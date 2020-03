Βασιλική Όπερα του Λονδίνου και Θέατρο του Σαν Κάρλο στην Νάπολη – online

Όπως είναι γνωστό, οι πολιτιστικοί χώροι όλης της Ευρώπης παραμένουν κλειστοί για το κοινό, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Παρ’ όλ’ αυτά, για να γίνει πιο ενδιαφέρουσα η διαμονή μας στο σπίτι, δεν είναι λίγοι εκείνοι που προσφέρουν δωρεάν παραστάσεις μέσω των ιστοσελίδων τους ή του YouTube.

Μαζί με πολλούς άλλους πολιτισμικούς φορείς, λοιπόν, έτσι και δύο από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές όπερες, η Βασιλική όπερα του Λονδίνου, καθώς και το Θέατρο του Σαν Κάρλο στην Νάπολη, προσφέρουν δωρεάν μερικές από τις σημαντικότερες παραστάσεις τους.

Το πρόγραμμα του Θεάτρου του Σαν Κάρλο

Από το Facebook του θεάτρου, λοιπόν, θα μπορείτε να απολαύσετε μερικές από τις πιο διάσημες παραστάσεις όπερας και μπαλέτου, κάθε φορά στις 9 το βράδυ (ώρα Ελλάδας).

Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα μέχρι τώρα:

28 Μαρτίου – Opera Ermione του G. Rossini

30 Μαρτίου – Συναυλία του Eduard Zilberkant και τη Cecilia Laca

01 Απριλίου – Opera Manon Lescaut του G. Puccini

04 Απριλίου – Opera Carmen του G. Bizet

06 Απριλίου – Μπαλέτο Pulcinella του I. Stravinsky

08 Απριλίου -Μπαλέτο La Dame aux Camélias του C. Davis

Το πρόγραμμα της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου

Η Βασιλική Όπερα θα προσφέρει ένα δωρεάν πρόγραμμα επιλεγμένων παραστάσεων όπερας και μπαλέτου. Οι παραστάσεις της διάσημης όπερας θα είναι διαθέσιμα τόσο στο Facebook της, όσο και στον λογαριασμό της στο YouTube, επίσης 9 το βράδυ (ώρα Ελλάδος).

Το αναλυτικό πρόγραμμα μέχρι τώρα:

27 Μαρτίου – Peter and the Wolf, The Royal Ballet, 2010

3 Απριλίου – Acis and Galatea, The Royal Opera, 2009

10 Απριλίου – Così fan tutte, The Royal Opera, 2010

17 Απριλίου – The Metamorphosis, The Royal Ballet, 2013