Αυτή τη στιγμή ζούμε δύσκολες στιγμές, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Εκατομμύρια κόσμου έχουν τεθεί σε καραντίνα, ενώ κάποιοι συνάνθρωποί μας (υγειονομικό προσωπικό, εργαζόμενοι σε καταστήματα σούπερ μάρκετ και φαρμακεία) περνούν ακόμα πιο δύσκολα, καθώς εργάζονται σε αντίξοες συνθήκες. Παράλληλα, το άγχος μας έχει καταβάλει όλους. Η αλήθεια είναι πως έχουμε ανάγκη να ακούσουμε και κάποια θετικά νέα.

Ευτυχώς, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που παρά τις αντιξοότητες σκέφτονται τον συνάνθρωπο τους και κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν και να κάνουν τα πράγματα λίγο πιο εύκολα.

Από μουσικούς που μας προσφέρουν δωρεάν διαδικτυακή διασκέδαση, μέχρι και κοινότητες που βοηθούν όσους το έχουν ανάγκη, αυτά είναι τα θετικά νέα που ακούσαμε αυτή την εβδομάδα και μας έφτιαξαν τη διάθεση.

Μια ορχήστρα στο Λονδίνο παίζει μουσική στους δρόμους για όσους μένουν σπίτι

Romain is one of the #CoronaOutbreak heroes, he is coordinating free concerts for anyone in self isolation in London 🎵

Watch @JayneMcCubbinTV speak to more heroes on #BBCBreakfast this morning ⬇️ pic.twitter.com/MteEDf1u1n

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) March 17, 2020