Status Update: Δημήτρης Μοθωναίος, ηθοποιός

Άρχισα να αντιλαμβάνομαι πως είμαι καλλιτεχνικά ανήσυχος λίγα χρόνια μετά την πρώτη μου παράσταση!

‘Εχω μια «χρονοκαθυστέρηση» στην επεξεργασία των δεδομένων. Εκ των υστέρων και εκ του αποτελέσματος συμπεραίνω συνήθως τις προηγούμενες προθέσεις μου – αν υποθέσουμε ότι υπήρχαν! Όλα καλά εντέλει. Είμαι ευχαριστημένος από την επιλογή μου. Δύσκολα με φαντάζομαι να έκανα κάτι άλλο.

Είμαι οι εμπείριες μου, καλές και κακές κι όσοι συνάντησα και γνώρισα.

Με καθορίζουν ως άνθρωπο και ως καλλιτέχνη. Είναι δυσδιάκριτο το όριο. Υπο την έννοια ότι για τον ηθοποιό αυτός ο ίδιος, το σώμα του, η ψυχή του είναι φορέας της τέχνης του.Το τελευταίο μου ταξίδι στην Κίνα και η ταινία που έκανα εκεί, σίγουρα με επαναπροσδιόρισε σε όλα τα επίπεδα. Αντιμετώπισα και ανταπεξήλθα σε τόσες δυσκολίες και εμπόδια, με πρώτο το ζήτημα της γλώσσας, ώστε τίποτα δεν φαντάζει πλέον δύσκολο ή ακατόρθωτο.

Δευτεροετής στη Νομική ξεκίνησα να σπουδάζω θέατρο

και από τη στιγμή που αποφοίτησα είχα την τύχη να δουλεύω αδιαλείπτως. Δεν σκέφτηκα ποτέ αν θα τελειώσω και τη Νομική. Νομίζω είμαι μικρός ακόμη. Έχω καιρό να το σκεφτώ.

Οι γονείς μου δεν υπήρξαν παρεμβατικοί στις επιλογές της ζωής μου.

Με στήριξαν και στην αρχική επιλογή της Νομικής και στην αλλαγή πλεύσης προς το θέατρο. Επέλεξα τη Νομική επειδή ήμουν άριστος μαθητής στη θεωρητική κατεύθυνση, οπότε έμοιαζε μονόδρομος. Και τελικά ήταν. Μέσω της Νομικής γνώρισα τη συμφοιτήτρια μου, Νάντια Κοντογεωργη, η οποία μου πρωτοσύστησε το θέατρο, αλλά και την Ευγενία (Δημητροπούλου), με την οποία συμπρωταγωνιστούμε στο «Περηφάνια και προκατάληψη», συμφοιτήτρια επίσης! Whatever will be, will be.

Όταν ήμουν μικρός, ήμουν πιο κλειστό παιδί, εσωστρεφές μοναχοπαίδι.

Ειλικρινά δεν ξέρω τι συνέβη στην πορεία! Η εφηβεία μου ήταν αρκετά έντονη και παρατεταμένη. Τα τελευταία χρονια αισθάνομαι ότι ανακαλύπτω τη χαρά και την ισορροπία!

Δεν έχω πει ποτέ πως το θέατρο είναι η ζωή μου.

Όπως δεν έχω πει ποτέ πως ένας έρωτας είναι η ζωή μου. Προσπαθώ να ζω την κάθε μέρα τιμώντας τη ζωή που μου δόθηκε και όλα τα υπόλοιπα έρχονται ως επιπλέον δώρα.

Την πρώτη φορά που διάβασα το «Περηφάνια και Προκατάληψη» ήταν στα αγγλικά.

‘Εχω την αίσθηση πως το βιβλίο είναι πιο βαθύ και σκοτεινό απ’ο,τι οι κινηματογραφικές μεταφορές του και ελπίζω η παράστασή μας να το πετύχει αυτό. Δεν είναι μόνο το στόρι του αδιεξόδου έρωτα αλλά πολλά παραπάνω που διακυβεύονται στο μυθιστόρημα. Και μην ξεχνάμε πως η Τζέιν ‘Οστεν θεωρείται από τις πρώτες φεμινίστριες συγγραφείς. Ήταν μια επαναστάτρια της εποχής της.

