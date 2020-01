Avatar: Νέες εικόνες από τα πολυαναμενόμενα sequels της ταινίας

Λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία του πρώτου sequel της μεγάλης επιτυχίας του James Cameron, που κατάφερε να φέρει στα ταμεία της 20th Century Fox, $2,7 δισ. δολάρια, το επίσημο account του Avatar στο Twitter μοιράστηκε νέες concept art εικόνες από τα sequels, τα οποία μας παρουσιάζουν την Pandora, όπως δεν την έχουμε ξανά δει!

Ο James Cameron ετοιμάζει λοιπόν τέσσερες ταινίες sequels του πρώτου Avatar του 2009. Η πρώτη ταινία βρισκόταν στην κορυφή της λίστας των ταινιών με τα μεγαλύτερα έσοδα όλων των εποχών, μέχρι που το ρεκόρ της στο box office ξεπέρασε – μέσα σε μόλις σε 13 εβδομάδες – η ταινία της Marvel «Avengers: Endgame».

Ο Cameron αρχικά είχε ήθελε να κυκλοφορήσει τη δεύτερη ταινία Avatar το 2014, όμως αυτό τελικά δεν έγινε πράξη λόγω των δύο ακόμα sequels που προστέθηκαν στον προγραμματισμό και της εκτεταμένης χρήσης τεχνολογίας που απαιτούσαν κάποιες υποβρύχιες σκηνές, που επέφεραν κάποιες καθυστερήσεις. Έτσι η πρεμιέρα μεταφέρθηκε αρχικά για τον Δεκέμβριο του 2020 και στη συνέχεια για έναν χρόνο αργότερα.

Από ότι φαίνεται πάντως, οι φανς δεν θα χρειαστεί να περιμένουν περισσότερο, καθώς μέχρι στιγμής το σύνολο της παραγωγής τα έχει πάει πολύ καλά με τον χρονικό προγραμματισμό που είχαν θέσει κι έχουν ήδη ολοκληρώσει μέχρι και το πρώτο μέρος της τέταρτης ταινίας, σύμφωνα με δηλώσεις του ίδιου του Cameron.

Το Avatar 2 θα επανασυνδέσει τον Cameron με ένα μεγάλο μέρος του cast της πρώτης του ταινίας, συμπεριλαμβανομένων των Sam Worthington, Zoe Saldana και Sigourney Weaver. Οι νέες προσθήκες περιλαμβάνουν την Kate Winslet, την Oona Chaplin και τον Vin Diesel.

Η Disney αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες το Avatar 2 στις 18 Δεκεμβρίου 2021. Οι τρεις επόμενες ταινίες Avatar θα κυκλοφορήσουν τον Δεκέμβριο του 2023, τον Δεκέμβριο του 2025 και η τελευταία τον Δεκέμβριο του 2027.

Ας δούμε μια πρώτη εικόνα από τους νέους κόσμους του Avatar στις φωτογραφίες παρακάτω:

In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.

Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ

— Avatar (@officialavatar) January 7, 2020