Εβδομάδα ξαφνικών αναταράξεων στην μουσική. Και να φανταστείτε ότι ο Kanye West ούτε που κουνήθηκε από την θέση του. Τουλάχιστον ως την ώρα τώρα που γράφω. Δεν ήταν τόσο θέμα εντυπώσεων ίσως.

Ήταν απόγευμα Παρασκευής και όλως αιφνιδίως ο Eminem έριξε στο ρεύμα της κυκλοφορίας νέο έργο, το Music to be Murdered By, απροειδοποίητα, αλλά όχι και τόσο μπορουμε να πούμε, αφού και το προηγούμενό του το Kamikaze έτσι στα ξαφνικά το είχε κυκλοφορήσει. Και δεν είναι ο μοναδικός που ακολουθεί τέτοιες τακτικές.

Οι δονήσεις της μεθεόρτιας μουσικής περιόδου δεν είχαν μόνο τον Eminem επίκεντρο, έρχονταν και από αλλού, από μακριά, από τον άλλο τον κόσμο. Αν αποχαιρετήσεις τα εγκόσμια και έχεις αφήσει ανοιχτά θέματα, κάποια στιγμή θα γυρίσεις. Στη μουσική, έτσι το έχουν. Όπως και αν έχει, κυκλοφόρησε το πρώτο μετά θάνατον άλμπουμ του Mac Miller, το Circles– και αυτό σχεδόν ξαφνικά, δηλαδή μόλις λίγες μέρες νωρίτερα είχαν δώσει την είδηση, οι δικοί του, για την κυκλοφορία.

Νέο «χιτσοκικό» άλμπουμ για τον Έμινεμ

Και ιδού, το τοπίο έχει ήδη αλλάξει. Το Χιτσοκικού τίτλου, ενδέκατο άλμπουμ του ράπερ από το Ντιτρόϊτ (λέγε τον΄Εμινεμ), το Music to be Murdered By, βγήκε όχι μόνο για να στολίσει τις πλατφόρμες του streaming αλλά και για να ζωηρέψει πάλι το παιχνίδι. Και θα το δεις και έτσι εκτός αν είσαι από αυτούς που έχουν κλειδώσει τον ράπερ στο χρονοντούλαπο της ιστορίας με κάτι παλιά σνίκερ μαζί (πού τα θυμήθηκες τώρα αυτά;). Όσο και αν το ραπ έχει «τραπ-άρει» ανελέητα (αλλά θα υπάρξουν και εκεί εξελίξεις), ο Eminem παραμένει κεντρικός παίκτης και δικαιούται –με το παραπάνω- να ομιλεί.

Εξώφυλλο και τίτλος του άλμπουμ χτυπάνε κατευθείαν αναφορά στο άλμπουμ του Jeff Alexander από το 1958 «Alfred Hitchcock Presents Music to Be Murdered By» – έμπνευση από τον «…θείο Άλφρεντ», λέει ο Έμινεμ που εμφανίζεται κουστουμαρισμένος και με καπελάκι. Στο χέρι κρατάει φτυάρι- και σε μια δεύτερη εναλλακτική βερσιόν, όπλο και τσεκούρι, αλά Χίτσκοκ και με περιεχόμενο.

Νέο βίντεο με μήνυμα κατά της οπλοκατοχής

Μαζί και έτσι στα ξαφνικά πάλι, ο καλλιτέχνης μας παρουσιάζει και το βίντεο του Darkness. Προσοχή- όχι αστεια. Το θέμα του Darkness είναι οι μαζικές δολοφονίες στη συναυλία στο Λας Βέγκας από τον ψυχοπαθή που σκότωσε 58 ανθρώπους που παρακολουθούσαν την συναυλία ανοίγοντας πυρ από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του.

Ο Eminem στο βίντεο παίζει το ρόλο του παρανοϊκού, ακούγονται (μέσα στο κομμάτι) οι πυροβολισμοί και σκληρά και ρεαλιστικά κάνει την κριτική του, για όλη αυτή την τρελα με τα όπλα στην Αμερική. Στο φινάλε στέλνει και το μήνυμα «Πότε θα τελειώσει όλο αυτό; Όταν αρκετοί άνθρωποι νοιαστούν» και τους στέλνει και κατευθείαν να (γραφτούν και να) ψηφίσουν στο vote.gov.

Αρκετοί ταράχτηκαν με τις εικόνες, τα έβαλαν με τον Eminem, αλλά σίγουρα θα ταραχτούν περισσότερο με το επόμενο breaking news για mass shooting. Οπότε…

Οπότε, έχουμε και λέμε- ότι η επιστροφή του Eminem (να ακούσεις όλο το άλμπουμ) έχει ψαχνό και δυναμισμό. Τόσα χρόνια στην πιάτσα κάθε άλλο παρά δείγματα κόπωσης ή ατονης συνέχειας δείχνει. Kαι σε ένα κόσμο του hip hop που ψάχνει συνεχώς την καινούργια ρίμα και στο πιο «αλλιώς» στιλ, ο Eminem έχει κάθε λόγο να μας απασχολεί.

Μαζί του ο Dr Dre και πάλι. Είναι o άνθρωπος που τον πίστεψε από την αρχή. Είναι ο βασικός παραγωγός του και εδώ μαζί με τον ίδιο, και άλλους που «παίζουν» στην παραγωγή. Ο Alchemist για παράδειγμα. Άλλες σημαντικές συμμετοχές στο άλμπουμ- Anderson Paak, Black Thought, Q-Tip, Ed Sheeran κ.α. Ανάμεσα στα ονόματα και αυτό του ράπερ Juice Wrld που πέθανε πρόσφατα.

Το πρώτο μεταθανάτιο άλμπουμ του Mac Miller

Από τον άλλο κόσμο είναι και η κυκλοφορία του Mac Miller, που συζητιέται. Κυκλοφορούσε γενικά ότι υπάρχει υλικό και κάποια στιγμή θα βγει- και να το, το πρώτο, το Circles.

Πολύ μεγάλο ταλέντο, πολύ νέος, πολύ νωρίς έφυγε ο Malcolm James McCormick -ο Mac Miller– το 2018. To Circles είναι το έκτο άλμπουμ του και εκείνο πάνω στο οποίο δούλευε, όπως μαθαίνουμε, τον τελευταίο καιρό και είχε ήδη ξεκινήσει τις ηχογραφήσεις, όταν βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο στούντιο. Είχε βγει μόλις λίγους μήνες νωρίτερα το Swimming και αυτό (το Circles) θα ερχόταν πολύ κοντά σαν συνέχειά του, κάπως σα να έκλεινε ένα Κύκλο. Ο Jon Brion που συνεργαζόταν μαζί του στην παραγωγή τότε, ανέλαβε να ολοκληρώσει το Circles όσο πιο κοντά το είχε στο μυαλό του ο Mac Miller.

Πρώτο single από αυτό, το Good News με το βίντεο να κάνει κύκλους και διαδρομές στο ίντερνετ, σε αυτή την πλευρά της ζωής, εδώ κι αλλού… Αρκετά φωτεινό, πολύχρωμο και αισιόδοξο – «Καλά νέα», το λέει, από το υπερπέραν, από το Σύμπαν, από εκείνο το αλλού.

Για την επόμενη ξαφνική κυκλοφορία μείνετε συντονισμένοι στις πλατφόρμες. Θα συμβεί όπου να’ ναι. Κανείς άλλωστε δεν έχει όρεξη και υπομονή για αναγγελίες και «προσεχώς» μεγαλοστομίες.