7 + 1 live που θα μπουν στην ατζέντα μας αυτό το μήνα

Ο ήχος της πόλης σε τζαζ ταμπλό, σε ροκ σκηνικό, σε κλασικό στιλ, σε αυτοσχεδιαστικό mood, σε ανοιχτό διάλογο, σε ποπ στροφές απο το κέντρο της Αθήνας ως (ισως) και την έρημο.

Nils Petter Molvaer στο Half Note Jazz Club

Άφιξη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και όχι μόνο για το κοινό της τζαζ, αυτή του Νορβηγού Nils Petter Molvaer. Δυναμικό και ανήσυχο μουσικό πνεύμα ο τρομπετίστας, γνωστός αρχικα από το γκρουπ των Masqualero και απο τις ηχογραφήσεις του στην ECM, βρίσκεται σταθερά σε δρόμους που η τζαζ συναντά την ελεκτρόνικα και το hip hop, δημιουργεί νέα ρεύματα. Μαζί του στις εμφανίσεις του στην Αθήνα και σταθερός «συμπαίκτης» του, ο κιθαρίστας Eivind Aarset, Νορβηγός και αυτός και ο Ελβετός Samuel Rohner στα κρουστά, για το τετραήμερο 9 – 12 Ιανουαρίου στο Half Note Jazz Club.

Πέμπτη 9 έως Κυριακή 12 Ιανουαρίου

Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Αθήνα

Spiral Trio στο ΚΠΙΣΝ

Ο Ιανουάριος ειναι τζαζ και έχει τα εκλεκτά χαρακτηριστικά των Jazz Chronicles του ΚΠΙΣΝ. Και σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον πλαίσιο «παίζει» το Spiral Trio ξεκινώντας την περιοδεία του στην Ευρώπη ακριβώς απο το Φάληρο. Όποιος δεν τους έχει δει, αξίζει να το βάλει στο πρόγραμμά του, οι υπόλοιποι ξέρουν πως το σχήμα εκπροσωπεί την τζαζ ελληνική σκηνή με στιλ και δυναμικά. Ο πιανίστας Σπύρος Μάνεσης, ο κοντραμπασίστας Αρίωνας Γυφτάκης και ο ντράμερ Αναστάσης Γούλιαρης, στο ΚΠΙΣΝ με πρωτότυπες συνθέσεις από τον επερχόμενο δίσκο και τη μέχρι τώρα πορεία τους μαζί, αλλά και jazz standards, όπως το Once Upon a Summertime και If I Should Lose You, σημειώσουν – που θα γίνουν αφετήρια για αυτοσχεδιασμούς.

Κυριακή 12 Ιανουαρίου

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Hania Rai στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός»

Aνάμεσα στην κλασική μουσική και την τζαζ, την σύνθεση και την δυναμική επεξεργασία ηχητικών τοπίων – γύρω όλα αυτά απο το πιάνο της – δημιουργεί η Hania Rani τον μουσικό της κόσμο. Αξιοπρόσεκτα και με διάθεση εξερεύνησης. Κάτι που θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά όσοι βρεθούν στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός στο live της Hania Rani, που έρχεται από το Βερολίνο όπου ζει μόνιμα, αφ΄ότου μετακόμισε απο την πατρίδα της την Πολωνία. Νεο-κλασικό ύφος, τζαζ, πειραματικά και ηλεκτρονικά στοιχεία, υλικά στον καμβά της Rani και στα πλήκτρα της όπου εκφράζει την μουσικη της φαντασία.

Τρίτη 14 Ιανουαρίου

Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός», Πλ. Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα

