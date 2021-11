Adele: Πώς κατάφερε να κυκλοφορήσει τον δίσκο της χρονιάς με 12 «μη εμπορικά» κομμάτια

Το βράδυ της Κυριακής (21/11) στο ελληνικό Twitter ξεχώριζε ένα και μόνο hashtag. To #Adele30 είχε περισσότερα σχόλια από το #aekoly, από το #DWTSgr, από το #theVoicegr και γενικά από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα έπαιζε εκείνη την ώρα στην ελληνική τηλεόραση. Το τηλεοπτικό κοινό παρακολούθησε το Adele One Night Only στον Alpha και μάλιστα έδειξε ενθουσιασμένο, αν κρίνουμε από τα όσα διαβάσαμε στα social media.

