ρόλο του Μαλβόλιο. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη έως τις 30/4 και διαθέτει αγγλικούς υπότιτλους.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Metropolitan Opera Νέας Υόρκης

Η Metropolitan Opera Νέας Υόρκης προβάλει την όπερα σε δύο πράξεις του Τζοακίνο Ροσσίνι, «La Cenerentola» σε μουσική διεύθυνση του Fabio Luisi. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Κρατική όπερα της Βιέννης

Κάθε μέρα, η Κρατική όπερα της Βιέννης ανεβάζει και από μία παράσταση στην streaming πλατφόρμα της. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να δημιουργήσετε δωρεάν έναν λογαριασμό στην πλατφόρμα της Όπερας. Σήμερα, λοιπόν, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε online, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα σε τρεις πράξεις «Μαντάμα Μπατερφλάι» του Ιταλού συνθέτη Τζάκομο Πουτσίνι, σε μουσική διεύθυνση του Philippe Auguin.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Εθνική Όπερα του Παρισιού

Η Εθνική Όπερα του Παρισιού προβάλει σήμερα την «Κάρμεν», την θρυλική όπερα του του Ζωρζ Μπιζέ. Μπορείτε να την απολαύσετε σήμερα στις 18:30 (ώρα Ελλάδος) μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της θρυλικής Opéra national de Paris και θα παραμείνει διαθέσιμη μέχρι τις 3/5.

Globe Theatre

Το ιστορικό Globe Theatre προβάλει το αριστούργημα του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» σε σκηνοθεσία Dominic Dromgoole. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη έως την Κυριακή 3/5.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Nederlands Dans Theater

Ο θίασος προβάλει την παράσταση μπαλέτου «Garden» από τον διάσημο χορογράφο Medhi Walerski, που έκανε πρεμιέρα στη Χάγη το 2016. Επίσης μπορείτε να δείτε online κι ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «GARDEN, Paths of a choregraphic creation» για τις διαδικασίες δημιουργίας της χορογραφίας πριν την παράσταση.

Δείτε την παράσταση εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Ερωτήματα εν όψει μιας χαμένης σεζόν για τον πολιτισμό