Η υπέροχη πρωτοβουλία μιας σουηδικής πλατφόρμας, για να σωθούν τα τοπικά σινεμά

Το σινεμά, όπως πολλοί άλλοι κλάδοι της ψυχαγωγίας, έχουν πληγεί από το κλείσιμό τους, τον καιρό της πανδημίας του κορονοϊού. Τα συνοικιακά σινεμά, που ζουν από κάθε εισιτήριο που κόβουν, δεν έχουν έσοδα, και το κοινό δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις ταινίες που θέλει, εκεί.

Φυσικά, το διαδίκτυο, το downloading και το online streaming διαφόρων ταινιών, έχει καλύψει εν μέρη, την ψυχαγώγηση του κοινού. Τι γίνεται όμως με τα σινεμά;

Η σουηδική πλατφόρμα Video on Demand, Draken Film, του Φεστιβάλ του Geteborg συμπράττει με σουηδικές εταιρείες κινηματογραφικής διανομής, προκειμένου να ξεκινήσει να προβάλλει στο διαδίκτυο τις ταινίες που επρόκειτο να βγουν στα σινεμά. Ταυτόχρονα, οι συνδρομητές της πλατφόρμας, θα μπορούν για έξι μήνες, να επιλέγουν ποιο συνοικιακό σινεμά της περιοχής τους θέλουν να υποστηρίξουν και τα μισά έσοδα από τις συνδρομές τους, θα δίνεται στις αντίστοιχες αίθουσες!

Μερικές από τις ταινίες που θα κυκλοφορήσουν online από την πλατφόρμα, είναι η υπέροχη γαλλική ταινία της Celine Sciamma, «Portait of a Lady on Fire», το «The Perfect Candidate» της Haifaa Al-Mansour και το «A White White Day» του Hlynur Palmason.

«Το κλείσιμο των σινεμά θα επηρεάσει όλους όσους ασχολούνται με τις ταινίες, οι συνέπειες για τους ίδιους τους κινηματογράφους θα είναι ολέθριες. Οι κινηματογράφοι τώρα χρειάζονται την υποστήριξη όλων μας», δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ του Geteborg, Jonas Holberg.