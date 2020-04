Ένας Ιταλός τενόρος δίνει ρεσιτάλ…από το μπαλκόνι του

Casa Verdi – “Va Pensiero” – dedico a tutti i miei cari amici “ospiti illustri” e addetti ai lavori di Casa Verdi e a tutti gli amici del profilo il mio contributo a tutta “l’Italia che sta in casa” …..da tre sere e x tutte le prossime sere che saremo costretti a stare in casa, per dare qualche minuto di distrazione ai miei vicini ,dedico a tutti loro un piccolo concerto cantando anche insieme a loro le musiche che arrivano al cuore….e anche a Dio che guardi in Terra e vegli sull’incolumita di tutti noi e le persone che amiamo e coloro che lottano in questo momento tra la vita è la morte 🙏🙏❤️🍀😢

Gepostet von Armando Ariostini am Sonntag, 15. März 2020