Οι The Killers δίνουν συναυλία μέσω livestream!

Οι The Killers ανακοίνωσαν ότι το Σάββατο θα δώσουν μία διαδικτυακή συναυλία μέσω livestream και μοίρασαν χαρά σε εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές τους! Ακολουθώντας το παράδειμα πολλών συναδέλφων τους μουσικών είπαν να μας διασκεδάσουν μέσω του λογαριασμού τους στο Instagram, κάνοντας το βράδυ του Σαββάτου μας πολύ καλύτερο!

Όσοι, λοιπόν, θέλουν να ακούσουν το live των Killers, τότε αρκεί να συντονιστούν στο Instagram του συγκροτήμτος, το Μεγάλο Σάββατο στις 10 το βράδυ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Killers, εκτός από την συναυλία θα πραγματοποιηθεί και ένα Q&A. «Προσοχή έγκλειστοι άνθρωποι της Γης. Ώρα να ξεσαλώσουμε! Ακούστε και δείτε μας στην αγαπημένη σας συσκευή, όσο παίζουμε μερικά από τα τραγούδια μας για εσάς, ζωντανά στο Instagram!»

Όσον αφορά το Q&A, αν έχετε ερωτήσεις για το αγαπημένο σας συγκρότημα, μπορείτε να τις υποβάλλετε στο παρακάτω tweet.

Attention self incarcerated humans of earth. Time to get wild! Next Saturday at 12PM PST, watch and listen on your favorite hand held device as we answer your questions and play a few of our songs for YOU, LIVE ON INSTAGRAM!

Reply to this tweet with your questions.

— The Killers (@thekillers) April 11, 2020