Το 3ο Φεστιβάλ μικρού μήκους Κιούμπρικ είναι γεγονός. Πληθώρα δημιουργών εκθέτουν τις ταινίες τους στο κοινό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στα Εξάρχεια. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Κιούμπρικ Συνεργατικό Καφενείο/Μπαρ (Ανδρέα Μεταξά 12) θα προβληθούν, από τις 15 έως τις 18 Μαρτίου 2020, 42 ταινίες μικρού μήκους από νέους κινηματογραφιστές. Μέσα από την ελεύθερη συμμετοχή όλων των καλλιτεχνικών έργων, σκοπός του Φεστιβάλ είναι να επικοινωνήσει με τον θεατή μέσα από το πρίσμα της ανεξάρτητης δημιουργίας.

Φωτογραφική έκθεση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ

Καθ’ όλη την διάρκεια του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί επιπλέον η δεύτερη έκδοση του φωτογραφικού project-έκθεσης με τίτλο «just pictures.» που είχε ξεκινήσει την διαδρομή του πέρυσι. Με υπότιτλο αυτή την φορά, το «a-way of communication» θα αποτελεί ένα πείραμα όπου η προσωπική ματιά των 10 νεων φωτογραφων θα προσπαθήσει να έρθει σε συνδήλωση με την έννοια της επικοινωνίας που εξορισμού ενυπάρχει στη φωτογραφία αλλά και σε άλλες μορφές «λόγου»: «Επιμένοντας ξανά στην συλλογικη παρουσιαση μιας τρίμηνης συλλογικης δουλειας επιμένουμε ταυτόχρονα σε αυτό που είχαμε ξαναδηλώσει: Το να τραβάς, να επιλέγεις και να εκθέτεις εικόνες είναι πρόταση. Και προτάσεις κάνουν οι άνθρωποι καθώς αποκτούν συναίσθηση και συνείδηση της δημοκρατικής τους δύναμης»

Ένα πείραμα «επικοινωνίας» με κυρίαρχη φυσικά την εικόνα αλλά ταυτόχρονα με χρήση του ήχου, όπου το στήσιμο του χώρου επίσης παίζει βασικό ρόλο ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και την διαδραστικότητα, δίνοντας μια νέα δυνατότητα να κοιτάζουμε τις εικόνες, και σε σχέση με τον χρόνο που δίνουμε σε αυτές και σε σχέση με την μορφή και το περιεχόμενο ενώ… παρόντες θα είναι επίσης ο Lee Friedlander και ο Robert Rauschenberg.

Φωτογράφοι: Λούλα Γκιούρδα, Κωνσταντίνα Γκουζούλη, Νεφέλη Δημητροπούλου, Γιάννης Ζήσης, Μαύρα Θεοδωρακοπούλου, Μαίρη Κυριακίδη, Αφροδίτη Μαυρομάτη, Αρμόδιος Παληός, Βασιλική Σασλίδη | Συνδιαμόρφωση: Χάρης Δεληγιάννης | Διαμόρφωση project-έκθεσης: Χρήστος Σκυλλάκος

Πρόγραμμα 3ου Φεστιβάλ μικρού μήκους Κιούμπρικ

Κυριακή 15/03

Α’ Ομάδα | 18:30

«The midnight court and other aislings» – Αλέξανδρος Ματέι

«Καλλιεργώντας σχέσεις» – Κώστας Λένης

«Duplicate of love» – Νίκος Γαλάνης

«Υπό τη βασιλική δρυ» – Στέφανος Φαραντόπουλος

«Βους» – Παρή Αντωνίου

«Νέοι μόνοι ψάχνουν» – Μανώλης Ανδρουλιδάκης

«Springtime rest» – Γιάννης Ζαφείρης

Β’ Ομάδα | 21:00

«Deathcar» – Ανδρέας Βακαλιός

«Kordelio concentration camp» – Sylvain L’Esperance, Yannis Karamitros & Jazra Khaleed

«Toxic» – Χριστίνα Δημητρακοπούλου

«Φάκελος 18» – Νικόλας Ρουμελιώτης

«Dis_ability» – Νίκος Παυλινέρης

«Αγάπη ρέζους αρνητικό» – Ελένη Γεωργακοπούλου

«Fake news» – Δημήτρης Κατσιμίρης

Δευτέρα 16/03

Α’ Ομάδα | 18:30

«Μέγαρο» – Βασίλης Καλέμος

«Hippocampus» – Παρασκευή Καντελέρ

«Κόκκινη ελπίδα» – Βερεσέ Σοφία, Μεθενίτη Γεωργία, Παπανικολάου Αρετή

«Ramona come closer» – Κωστής Σταμούλης

«Πανελλήνιον» – Ιωάννα Παπαδάτου,Cécil Flipo, Nikki Geelen, Sophie Cowling

«Ted and the killer doll» – Λάμπρος Κορδολαίμης

«Ύδωρ» – Κλεοπάτρα Εμμανουήλ

Β’ Ομάδα | 21:00

«Μπανάνα» – Δημήτρης Τσούνταρου

«Ο Άυλος» – Αιμίλιος Βελία

«Κήπος» – Αρτεμισία Αριδάκη

«Αυτό» – Γιώργος Ευθυμίου

«Σκέψεις θερινής νυκτός» – Γιώργος Τσιβάκης

«Ιδιαίτερες γεύσεις» – Αναστάσιος Γκότσης

«Οι Καταδικασμένοι» – Θωμάς Σακκάς

Τρίτη 17/03

Α’ Ομάδα | 18:30

«Τα βαπόρια της θείας Νέλλης» – Νατάσσα Ιατροπούλου

«Δ-εμμονή» – Διάνα Τσεμερις

«Canceяl» – Αναστάσης Μαυρογιάννης / Ιωάννης Χαραλάμπου

«Awoken» – Ελεάνα Πλέσσα

«One way ticket» – Βασίλης Μιχαλαριάς

«Birthday song» – Μαρία-Βασιλική Τσιώλη-Κουτσουρά

«For poetry can fix you» – Κώστας Καλόγηρος

Β’ Ομάδα | 21:00

«Το ζητιανόξυλο» – Ξενοφών Αγγελόπουλος

«Daedalus» – Θάνος Καρανίκας

«Γεύμα» – Μιχάλης Τιγκιρίδης

«Black white» – Αλέξης Ρούμμλερ

«Strawberry milkshake» – Ελένη Καλαντζή

«Τίποτα συγκεκριμένο» – tsihlozanias

«Μια ιδέα στεγανή» – Θοδωρής Παναγόπουλος

Τετάρτη 18/03

18:00

Προβολή της ταινίας «Inextinguishable Fire» του γερμανού δημιουργού Harun Farocki.

Ο Χρήστος Σκυλλάκος, κριτικός κινηματογράφου & φωτογράφος, θα παρουσιάσει την ταινία με στόχο να διακρίνουμε τι πραγματικά πρέπει να βλέπουμε στην αξιολόγηση ενός κινηματογραφικού έργου και πώς να το συνδέουμε με την ιστορική εποχή του: μακριά από αισθητικοποιήσεις της κοινωνικής πραγματικότητας και ελιτίστικες απολιτίκ «καλλιτεχνίες».

22:00

Festival Closing Party