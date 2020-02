Αποκριάτικες στολές για… τους καλλιτεχνικά ανήσυχους

Για τους σινεφίλ

Joker: Το αντισυμβατικό και πολυσυζητημένο ψυχολογικό θρίλερ, που ασχολείται με την ζωή του Joker, του πιο διάσημου κακού από τον κόσμο του Μπάτμαν δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα των επιλογών μας. Άλλωστε, δεν γίνεται να υπάρξει αποκριάτικο πάρτι δίχως έναν Τζόκερ.

Once Upon a Time in Hollywood: 1969. Λος Άντζελες. Ο τηλεοπτικός αστέρας Western, Rick Dalton (Leonardo Di Caprio), επιλέγει χρωματιστά δερμάτινα σακάκια, χρυσή αλυσίδα, μπότες. Απαραίτητο για να τον υποδυθείτε είναι να κάνετε πρόβα το βλέμμα του. Ο πιστός του φίλος και κασκαντέρ, ο Cliff Booth (Bratt Pit) επειδή ταξιδεύει συχνά και συμμετέχει σε αγώνες, επιλέγει ένα πιο ανάλαφρο ντύσιμο. Το αγαπημένο σας μπλου τζιν, ένα T-shirt και φύγατε! Ιδανική επιλογή για εκείνους που βαριούνται τις μεταμφιέσεις.

Ευτυχία: Ελάχιστο μέικ απ, μαντίλι στο κεφάλι, πέρλες για σκουλαρίκια, νεύρα στο βλέμμα. Απαραίτητο αξεσουάρ; Χαρτί και μολύβι, γιατί η έμπνευση έρχεται εκεί που δεν το περιμένεις.

Για τους μουσικόφιλους

Billie Eilish: Η καλλιτέχνιδα της χρονιάς που έχει τραβήξει την προσοχή του κόσμου για τον μοναδικό της ήχο στην μουσική και το ιδιαίτερο στιλ της. Αυτή την περίοδο παίζει πολύ το πράσινο. Βάψτε μαλλί, χτίστε νύχι, εξοπλιστείτε με…πολλά βραβεία και είστε έτοιμοι!

Lil Nas X: Μπορεί να μην έχετε να πάτε στα Grammys όντας υποψήφιος για 6 μουσικά βραβεία, ένα εκ των οποίων είναι και το επιτυχημένο τραγούδι «Παλιόδρομος της πόλης» με τον Μπίλι τον Ρέι, αλλά σίγουρα θα έχετε το πιο εκκεντρικό ντύσιμο του πάρτι.

Για τους εθισμένους στις σειρές

The Witcher: Ιδανικά συνοδεύεται με ένα άλογο. Βρείτε έναν φίλο σας που θα ντυθεί περήφανο άτι και κάντε μια τρομερή δυάδα, έτοιμη για νέες περιπέτειες!

Lucifer: Ένα κουστούμι, έντονο βλέμμα, προφορά και αυτοπεποίθηση στο φουλ, αρκούν για να ενσαρκώσετε τον Λούσιφερ Μόρνινγκσταρ. Προσοχή, να αποφύγετε τους μπελάδες!

Λενιώ και Σέργιος: Στην περίπτωση που θέλετε να βρείτε κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα που βλέπουμε κάθε χρόνο για να ντυθείτε με τον/την σύντροφό σας. 50’s ντύσιμο, vintage και από αξεσουάρ: μουστάκι, ένα δρεπάνι και λίγο σιτάρι στο χέρι.

Για τους θεατρόφιλους

The Phantom of the Opera: Εάν πάλι θέλετε να νιώσετε πρωταγωνιστές ενός σπουδαίου μιούζικαλ, «σκοτεινού» και ατμοσφαιρικού, επιχειρήστε να ντυθείτε μαζί με το ταίρι ή καποιον φίλο σας, Έρικ και Κριστίν, το δίδυμο που έχει γράψει ιστορία από το εμβληματικό μιούζικαλ του Άντριου Λόιντ Γουέμπερ. Μην ξεχάσετε την χαρακτηριστική λευκή μάσκα, που θα καλύπτει το μισό μέρος του προσώπου σας εάν υποδυθείτε το Φάντασμα της Όπερας!

Μαρία Κάλλας: Πρόκειται για μια πολύ προσεγμένη και συγχρόνως λιτή εμφάνιση. Η ντίβα της όπερας είναι χάρτμπροκεν εξαιτίας του γάμου του Ωνάση με τη Τζάκι Κέννεντι. Οπότε πέρα από μια κομψή και μίνιμαλ εμφάνιση θα χρειαστεί να έχετε και το κατάλληλο περίλυπο ύφος και βλέμμα. Προτιμήστε ένα κολακευτικό μαύρο φόρεμα, λιτό σινιόν και ένα κολιέ σε πέρλες και θα πλησιάσετε κατά πολύ το κλας και την φινέτσα της μεγαλόπρεπης ντίβας!

Περηφάνια και Προκατάληψη: Και ποιος δε γνωρίζει τη διάσημη νουβέλα της της Τζέιν Όστεν, που περιγράφει μία από τις πιο δυνατές ερωτικές ιστορίες όλων των εποχών, ανάμεσα στην Ελίζαμπεθ Μπέννετ και τον Μίστερ Ντάρσυ. Λίγη φαντασία παραπάνω να έχετε και λίγη αγάπη παραπάνω στα κοστούμια εποχής και θα είναι πολύ εύκολο να τους μιμιθείτε! Α, και λίγο…ύφος παραπάνω για να πετύχετε τον Μίστερ Ντάρσυ.