Μπάμπης Παπαδόπουλος στο ΚΠΙΣΝ

Η συναρπαστική διαδρομή του στη μουσική είχε μόλις έναν ακόμη θαυμαστό σταθμό. Το πρόσφατο έργο του «Παραλογές του άχρηστου». Ακόμη μια μουσική περιπέτεια σε σημεία που η έμπνευση οδηγεί τον Μπάμπη Παπαδόπουλο. Πορεία εντυπωσιακή (απο Τρύπες, Χειμερινούς Κολυμβητές και άλλες, εξαιρετικές ακόμη, συνεργασίες, προσωπικές δουλειες, μαεστρικά, φίνα πράγματα. Με την σεμνότητα που τον διακρίνει, την τόλμη και έξαψη του δημιουργού, είναι αποκαλυπτικός στην σκηνή. Θα βρεθεί (και πάλι) στον Φάρο του Κέντου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την πρώτη παρουσίαση του άλμπουμ του με εξαιρετική μουσική παρέα, το τιμ του «Μπάμπης Παπαδόπουλος Ακούστικ Σετ». Μαζι με τον ίδιο στην κιθάρα, ο Φώτης Σιώτας, βιολί & βιόλα, ο Μιχάλης Βρέττας, βιολί ο Δημήτρης Βλαχομήτρος, μπουζούκι, ο Αναστάσης Μισυρλής, τσέλο και ο Διονύσης Μακρής, κοντραμπάσο.

Κυριακή 19 Ιανουαρίου

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Nightstalker στο Gagarin

Απόλυτα ταιριαστός για τους Nightstalker ο χαρακτηρισμός της θρυλικής αθηναϊκής μπάντας. Με συγκλονιστικές συναυλιακές στιγμές στο βιογραφικό τους και καυτές ροκ εμπειρίες στην δισκογραφική πορεία τους, οι Nightstalker επιστρέφουν στην σκηνή του Gagarin για δύο εμφανίσεις. Στο κέντρο των δύο live η πρόσφατη κυκλοφορία τους, Great Hallucinations, ψυχεδέλεια και ροκ και ένταση σε συνδυασμό με υπογραφή. Σημειώστε και αυτό – ότι πριν απο τους Nightstalker στην σκηνή, ανεβαίνουν οι Coyote’s Arrow. Μελη τους απο τα πιο ιστορικά, δυναμικά σχήματα του ροκ της Αθηνας με κοινή πορεία τα τελευταία χρόνια, ήχος της πόλης και της ερήμου, εμπειρία για το κοινό να τους δει απο κοντά.

Παρασκευή 17 & Σάββατο 18 Ιανουαρίου

Gagarin 205, Λιοσίων 205, Αθήνα



Leon of Athens στο six d.o.g.s

O Leon of Athens για δύο live στο six d.o.g.s , όπου και θα ολοκληρώσει την ευρωπαϊκή του περιοδεία. Έχει μόλις κυκλοφορήσει το single «Ανεμος» με την Κaterina Duska και είναι έτοιμος να παρουσιάσει καινούργια κομμάτια. Με μια πολύ καλή χρονιά πίσω του, ο Leon of Athens ξεκινάει με μουσική και επικοινωνία με το κοινό τη νεα χρονιά, ενώ ήδη φαίνεται στον ορίζοντα του ’20 και το καινούργιο του, τρίτο άλμπουμ.

Παρασκευές 17 & 24 Ιανουαρίου

six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι



Μουσική Αλληλογραφία: Γιώργος Σαραντάρης και Μελισσάνθη, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Η «συνομιλία» της ερωτικής φιλίας που ένωσε τον Γιώργο Σαραντάρη με την Μελισσάνθη μέσα από τις επιστολές που αντάλλαξαν οι δυο δημιουργοί, έρχεται στη σκηνή με ένα κύκλο τραγουδιών: Δυο νέοι συνθέτες, η Νεφέλη Λιούτα και ο Κώστας Μάκρας θα αποδώσουν αυτή την ιδιαίτερη σχέση και θα «σκιαγραφήσουν» αυτή την ερωτική φιλία. Ποιηση, μουσική και επικοινωνία, σε μια εποχή που βάζει τους βάζει εμπόδια. Εδω στον Κύκλο Σύγχρονη Μουσική Δημιουργία και Ποίηση.

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 107, Καλλιθέα



Moυσική Περφόρμανς Canto Ostinato στο ΚΠΙΣΝ

Μινιμαλισμός. Και το εμβληματικό Canto Ostinato. Στην πλήρη του εκδοχή, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μουσική περφόρμανς όπου ενώνουν τις διαφορετικές μουσικές ιδιοσυγκρασίες τους τέσσερις μουσικοί – ο Τίτος Γουβέλης, ο Θοδωρής Οικονόμου, η Maria-Christina Harper και Ανδρέας Φαρμάκης.

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος