Περιήγηση στον μαγικό κόσμο του Harry Potter, εντελώς δωρεάν

Ο Harry Potter είναι ένας από τους διασημότερους ήρωες βιβλίων όλων των εποχών, και φυσικά ο διασημότερος μάγος! Περισσότερα από 500.000.000 βιβλία του έχουν πουληθεί σε όλο τον κόσμο, καθιστώντας την συγγραφέα του, J.K. Rowling, αγαπητή σε μικρούς και μεγάλους, καθώς και…δισεκατομμυριούχο!

Ηarry Potter at Home

Η συγγραφέας, ανακοίνωσε την πρώτη ημέρα του Απριλίου (όχι, δεν πρόκειται για πρωταπριλιάτικο αστείο), στον λογαριασμό της στο Twitter, το άνοιγμα του «Harry Potter at Home».

Parents, teachers and carers working to keep children amused and interested while we’re on lockdown might need a bit of magic, so I’m delighted to launch https://t.co/cPg0dZpexB pic.twitter.com/i0ZjTplVoU

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2020