Οι βραβευμένες ταινίες του Φεστιβάλ Ολυμπίας στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

To Σαββατοκύριακο 1 και 2 Φεβρουαρίου η Ταινιοθήκη θα προβάλλει τις βραβευμένες ταινίες του 22ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και της 19ης Camera Zizanio, δίνοντας μια καλή ευκαιρία στους σινεφίλ όλων των ηλικιών να πάρουν μια μικρή γεύση του τι συμβαίνει κάθε χρόνο στο Φεστιβάλ Ολυμπίας -πρότυπο πολιτιστικής αποκέντρωσης στην Ελλάδα, και ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ της Ευρώπης στο είδος του, που ήδη μετρά δύο δεκαετίες ζωής .

Οι ταινίες που θα προβληθούν στην Ταινιοθήκη, όλες πρόσφατης παραγωγής και σε πρώτη προβολή στην Αθήνα, αντιπροσωπεύουν όλα τα είδη (μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation, μικρού και μεγάλου μήκους) και απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες: από παιδιά νηπιαγωγείου μέχρι εφήβους –αλλά παρακολουθούνται εξίσου απολαυστικά και από τους ενήλικες.

Οι ταινίες της Camera Zizanio που έχουν δημιουργήσει μαθητές απ’ όλον τον κόσμο, είτε ομαδικά, στο πλαίσιο του σχολείου, είτε ατομικά, καθώς και οι βραβευμένες ταινίες ντοκιμαντέρ θα προβάλλονται στην ΑΙΘΟΥΣΑ Β της Ταινιοθήκης. Στην Αίθουσα Α θα προβάλλονται οι ταινίες μυθοπλασίας μικρού και μεγάλου μήκους και τα animation.

Οι ταινίες της Camera Zizanio προβάλλονται με ελεύθερη είσοδο.

Οι βραβευμένες ταινίες του φετινού φεστιβάλ, που ολοκληρώθηκε πριν μερικές εβδομάδες στον Πύργο, την Αμαλιάδα και σε πολλές πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου (για πρώτη φορά και σε 4 νησιά), περιλαμβάνουν πολλά διαμαντάκια που θα συνεπάρουν όλη την οικογένεια.

Ανάμεσά τους η feelgood ταινία «Η Ρόκα αλλάζει τον κόσμο / Rocca changes the world» (Katja Benrath, Γερμανία, 101’, 2019) που αναμένεται να κλέψει τις εντυπώσεις με το κέφι της. Θαρραλέα, αστεία και μοναδική: αυτή είναι η Rocca. Είναι έντεκα χρόνων και ζει μια, μάλλον, ιδιαίτερη ζωή. Όσο ο μπαμπάς της την κοιτάζει από ψηλά – αφού είναι αστροναύτης σε αποστολή στο διάστημα-, η Rocca ζει μόνη με το σκιουράκι της και πηγαίνει σε κανονικό σχολείο για πρώτη φορά στη ζωή της. Ο ανέμελος και αντισυμβατικός τρόπος ζωής της την ξεχωρίζει αμέσως ανάμεσα στους συμμαθητές της. Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους από τη Διεθνής Κριτική Επιτροπή, Βραβείο “#ThisisEU – Ευρωπαϊκές αξίες” της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Βραβείο Διεθνούς Κέντρου Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους (CIFEJ). Η ταινία θα προβληθεί στην Ταινιοθήκη το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου στις 18.15.

Την Κυριακή 2/2, δεύτερη ημέρα των προβολών, στις 18.15, θα προβληθεί ένα φιλμ για παιδιά που δύσκολα ξεχνά όποιος το δει: Κομμώσεις Ρόμι / Romy’s Salon (Mischa Kamp, Ολλανδία, 92’, 2019). Τρεις γενιές γυναικών έρχονται αντιμέτωπες με τις συνέπειες του Αλτσχάιμερ. Όταν η ηλικιωμένη κομμώτρια Stine αποφασίζει να εξομολογηθεί την κατάστασή της στη δεκάχρονη εγγονή της Romy και όχι στην κόρη της Margot, μια μεγάλη περιπέτεια αρχίζει. Βραβείο Σεναρίου σε Ταινία Μεγάλου Μήκους, Βραβείο της Βουλής των Ελλήνων «Ανθρώπινες Αξίες».

