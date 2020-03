Τα θετικά νέα της εβδομάδας που μας έφτιαξαν τη διάθεση!

Το Φεστιβάλ των Καννών ανοίγει τις πόρτες του για τους άστεγους της πόλης

Μπορεί το φετινό Φεστιβάλ Καννών να αναβλήθηκε επ’ αορίστον -σίγουρα όχι από τα πιο θετικά νέα που ακούσαμε αυτές τις μέρες, αλλά οι διοργανωτές του συνεχίζουν να προσφέρουν στην κοινότητα με έναν άλλον τρόπο. Όταν ο πρωθυπουργός Μακρόν επέβαλε γενική καραντίνα και παρότρυνε στους πολίτες να μείνουν σπίτι, αναδύθηκε αμέσως το ζήτημα -που αφορά δυστυχώς κάθε χώρα- των αστέγων. Οι συνάνθρωποί μας που δεν έχουν σπίτι βρέθηκαν όπως είναι λογικό σε μία δύσκολη κατάσταση.

Έτσι, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών έσπευσε να βοηθήσει, παραχωρώντας τους χώρους του Φεστιβάλ και συγκεκριμένα το διάσημο «Παλάτι των Φεστιβάλ Και Συνεδριών» στους άστεγους της πόλης. Εκεί οι άστεγοι μπορούν να κοιμηθούν, να κάνουν μπάνιο, να καθίσουν, ενώ υπάρχει μέριμνα και για το φαγητό και τη διασκέδαση τους. Αυτά είναι τα (θετικά) νέα που θέλουμε να ακούμε!

Σκύλος θεραπείας στις ΗΠΑ προσφέρει στιγμές χαλάρωσης σε γιατρούς

Η Γουίν, είναι ένα λαμπραντόρ μόλις ενός έτους, που αυτή τη στιγμή εκπαιδεύεται για να γίνει σκύλος βοήθειας για ενήλικες. Εκπαιδεύτρια της είναι η Σούζαν Ράιαν, μια γιατρός στα επείγοντα του Rose Medical Center στο Ντένβερ των ΗΠΑ. Αυτές τις δύσκολες στιγμές για τους γιατρούς, η Γουίν κάνει ίσως την πιο όμορφη δουλειά που υπάρχει. Προσφέρει στους γιατρούς ένα πολύ αναγκαίο και σίγουρα ευχάριστο διάλειμμα, τους κάνει παρέα, κάθεται και δέχεται τα χάδια τους, τους βοηθά να αποφορτιστούν από τα άγχη της ημέρας.

«Έρχεται στην εντατική και κάθεται στο γραφείο των κοινωνικών λειτουργών, ώστε να μην έρχεται σε επαφή με τον κόσμο, αλλά οι εργαζόμενοι να μπορούν να πλύνουν τα χέρια τους και να περάσουν χρόνο μαζί της» δήλωσε η Ράιαν «Μας έχει σώσει, είμαστε τόσο αγχωμένοι, καμιά φορά τόσο απασχολημένοι που δεν προλαβαίνουμε ούτε να σκεφτούμε.»

Εκατοντάδες χιλιάδες Βρετανοί χειροκρότησαν για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές

Η καμπάνια με τίτλο «Χειροκρότημα για αυτούς που μας φροντίζουν» (Clap For Our Carers) ένωσε ολόκληρη τη Μεγάλη Βρετανία, καθώς όλοι χειροκότησαν μαζί για τους εργαζόμενους υγείας που παλεύουν καθημερινά κατά της πανδημίας του κορονοϊού. Το βράδυ της Πέμπτης, οι Βρετανοί χειροκρότησαν από τα παράθυρα, τα μπαλκόνια και τις πόρτες του, σε μία κίνηση ανάλογη με τη δική μας πριν μερικές ημέρες.

Εκατοντάδες χιλιάδες Βρετανοί συμμετείχαν στην viral καμπάνια. Μαζί με αυτούς χειροκρότησαν και τα μέλη της Βασιλικής Οικογένειας, καθώς και ο «James Bond» Daniel Craig και η σύζυγος του και ηθοποιός Ρέιτσελ Βάις.

That was emotional 💙 — NHS (@NHSuk) March 26, 2020

«Αυτό ήταν συγκινητικό» η απάντηση του NHS, της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας της Μ. Βρετανίας.

Ο «Spiderman» μοιράζει χαρά σε χιλιάδες παιδιά

Ο Jake Johnson, ο ηθοποιός που ξέρουμε από το 21 Jump Street, το New Girl, το Tag και φυσικά ως τη φωνή του Spiderman στο οσκαρικό «Spider-Man: Into the Spider-Verse» προσφέρει χαρά στους μικρούς θαυμαστές του με προσωποποιημένα ηχητικά μηνύματα για όσα παιδιά περνούν δύσκολα στην καραντίνα.

Με ένα μήνυμα του στο Instagram έγραψε: «Πολλοί γονείς μου έχουν στείλει μηνύματα ότι βλέπουν με τα παιδιά τους το Spiderverse, όσο βρίσκονται σε καραντίνα. Οπότε αυτή είναι η ιδέα μου: Αν το παιδί σας είναι σπίτι και θέλει ένα γρήγορο ενθαρρυντικό μήνυμα από τον Peter B. Peter (τον Spiderman δηλαδή), στείλτε μου ένα μειλ με το όνομα του/της και θα προσπαθήσω να στείλω ένα μικρό ηχητικό μήνυμα.»

Μια ιδέα που σίγουρα θα φέρει χαρά σε πολλά παιδιά!

Γάλλος τενόρος δίνει καθημερινά συναυλίες από το μπαλκόνι του

👏👏👏 Pour occuper ses journée de confinement et ravir ses voisins, un ténor chante de l’opéra à sa fenêtre dans le centre de Paris! 🎼 pic.twitter.com/I20SAWDATc — Le Figaro (@Le_Figaro) March 26, 2020

Ένας τενόρος στο Παρίσι δίνει κάθε μέρα συναυλία από το μπαλκόνι του για να φτιάξει τη διάθεση των συμπολιτών του, όσο ολόκληρη η Γαλλία βρίσκεται σε καραντίνα. Ο Stephane Senechal ανοίγει κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα τα παράθυρα του και τραγουδά μεικές από τις πιο διάσημες οπερέτες ή τραγούδια από μιούζικαλ όπως το West Side Story. «Δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι ήρωας. Το μόο πράγμα που ξέρω να κάνω είναι να τραγουδώ, να φέρνω χαρά με όποιον τρόπο μπορώ.» δήλωσε ο Senechal.

Παιδιά σε όλο τον κόσμο γινονται δημιουργικά και γεμίζουν χρώμα τις γειτονιές τους

Το είδαμε στην Ιταλία, την Μάλτα, τις ΗΠΑ και φυσικά στην Ελλάδα. Παιδιά σε όλο τον κόσμο μένουν σπίτι και εκφράζουν την δημιουρικότητα τους. Ζωγραφίζουν ουράνια τόξα και άλλα θετικά μηνύματα, κάνουν τα σπίτια και τις γειτονιές τους πιο όμορφες και φυσικά μας φτιάχνουν τη διάθεση! Δείτε μερικές ζωγραφίες παρακάτω:

Αυτά ήταν τα θετικά νέα που μας έφτιαξαν τη διάθεση αυτή την εβδομάδα και μας θυμίζουν ότι πρέπει να παραμένουμε αισιόδοξοι! Μείνετε συντονισμένοι για τα θετικά νέα της επόμενης εβδομάδας.