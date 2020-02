Τα καλύτερα αποκριάτικα πάρτυ της Αθήνας

The EPIC Carnival Party στο Fuzz

Το EPIC επιστρέφει για ένα «εκρηκτικό» καρναβαλικό Party!

Ένα μουσικό ταξίδι με όλα τα αγαπημένα μας GUILTY PLEASURES και PARTY ANTHEMS από τα 80s μέχρι και σήμερα. 80s / 90s / 00s / POP / DISCO / RNB / TRASH

Πότε: Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, 22.00

Πού: Fuzz Live Music Club, Πειραιώς 209 & Πατριάρχου Ιωακείμ 1, 177 78, Ταύρος

Πόσο: €5



Αυτό δεν είναι άλλο ένα Αποκριάτικο Πάρτυ #Vol.6 – Άφαντοι στη Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών

Στα decks οι Άφαντοι:

– DJ MpanoDana (MD): Το δίδυμο που όλοι αγαπήσαμε και όλο σε κάποιο πάρτυ με τη μουσική τους κωλοχτυπίσαμε. Η εμπειρία τους στον χώρο είναι κι εγγύηση για τη διασκέδασή σου.

– DJ Το Απαλό Γάρω: Ένα κορίτσι με ένα μόνο λάμδα. Ένα αγόρι με ιδιαίτερα απαλό δέρμα. Ένα νέο κι ανερχόμενο δίδυμο, που υπόσχεται ανατροπές, δυναμισμό αλλά και πατροπαράδοτη αγαπημένη τρασίλα.

Πότε: Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020, 23.00

Πού: Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, Ισόγειο, Ούλωφ Πάλμε 2-4, 157 71, Ζωγράφου

Πόσο(τιμές μπαρ): Μπύρα: €1, Ποτό: €3 , Αναψυκτικό: €1

Schoolwave Carnival στο An Club

Το καθιερωμένο αποκριάτικο live έρχεται στις 22 Φεβρουαρίου με 6 μπάντες. Μαζί τους οι Bombing the Avenue, «απόφοιτοι» του SW2011, που συνεχίζουν εξελίσσοντας τον ήχο και την live παρουσία τους. Βάλτε φαντασία στις μεταμφιέσεις σας, γιατί όπως πάντα οι καλύτερες θα κερδίσουν Schoolwave δώρα!

Στο Schoolwave Carnival θα παίξουν οι:

Bombing The Avenue [Progressive/Hard Rock]

The Confusion [Alternative Funk Rock]

Ars Goetia [Blackened Death Metal]

Show Trial [Punk]

Μυστήριος Τύπος [Rap/Hip Hop]

Boulevard [Alternative Rock]

4 Hours Later [Alternative Rock/Hard Rock]

Πότε: Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020, 19.00

Πού: An Club, Σολωμού 13-15, Αθήνα

Πόσο: €5

80s-90s Carnival Party στο Rey Pablo

Από τους Backstreet Boys και τα Ημισκούμπρια, τις Spice Girls και τα Κακά Κορίτσια, μέχρι τον Jordan και τον Νίκο Γκάλη. Από τα Φιλαράκια και τον Τιτανικό στους Απαράδεκτους και το Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα. Και από τους Flintstones και τη Μάγια τη Μέλισσα στη Φρουτοπία και τα Παιχνίδια χωρίς Σύνορα.

Την Παρασκευή 21/2, στο Rey Pablo αναβιώνουν οι δεκαετίες των παιδικών και εφηβικών μας χρόνων σε ένα αξέχαστο αποκριάτικο πάρτυ.

Τον ρυθμό δίνει ο dj Stamatis Vrettos, ενώ η Chryssa Limnaiou αναλαμβάνει να ολοκληρώσει την αμφίεσή σας με face painting.

Πότε: Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, 22.00

Πού: Rey Pablo, Βασιλέως Παύλου 89-91, 166 73, Βούλα



MARVEL vs DC | Karaoke PARTY στο Λοσάντζελε

Το (πρώτο!) καρναβάλοπάρτυ της σεζόν, αυτό το Σάββατο στο Λοσάντζελε. Ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο Battle των εποχών, διαλέξτε universe, ντυθείτε ο ήρωας που σας ταιριάζει κι ελάτε να τραγουδήσουμε στο καραόκε ymca και άλλα τέτοια καρναβαλοτράγουδα.

Πότε: Σάββατο 22 Φεβρουαρίου, 11:45

Πού: Λοσάντζελε, Κορυζή 4, 117 43

The Dark Parade Masquerade Ball στο Χοροστάσιον

Αυτή την Κυριακή οι Sir Demian και Bloody Mary με Masquerade Ball διάθεση και όχι μόνο…. αλλά και με μουσικές όπως new wave, dark wave, electro, post punk και gothic rock.

Πότε: Κυριακή 23 Φεβρουαρίου, 21.00

Πού: Χοροστάσιον, Σκουλενίου 2Β, Πλατεία Κλαυθμώνος, 105 61, Αθήνα

Locomondo Live Maske Party στο Κύτταρο

Το μασκέ πάρτυ των Locomondo! Γιατί Απόκριες χωρίς «Loco Party» απλά δεν γίνεται! Η «συμμορία» επιστρέφει στον τόπο του χαρτοπόλεμου. Οι Locomondo στη σκηνή και όλα τα λατρεμένα τους τραγούδια στον αέρα, από το «Μαγικό χαλί», «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα», «Goal», «Φραγκοσυριανή», «Pro», «80’s», «Γαμήλιο Πάρτυ (ότι κι αν συμβεί)» μέχρι το «STAR» από τον ομώνυμο ολόφρεσκο νέο τους δίσκο που ήδη το ψιθυρίζουν αβίαστα τα χείλη μας. Φτάνει να .. «Είσαι εκεί ότι κι αν συμβεί..». Warm Up: Dj Polly B.

Πότε: Παρασκευές 21 & 28 Φεβρουαρίου, 22.00

Πού: Κyttaro Live Club, Ηπείρου 48, 104 39, Αθήνα

Πόσο: €10