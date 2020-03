Tεχνολογία stealth: Ο μανδύας του Harry Potter και τα «αόρατα» αεροσκάφη

Νανοεπιστήμη και νανοτεχνολογία είναι η μελέτη και εφαρμογή, αντίστοιχα, σωματιδίων που, λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους τους (1 – 100 δισεκατομμυριοστά του μέτρου), έχουν ξεχωριστές ιδιότητες και γι’αυτό χρησιμοποιούνται σε άλλους επιστημονικούς τομείς, όπως η χημεία, η βιολογία, η φυσική, η επιστήμη υλικών και η μηχανολογία. Μεταξύ του πλήθους εφαρμογών τεχνολογίας αιχμής που έχουν τα νανοϋλικά, είναι και οι προσπάθειες δημιουργίας ενός μανδύα αορατότητας ή «εξαφάνισης» (όπως στον κινηματογράφο ένας μανδύας «εξαφανίζει» τον Χάρρυ Πότερ κάνοντάς τον αόρατο). Αυτή η εφαρμογή βασίζεται σε μεταϋλικά, τα οποία αποτελούνται από δομικές μονάδες νανοϋλικών, και έχουν παράξενες οπτικές ιδιότητες. Θα δούμε πώς λειτουργούν ο αντικατοπτρισμός, η πλασμονική απόκρυψη, η εκτροπή φωτός, η επαυξημένη πραγματικότητα και η παραλλαγή (καμουφλάζ). Τέλος, θα δούμε τα υλικά με τα οποία επιτυγχάνεται η απόκρυψη των πολεμικών αεροσκαφών ή πλοίων τύπου stealth*.

* stealth

Επίθετο: αόρατος (μεταφορικά) ή λαθραίος ή κρυφός ή ύπουλος

Στρατιωτικός όρος: κάτι που κινείται χωρίς να είναι ανιχνεύσιμο δηλ. ένα αεροσκάφος ή πλοίο τεχνολογίας stealth

Ο ομιλητής

Ο Χρήστος Μαλτέζος, είναι Δρ. Χημικός, πτυχιούχος των Πανεπιστημίων Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), Indiana University και Pennsylvania State University (PhD), όπου και δίδαξε αναλυτική χημεία, ως επίκουρος καθηγητής. Εργάστηκε σε πολυεθνική εταιρεία, ως στέλεχος βιομηχανικής οργάνωσης (Department of production planning και Department of Industrial Engineering). Υπήρξε μέλος της γενικής συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης για Καταναλωτές (ANEC, the European Consumer Voice in Standardization, Βρυξέλλες) και μέλος της επιτροπής για τη νανοτεχνολογία του ίδιου Οργανισμού. Διετέλεσε πρόεδρος του συμβουλίου πιστοποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Στο Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ, υπήρξε προϊστάμενος των εργαστηρίων ηλεκτροχημείας και τεχνητής κλιματιστικής γήρανσης – διάβρωσης. Μετέπειτα, από τη θέση του τομεάρχη Ποιότητας και Τυποποίησης, ως επικεφαλής αξιολογητής (assessor) Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), διεκπεραίωσε το έργο της πιστοποίησης κατά ISO 9001 και της διαπίστευσης κατά ISO 17025 των 16 εργαστηρίων του ΚΔΕΠ. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή προγράμματα και συνέδρια για την ολική διαχείριση ποιότητας (TQM), ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (μέσω Κ.Α.Π.Ε), εργατική ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος από χημικούς ρύπους.

Ταξίδι στον κόσμο των επιστημών από το Cafe Scientifique

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος θεσμός Cafe Scientifique, περιμένει τους φίλους της γνώσης να τους μυήσει σε σημαντικά επιστημονικά θέματα. Οι ομιλίες πραγματοποιούνται μια φορά το μήνα, στις 7 μμ, στο καφέ Μύρτιλλο (μετρό Πανόρμου, Πάρκο για το Παιδί & τον Πολιτισμό (Πρώην ΚΑΠΑΨ), Τριφυλίας & Λάμψα, Αμπελόκηποι 2110123176 https://myrtillocafe.gr/en/home/). Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, αλλά υπάρχει μια ελάχιστη κατανάλωση 3 ευρώ. Δεν γίνονται κρατήσεις και για να διασφαλιστεί η βέλτιστη συμμετοχή τηρείται σειρά προτεραιότητας την ημέρα της εκδήλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι το Cafe Scientifique είναι ένας θεσμός που λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία και στο εξωτερικό. Περιλαμβάνει μια σειρά επιστημονικών διαλέξεων ανοιχτών και προσιτών στο κοινό, που προσφέρει σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα να ενημερωθούν δωρεάν για επιστημονικά θέματα και να γνωρίσουν τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά.