Οι φιλοζωϊκές εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου

Κρητικές μουσικές και κυπριακές γεύσεις, χαριτωμένα αδέσποτα γατάκια και σκυλάκια προς υιοθεσία και πλούσια δώρα, περιμένουν αυτήν την εβδομάδα τους φίλους των τετράποδων της Αθήνας. Δείτε τις φιλοζωϊκές εκδηλώσεις που έρχονται και βάλτε όποια (ή όποιες) θέλετε στο πρόγραμμα.

Κοπή Πίτας του Stray Gerakas

Πότε: Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, 9 μ.μ.-3 π.μ.

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, 9 μ.μ.-3 π.μ. Που: Το Ταβερνάκι του Σαμψών, Ελευθερίου Βενιζέλου 52, Παλλήνη

Με μια κοπή βασιλόπιτας ξεκινούν και αυτήν την εβδομάδα οι φιλοζωϊκές εκδηλώσεις στην Αθήνα. Το Stray Gerakas, η φιλοζωική παρέμβαση για Γέρακα, Παλλήνη και Ανθούσα, δίνει το σύνθημα “Τρώμε Πίνουμε και Γεμίζουμε Κοιλίτσες” και σας καλεί την Παρασκευή στο Ταβερνάκι του Σαμψών, για να διασκεδάσετε παρέα. Ο τυχερός της χρονιάς θα έχει φυσικά το δωράκι του. Όμως ακόμα και αν δεν κερδίσετε το φλουρί, σίγουρα θα διασκεδάσετε τρώγοντας λαχταριστά κυπριακά μεζεδάκια, πίνοντας και χορεύοντας υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες. Τα έσοδα από κάθε συμμετοχή θα γίνουν τροφές, φάρμακα και στειρώσεις των αδέσποτων σκυλιών και γατιών του Δήμου.

Τιμή πρόσκλησης: €20/ άτομο (περιλαμβάνει φαγητό και ελεύθερη κατανάλωση ποτών & αναψυκτικών). Κρατήσεις: 6979982770, 6971703944.

Ημέρα Υιοθεσίας του Πήγασος Φιλοζωική Ραφήνας-Πικερμίου

Πότε: Κυριακή 9 Φεβρουαρίου, 11 π.μ.-2 μ.μ.

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου, 11 π.μ.-2 μ.μ. Που: Sante Rock Bar, Πλατεία Πλαστήρα, Ραφήνα

Ψάχνετε έναν παντοτινό χνουδωτό σύντροφο, που θα σας αγαπά ανιδιοτελώς; Τότε αξίζει να φτάσετε ως τη Ραφήνα, για χάρη του. Η Πήγασος Φιλοζωική Ραφήνας-Πικερμίου μαζί με το Sante Rock Bar, ενώνουν τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό, σε μια Ημέρα Υιοθεσίας για σκυλάκια και γατάκια. Ακόμα και αν δεν ψάχνετε τετράποδο συγκάτοικο, μπορείτε να βοηθήσετε τον σύλλογο προσφέροντας οτιδήποτε μπορείτε να προμηθευτείτε ή σας περισσεύει από τροφές ή φάρμακα. Τα αδέσποτα ζωάκια του θα σας ευγνωμονούν.

Ημέρα Υιοθεσίας & Κοπή Βασιλόπιτας της Φιλοζωικής Νίκαιας-Κερατσινίου

Πότε : Κυριακή 9 Φεβρουαρίου, 12 μ.μ.-9 μ.μ.

Που : Καφέ Μηχανική Καλλιέργεια, Λεωφ. Θηβών 245 (εντός πολιτιστικού χώρου Μάνος Λοΐζος, απέναντι από το Village), Νίκαια

Άλλη μια ημέρα υιοθεσίας βρίσκεται ανάμεσα στις φιλοζωϊκές εκδηλώσεις της εβδομάδας που αγαπάμε να στηρίζουμε. Το Φιλοζωικό Σωματείο Νίκαιας-Κερατσινίου διοργανώνει μια διπλή γιορτή υιοθεσίας και κοπής βασιλόπιτας, ανοιχτή σε όλους τους. Γι’ αυτό, όσοι επισκεφθείτε το Καφέ Μηχανική Καλλιέργεια αυτήν την Κυριακή, εκτός από το ότι θα γνωρίσετε τα ζωάκια προς υιοθεσία, θα δοκιμάσετε την τύχη σας ψάχνοντας το φλουρί στη βασιλόπιτα και συμμετέχοντας στη λαχειοφόρο αγορά. Σημειώστε πως η πίτα δεν θα κοπεί πριν τις 6.30 μ.μ. Επομένως, προλαβαίνετε άνετα να κάνετε ένα πέρασμα και από άλλες κυριακάτικες φιλοζωϊκές εκδηλώσεις.

Κυριακάτικο live για τα αδεσποτάκια του Make it Pawsible

Πότε : Κυριακή 9 Φεβρουαρίου, 2.30 μ.μ.

Που : Μεζεδοπωλείο Μένητες, Παν. Τσαλδάρη 207 και Σιβιτανίδου, Καλλιθέα

Εκτός από υιοθεσίες αδέσποτων και τυχερά φλουριά, οι φιλοζωϊκές εκδηλώσεις της εβδομάδας έχουν και μπόλικη μουσική. Το pet friendly μεζεδοπωλείο Μένητες στην Καλλιθέα, προσφέρει τον χώρο του για ένα live που θα σας ταξιδέψει ως την όμορφη Κρήτη. Το μουσικό κομμάτι του event συμπληρώνεται με ένα μίνι μπαζάρ με προϊόντα του σωματείου, καθώς και με φωτογραφίες των τετράποδων προς υιοθεσία, που φροντίζει το Make it Pawsible. Παίζουν οι μουσικοί: Γιώργος Πατεράκης (κρητική λύρα), Νίκος Βενετάκης (λαούτο) και Ανδρέας Δερμιτζάκης (λαούτο). Μέρος των εσόδων του live θα διατεθεί για τα ζωάκια του Make it Pawsible. Για κρατήσεις, επικοινωνήστε απευθείας με το μαγαζί ή τη σελίδα του Make it Pawsible.

Κοπή Πίτας στο Tatoi Dog Playground

Πότε : Κυριακή 9 Φεβρουαρίου, 11.30 π.μ.

Που : Tatoi Dog Playground, Τατοΐου 169, Αχαρνές Αττικής

Εάν δεν γνωρίζετε ήδη το Tatoi Dog Playground, αυτήν την Κυριακή σας δίνεται η ευκαιρία να το μάθετε. Ο νέος χώρος εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας σκύλων στις Αχαρνές, κόβει με χαρά την πρώτη του βασιλόπιτα (από τις πολλές που θα ακολουθήσουν) και σας καλεί να το γιορτάσετε παρέα. Ακόμα και αν δεν τα καταφέρε όμως, σημειώστε πως στο Tatoi Dog Playground μπορείτε να πάτε ανά πάσα στιγμή για να εκπαίδευση, παιχνίδι και agility.

