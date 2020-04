Ο θρυλικός συνθέτης του Broadway, Stephen Sondheim γίνεται 90 ετών και διάσημοι καλλιτέχνες του τραγουδούν

Την Κυριακή 26 Απριλίου έλαβε μέρος ένα διαδικτυακό αφιέρωμα στην καριέρα του θρυλικού συνθέτη του Broadway, Stephen Sondheim, βραβευμένου με 7 βραβεία Grammy και 9 Tony. O Sondheim έχει βάλει την υπογραφή του σε κλασικά μιούζικαλ όπως το «Company», το «Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street» και το «West Side Story».

«Take Me To The World»

To αφιέρωμα ονομάζεται «Take Me To The World» και γιόρτασε τα 90ά γενέθλια του συνθέτη, τα οποία έκλεισε στις 22 Μαρτίου. Παράλληλα, η κίνηση είχε και ως σκοπό, την συγκέντρωση χρημάτων για την στήριξη του εράνου Artists Striving to End Poverty. Το αφιέρωμα μεταδόθηκε live στην σελίδα του Broadway, καθώς και στο κανάλι του στο YouTube.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Η Χορωδία του Κόκκινου Στρατού τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη και στέλνει μήνυμα συμπαράστασης

Οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν στο αφιέρωμα

Πλήθος αστέρων από το Broadway, καθώς και το Hollywood, συναντήθηκαν διαδικτυακά και ένωσαν τις φωνές τους για να γιορτάσουν τα γενέθλια του Sondheim. Μερικοί από αυτούς είναι η Meryl Streep, η Christine Baranski, ο Steven Spielberg, ο Jake Gyllenhaal, o Neil Patrick Harris, o Lin-Manuel Miranda και πολλοί άλλοι.

Η κορυφαία στιγμή

Από τις κορυφαίες στιγμές του μουσικού σόου ήταν η μουσική «επανένωση» της Meryl Streep και της Christine Baranski, οι οποίες είχαν συνεργαστεί στο κινηματογραφικό μιούζικαλ «Mamma Mia» το 2008 και είχαν τραγουδήσει μαζί το ομώνυμο τραγούδι. Οι δυο ηθοποιοί τραγούδησαν μέσω της εφαρμογής Zoom και μαζί με την Audra McDonald, ηθοποιό του Broadway, το «Ladies Who Lunch». Πρόκειται για ένα από τα τραγούδια του μιούζικαλ «Company», που ήθελε να ανεβάσει σε νέα εκδοχή στο Broadway, ο Sondheim, όμως αναβλήθηκε, όταν έκλεισαν τα θέατρα, λόγω κορονοϊού. Οι τρεις ερμηνεύτριες φόρεσαν λευκές ρόμπες μπάνιου και σήκωσαν τα (γεμισμένα αλκοόλ) ποτήρια τους ψηλά για τον συνθέτη.

Δείτε το βίντεο με το αφιέρωμα: