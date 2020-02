Η Λίμνη των Κύκνων, από τα μπαλέτα Μπολσόι σε ζωντανή μετάδοση στο Μέγαρο Μουσικής

«Η Λίμνη των Κύκνων» επιστρέφει στο Θέατρο Μπολσόι, αυτή τη σεζόν, με νέα διανομή. Το απαράμιλλης ομορφιάς μπαλέτο που βασίζεται στη μεγαλοφυή μουσική σύνθεση του Τσαϊκόφσκι, μεταφέρεται στη σκηνή –με τεχνική αρτιότητα, πλαστικότητα αλλά και συναισθηματική φόρτιση– από τους εκφραστικούς πρωταγωνιστές και χορευτές του corps de ballet των θρυλικών Μπολσόι. Τη χορογραφία και το λιμπρέτο υπογράφει ο σπουδαίος Γιούρι Γκριγκορόβιτς. Μια κλασική παράσταση στην Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στις 5 το απόγευμα, σε ζωντανή μετάδοση από τη Μόσχα.

Η δορυφορική προβολή εντάσσεται στο πλαίσιο του κύκλου Χορός στο Μέγαρο – The Bolshoi Ballet Live from Moscow, o oποίος πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Θέατρο Μπολσόι και την Pathé Live, μια σύμπραξη που προσφέρει τη δυνατότητα σε χιλιάδες φίλους της ορχηστικής τέχνης, σε δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο, να γνωρίσουν κορυφαία έργα του παγκοσμίου ρεπερτορίου μέσα από δορυφορικές προβολές παραστάσεων από τη ρωσική πρωτεύουσα (The Bolshoi Ballet Live from Moscow).

«Η Λίμνη των Κύκνων»: Μια ιστορία για τη διπλή όψη του έρωτα

Σε μια μυστηριώδη λίμνη, κάτω από το φως του φεγγαριού, ο Πρίγκιπας Ζήγκφρηντ συναντά μια μαγεμένη γυναίκα-κύκνο, την Οντέτ. Θαμπωμένος από την ομορφιά της, την ερωτεύεται και της ορκίζεται αιώνια πίστη. Η μοίρα όμως έχει αποφασίσει να παγιδεύσει τον Πρίγκιπα σε ένα παράξενο παιχνίδι. Κι εκείνος πιάνεται στην παγίδα. Θα καταλάβει τι έχει συμβεί, μόνο όταν θα είναι πολύ αργά πια…