‘Οποιος με ξέρει, μπορεί, νομίζω, να πει με ασφάλεια, πως δε με εμποδίζει καμία προκατάληψη

να εκφράζομαι ελεύθερα! Είμαι ο αυτός μου στο 100 τοις εκατό.

Είμαι περήφανος για την υπομονή και την επιμονή μου, τη θέληση μου για αλλαγή, την προθυμία μου.

Έχω αγωνιστεί σε πολλά επίπεδα και για διαφορετικούς λόγους ως τώρα στη ζωή μου.Για ό,τι δεν είμαι περήφανος το αλλάζω κι ό,τι έχει ήδη συμβεί, το αποδέχομαι.

Κοιτάζομαι στον καθρέφτη και λέω:

«’Αλλη μια μέρα ξεκινάει. Ντύσου πλύσου και χτενίσου (έχω μεγάλη αντίσταση στο χτενισμα!) και κάνε ο,τι καλύτερο μπορείς».

Δεν ξέρω μέχρι πού είμαι ικανός να φτάσω για τον έρωτα κι αν ερωτεύομαι εύκολα ή δύσκολα.

Μάλλον δεν έχω επεξεργαστεί ακόμα τα δεδομένα, που έλεγα και πριν. Προς το παρόν είμαι ερωτευμενος ΜΟΝΟ με την Ελίζαμπεθ Μπένετ.

Δεν έχω φάει χυλόπιτα ως τώρα.

Ίσως έπαιζα εκ του ασφαλούς, τι να πω; Μάλλον έχω θέμα με την απόρριψη και την αποφεύγω εξ ενστίκτου!

Είμαι ρομαντικός τύπος.

Πιστεύω στις καλές προθέσεις και τους καλούς ανθρώπους μέχρι αποδείξεως του εναντίου.

Δε θα ήθελα να έχω ζήσει σε άλλη εποχή. Αυτό είναι το ωραίο στη δουλειά μας.

Δεν έχω απωθημένα. Έχω ήδη ζήσει τον Α’ παγκόσμιο πόλεμο στα χαρακώματα, το ‘20 και το ‘30 και εσχάτως ζω στο 1800. Τι άλλο να ζητήσει κανείς;

Είναι ευχάριστο και αστείο ότι μια πλάκα που ξεκίνησα μόνος μου για μένα στο Instagram γίνεται κοινή πλάκα

και παιχνίδι με τον κόσμο. ‘Εχει ανοίξει ένα παράθυρο επικοινωνίας -και βλέπουμε.

Έχει τύχει να παίρνουν στο ταμείο του Θεάτρου Πορεία και να ζητάνε να δουν το «Αγκαπημένο» στη «Μεγάλη Χιμάρα»

Επίσης συντονίστηκαν για πρώτη φορά στην ΕΡΤ για την πρεμιέρα της «Ζωής Εν τάφω» 15χρονα λόγω Instagram. Κατά κύριο λόγο, πάντως, οι συνεργάτες και το κοινό του θεατρου δεν έχουν Instagram.

Δεν μπορώ καθόλου τους τύπους και τα προσχήματα.

Το comme il faut. Εξ’ ου και η μανία με την αποδόμηση, προσωπικής και γενικής φύσεως. Δεν ξέρω αν έχω πλάκα. Εγώ πάντως διασκεδάζω μόνος μου!

Θέλω πολύ να κάνω κωμωδία!

Πάνε δέκα χρονια από την τελευταία φορά στο «Cock». Δεν είναι στο χέρι μου. Μου προτείνουν μόνο ρομαντικά δράματα εποχής! Γι’αυτο κι εγώ εκτονώνομαι στο Instagram και στο YouTube.

Ήμουν αρκετά δραματικός και στη ζωή μου στο παρελθόν.

Κουράστηκα γρήγορα, ευτυχώς. Το αγαπημένο μου μότο πλέον είναι το, «All drama must remain on stage».