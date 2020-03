Πλένουμε τα χέρια μας με μουσική και πάμε κόντρα στον κορονοϊό!

Η έξαρση του ιου COVID-19 (γνωστού σε εμάς ως κορονοϊού) σε παγκόσμιο επίπεδο έκανε τις αρμόδιες αρχές να εκδώσουν μια σειρά από συμβουλές. Από αυτές τις συμβουλές η κυριότερη είναι το πλύσιμο των χεριών μας για 20 δευτερόλεπτα, ώστε να αποφύγουμε την μόλυνση από τον ιό και την περαιτέρω διάδοση του.

Είκοσι δευτερόλεπτα διαρκούν περίπου όσο διαρκεί να τραγουδήσει κανείς δύο φορές το «Happy Birthday.» Μια χρήστης του Twitter, όμως, φαίνεται πως βαρέθηκε το «Happy Birthday» και έφτιαξε μια λίστα με ρεφρεν τραγουδιών που διαρκούν επίσης 20 δευτερόλεπτα και είναι πολύ πιο διασκεδαστικά από το να χρονομετρούμε απλά είκοσι δευτερόλεπτα κάθε φορά που πλένουμε τα χέρια μας.

Σύμφωνα με τους χρήστες του Twitter κάθε «σωστό» πλύσιμο χεριών αντιστοιχεί στο ρεφρέν του «Love On Top» της Beyonce, του «Truth Hurts» της Lizzo και πολλών άλλων τραγουδιών, που θα μπορείτε να δείτε παρακάτω:

You’re supposed to wash your hands for 20 sec, which is the time it takes to sing Happy Birthday twice. But I’m tired of singing Happy Birthday and you probably are too, so I’ve done the very important public service of compiling other songs with roughly 20 sec choruses to sing:

