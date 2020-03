Μένουμε Σπίτι: Η καμπάνια για τον περιορισμό του κορονοϊού που έγινε viral

Με αυτή τη δήλωση φαίνεται να συμφωνούν και διεθνείς υγειονομικοί φορείς και ειδικοί, οι οποίοι τονίζουν τη σημασία της «ελάττωσης της στατιστικής καμπύλης» (flatten the curve), που δείχνει σε τι ταχύτητα μεταδίδεται ο ιός ανά τον κόσμο.

If you only learn one thing about #COVID19 today make it this: everyone’s job is to help FLATTEN THE CURVE. With thanks to @XTOTL & @TheSpinoffTV for the awesome GIF. Please share far & wide. pic.twitter.com/O7xlBGAiZY

— Dr Siouxsie Wiles (@SiouxsieW) March 8, 2020