«Όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα» σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη, online για τρεις παραστάσεις

Η Ελληνική παραγωγή της παγκόσμιας θεατρικής επιτυχίας, που ανέβηκε σε Ελλάδα, Κύπρο και στο Λονδίνο τα τελευταία τρία χρόνια, έρχεται για πρώτη φορά μέσω online προβολής στο σπίτι σας!

To πολυβραβευμένο «Όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα» (Every Brilliant Thing) του Ντάνκαν Μακμίλαν (1984, Πνεύμονες, People, Places and Things) και του Τζόνι Ντόναχο, σε ελεύθερη προσαρμογή από την Ιόλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη, σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη και τη Μελίνα Θεοχαρίδου επί σκηνής, θα είναι διαθέσιμο για online streaming για 3 μόνο παραστάσεις!

Ένα έργο για την κατάθλιψη ή για το τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε γι’ αυτούς που αγαπάμε.

Οι online προβολές

-Παρασκευή 24 Απριλίου

-Σάββατο 25 Απριλίου

-Κυριακή 26 Απριλίου

21:00 – 23:00 (Ώρα Ελλάδος)

Streaming: 5€

Το έργο

Είσαι επτά χρονών. Η μαμά είναι στο νοσοκομείο. Ο μπαμπάς λέει «Έκανε κάτι εντελώς ανόητο». Δεν μπορεί με τίποτα να είναι ευτυχισμένη. Ξεκινάς μια λίστα με κάθε υπέροχο πράγμα στον κόσμο. Κάθε πράγμα για το οποίο αξίζει κανείς να ζει. Την αφήνεις στο μαξιλάρι της. Ξέρεις ότι τη διάβασε γιατί σου διόρθωσε τα ορθογραφικά λάθη.

Η μαμά ενός επτάχρονου κοριτσιού κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. «Ήταν κάτι εντελώς ανόητο, κάτι που συμβαίνει όταν κάποιος δεν μπορεί με τίποτα να είναι ευτυχισμένος», της είπαν. Το κοριτσάκι θέλοντας να βοηθήσει τη μητέρα του ξεκινάει μια λίστα με κάθε υπέροχο πράγμα στον κόσμο για το οποίο αξίζει κανείς να ζει. Ενήλικας πια, έρχεται να διηγηθεί την ιστορία της, παρακινώντας το κοινό να παίξει τους υπόλοιπους χαρακτήρες της ζωής της.

Το «Every Brilliant Thing» ανέβηκε για πρώτη φορά το 2013 στην Αγγλία και έκτοτε ταξιδεύει ασταμάτητα σε όλο τον κόσμο. Έχει αποσπάσει το βραβείο Critics’ Pick των New York Times και τις διθυραμβικές κριτικές των Guardian, Time Out, Independent, Evening Standard, Telegraph και Sunday Times, ενώ έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία σε Αγγλία, Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία – τώρα και σε Ελληνική παραγωγή στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Λονδίνο.

Η ελληνική εκδοχή παρουσιάστηκε στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, στο Tempus Verum, στο Bob Festival στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και σε sold–out περιοδείες σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πρέβεζα, Γιάννενα, Σύρο, Δραπετσώνα, Ρέθυμνο, Σαντορίνη, Χανιά, Λευκωσία και στο Λονδίνο.

Συντελεστές

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Προσαρμογή κειμένου: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης

Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη

Σκηνικός χώρος, Κοστούμι: Δήμητρα Λιάκουρα

Φωτισμός: Χριστίνα Θανάσουλα

Φωτογραφίες: Πάνος Μιχαήλ

Φωτογραφίες: Irigeneia ProudActions

Ερμηνεύει η Μελίνα Θεοχαρίδου

Μια παραγωγή της OliviosK Παραγωγές

Η παράσταση βιντεοσκοπήθηκε στο Santorini Arts Factory, 8 Αυγούστου 2017.

Βιντεοσκόπηση: Irigeneia ProudActions

Το κείμενο της παράστασης κυκλοφορεί από την Κάπα Εκδοτική.