Εκτός όμως από τα παιδιά, το διήμερό αυτό θα έχουν την τιμητική τους και οι έφηβοι και γενικότερα το νεανικό κοινό:

Το Σάββατο 1/2, στις 20.30, θα προβληθεί η η ταινία Η Μπουλμπούλ μπορεί να τραγουδήσει / Bulbul can sing (Rima Das, Ινδία, 95’, 2018), μεγάλη νικήτρια της φετινής διοργάνωσης και αντιπροσωπευτική της φιλοσοφίας και του πνεύματος που διέπει το φεστιβάλ Ολυμπίας. Η βραβευμένη στο Βερολίνο ταλαντούχα Ρίμα Ντας (της οποίας η προηγούμενη ταινία “Village rockstars” υπήρξε η ινδική υποψηφιότητα για τα φετινά Οσκαρ), στρέφει την κάμερά της στην φτωχή οικογένεια της Μπουλμπούλ, παρακολουθώντας με ρεαλισμό τη σκληρή καθημερινότητά της στην ινδική αγροτική επαρχία, και τολμώντας να καταπιαστεί με ένα θέμα ταμπού στην Ινδία: την ομοφυλοφιλία ενός αγοριού, αλλά και το ξύπνημα του ερωτισμού στην εφηβεία που στην ταινία πυροδοτεί ακραίες αντιδράσεις από πλευράς σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινωνίας. Για την ερμηνεία της στην ταινία η νεαρή Αρνάλι Ντας απέσπασε το βραβείο καλύτερης ερμηνείας κοριτσιού.

Την Κυριακή 2/2 στις 20.30 θα παιχτεί άλλη μια ταινία που απευθύνεται σε εφήβους , νέους και βέβαια ενήλικες: Στα άκρα / On the edge (Aldiyar Bairakimov, Καζακστάν, 60’, 2018). Η έλλειψη ερεισμάτων και οικογενειακής θαλπωρής, οι αντιπαραθέσεις με τον κοινωνικό περίγυρο αλλά και τα γυρίσματα της τύχης ωθούν τους νεαρούς ήρωες της ταινίας, με επικίνδυνο τρόπο, στα άκρα. Βραβείο Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ)

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα βραβευμένα ντοκιμαντέρ του 22ου Φεστιβάλ Ολυμπίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε την ταινία Τρέχει στο αίμα μου / In my blood it runs (Maya Newell, Αυστραλία, 84’, 2019), που θα παρουσιαστεί το Σάββατο 1/2 στις 18.00 στην αίθουσα Β:

Ο δεκάχρονος Dujuan είναι παιδί-θεραπευτής, καλός κυνηγός και μιλάει τρεις γλώσσες. Εντούτοις, ο Dujuan αποτυγχάνει στο σχολείο και ο κλοιός της Πρόνοιας και της αστυνομίας στενεύει διαρκώς γύρω του. Ενώ παίζει κορώνα-γράμματα την ελευθερία του, η οικογένεια του παλεύει, μαζί με την δυτική του εκπαίδευση, να πάρει και την παιδεία του λαού του, των Arrernte, ώστε να μην καταλήξει, απλώς, μία ακόμη στατιστική.

Η ταινία απέσπασε το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής, η οποία σημειώνει στο σκεπτικό της: «Το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους απονέμεται σε μια ταινία που απεικονίζει τη σκληρή πραγματικότητα μιας γενιάς που έχει στερηθεί την πατρίδα, την κουλτούρα και τη γλώσσα της. Το δυνατό σημείο της είναι ότι δεν προτείνει εύκολες λύσεις για αυτό το πρόβλημα».

Ας σημειωθεί πως κάθε προβολή ταινίας μεγάλου μήκους συνοδεύεται από προβολές μικρότερων σε διάρκεια ταινιών μυθοπλασίας, animation ή ντοκιμαντέρ που διακρίθηκαν στο 22ο Φεστιβάλ.

Οι ταινίες αυτές δεν φοβούνται να αποκαλύψουν στα παιδιά όλες τις πτυχές της αληθινής ζωής. Καταπιάνονται με μια ευρεία γκάμα θεμάτων που απασχολούν τα παιδιά και τους νέους (σχέσεις, οικογένεια σχολικό περιβάλλον, απώλεια, ασθένεια, διαφορετικότητα, παιδική εργασία κλπ.), αλλά και με όλες τις όψεις του σύγχρονου κόσμου, που έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στη ζωή των παιδιών.

Οι ταινίες του Φεστιβάλ Ολυμπίας θέτουν στο επίκεντρο την παιδική και νεανική ηλικία και διαπνέονται από τις αρχές που έχουν θεσπίσει η UNICEF, η UNESCO και άλλοι διεθνείς οργανισμοί για τον παιδικό και νεανικό κινηματογράφο. Εξυπακούεται ότι ταινίες που προωθούν τον πόλεμο, τη βία, το ρατσισμό, το σεξισμό κλπ. αποκλείονται εκ προοιμίου. Φυσικά ένα πλήθος ταινιών υμνούν, συχνά με χιούμορ, και την χαρά της ζωής: τον πρώτο έρωτα, την φιλία, την αγάπη προς τα ζώα, την συντροφικότητα και την χαρά του παιχνιδιού και της εξερεύνησης…

Το φετινό διαγωνιστικό πρόγραμμα που επέλεξε, όπως κάθε χρόνο, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Δημήτρης Σπύρου, είναι αντιπροσωπευτικό των τάσεων που επικρατούν διεθνώς στον κινηματογράφο για την παιδική και νεανική ηλικία και μεριμνά ώστε να υπάρχει εκφραστική πολυμορφία και να εκπροσωπούνται χώρες που η κινηματογραφία τους είναι άγνωστη στο ευρύ κοινό.