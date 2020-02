Βραβεία BAFTA 2020: Ποιοι ήταν οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Τα βραβεία BAFTA, δηλαδή τα Βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, έλαβαν χώρα το βράδυ της Κυριακής 2 Φεβρουαρίου σε μία αμφιλεγόμενη τελετή με μεγάλους νικητές αλλά και πολλούς χαμένους, καθώς η ταινία του Σαμ Μέντες, 1917, θριάμβευσε με 7 βραβεία. Άλλοι μεγάλοι νικητές της βραδιάς ήταν ο Χοακίν Φοίνιξ, που κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο «Joker,» και η Ρενέ Ζελβέγκερ, που κέρδισε το βραβείo Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως Judy Garland στην ταινία «Judy.»

Γνωστά και ως τα «βρετανικά Όσκαρ,» τα BAFTA μας δίνουν συνήθως μια «γεύση» για τα φαβορί των κανονικών Όσκαρ, που θα προβληθούν ζωντανά στην COSMOTE TV την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου.

Ας δούμε, λοιπόν, αναλυτικά τους νικητές της βραδιάς

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας

1917

Βραβείο Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας

1917

Ντεμπούτο από Βρετανό συγγραφέα, σκηνοθέτη ή παραγωγό:

Bait (Μαρκ Τζένκιν, σεναριογράφος/σκηνοθέτης, Κέιτ Μπάιερς, Λιν Γουέιτ, Παραγωγοί)

Βραβείο Ξενόγλωσσης Ταινίας

Παράσιτα

Βραβείο Ντοκιμαντέρ

For Sama

Βραβείο Καλύτερης Animation Ταινίας

Klaus

Βραβείο Σκηνοθεσίας

Σαμ Μέντες (1917)



Βραβείο Πρωτότυπου Σεναρίου

Χαν Τζιν Γουόν, Μπονγκ Τζουν-χο (Παράσιτα)

Βραβείο Διασκευασμένου Σεναρίου

Τάικα Γουατίτι για το Jojo Rabbit

Βραβείο A’ Ανδρικού Ρόλου

Χοακίν Φίνιξ (Joker)

Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου

Ρενέ Ζελβέγκερ (Judy)

Βραβείο B’ Ανδρικού Ρόλου

Brad Pitt (Κάποτε στο… Χόλιγουντ)

Βραβείο B’ Γυναικείου Ρόλου

Λόρα Ντερν για την Ιστορία Γάμου

Μουσική

Χίλντουρ Γκουνταντότιρ (Joker)

Φωτογραφία

Ρότζερ Ντίκινς (1917)

Μοντάζ

Άντριου Μπάκλαντ και Μάικλ Μακκάσκερ (Κόντρα σε Όλα)

Σκηνικά

1917

Κοστούμια

Μικρές Κυρίες

Μακιγιάζ και Κομμώσεις

Βόμβα

Ηχος

1917

Κάστινγκ

Joker

Ειδικά Οπτικά Εφέ

1917

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους Animation

Grandad Was A Romantic

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Ανερχόμενος Σταρ

Μάικλ Γουόρντ

Bafta Fellowship στην παραγωγό

Κάθλιν Κένεντι

Τιμητικό Βραβείο

Άντι Σέρκις