Πού να πάμε σήμερα: 16 συναυλίες για το Σάββατο 20 Νοεμβρίου

1. O Μίλτος Πασχαλίδης στον Σταυρό του Νότου

Ο Μίλτος Πασχαλίδης επιστρέφει στον Σταυρό σκοπεύει να τραγουδήσει τα άπαντα: αναδρομή στους 14 δίσκους του, στις συνεργασίες με τους φίλους- παρόντες και απόντες, σε τραγούδια αγαπημένα αλλά και σε “παραπονεμένα”.

Σάββατο 20/11, 22:30

Είσοδος: 15€ – Προπώληση: stn.gr

Σταυρός του Νότου, Θαρίπου 37, Αθήνα 11743

2. Ο Κώστας Λειβαδάς και η Ανδριάνα Μπάμπαλη στη μουσική σκηνή Σφίγγα

Από το “Μοίρα μου έγινες” και το “Είσαι εσύ ο άνθρωπος μου” μέχρι το “Δεν είναι αργά” και το “Spell” και από το “Κάθε μπαλκόνι έχει άλλη θεά”, το “Σαν να μη πέρασε μια μέρα” και το “Για να σε συναντήσω” ως το “Η επίμονη σου”, το “Είναι εντάξει μαζί μου” και τα “Παιδιά των δρόμων”, η γιορτή και το τραγούδι δεν σταματούν από την αρχή ως το τέλος. Εξαιρετική καλεσμένη τους το Σάββατο 20 Νοεμβρίου η Ελένη Τσαλιγοπούλου!

Σάββατο 20/11, 22:30

Είσοδος: 10€ – Κρατήσεις: 2114096149, 6987844845

Μουσική σκηνή Σφίγγα, Ακαδημίας και Ζωοδόχου Πηγής (είσοδος στον πεζόδρομο Κιάφας 13), Αθήνα

3. Σώκρατης Μάλαμας στην Ακτή Πειραιώς

Ο Σωκράτης Μάλαμας επιστρέφει στην σκηνή της Ακτής Πειραιώς. Στην παρέα του θα είναι αγαπημένοι φίλοι – συνεργάτες, η Ιουλία Καραπατάκη στο τραγούδι, ο Δημήτρης Λάππας στην κιθάρα και στο μπουζούκι, ο Γιάννης Παπατριανταφύλλου στο κοντραμπάσο, ο Θάνος Σταυρίδης στο ακορντεόν, ο Νίκος Μαγνήσαλης στα τύμπανα και ο Αποστόλης Γιάγκος στα πλήκτρα.

Σάββατο 20/11, 21:00

Είσοδος: 13€ – Προπώληση: viva.gr

Πειραιώς 178 & Λαμίας 2, Ταύρος 17778, 2103418020

4. Μπάμπης Στόκας και Μελίνα Ασλανίδου στο Kremlino Stage

Δύο πολύ αγαπημένες φωνές των τελευταίων δεκαετιών, ο Μπάμπης Στόκας και η Μελίνα Ασλανίδου, ενώνουν φέτος τις δυνάμεις τους και την αγάπη τους για τις live εμφανίσεις στo «Kremlino stage», υποσχόμενοι μια μοναδική σεζόν, βγαλμένη από την παντοτινή ανάγκη μας για ποιοτική διασκέδαση.

Σάββατο 20/11, 22:30

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 6941455430 / 216809856

Kremlino stage, Χαϊδαρίου 6, Πειραιάς

5. A Greek Songbook: σε επιμέλεια Κορνήλιου Σελαμσή στην Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης πάνω από 30 καλλιτέχνες από τους χώρους της λόγιας και της δημοφιλούς μουσικής και των παραστατικών τεχνών επιδίδονται σε μια σειρά από τολμηρές μουσικές κατασκευές, τραγούδια και εικόνες. Το Α Greek Songbook θα παρουσιαστεί σε τρία προγράμματα συναυλιών στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Σάββατο 20/11, 20:30

Εισιτήρια: 10€ έως 20€ – Προπώληση: www.nationalopera.gr

Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Καλλιθέα

6. Οι Puta Volcano στο Temple

Οι Puta Volcano επιστρέφουν στο Temple Athens. Έχοντας κυκλοφορήσει το τελευταίο τους LP με τίτλο «AMMA» 10 ημέρες πριν το πρώτο lockdown, σε αυτά τα 2,5 χρόνια δεν είχαν, παρά ελάχιστες φορές και αυτές… καθιστές, τη δυνατότητα να το παρουσιάσουν στους φίλους τους όπως θα ήθελαν και θα του άρμοζε. Η ώρα λοιπόν να επανέλθει η τάξη ήρθε, και είναι το βράδυ της 20ης Νοεμβρίου 2021.

Σάββατο 20/11, 21:00

Εισιτήρια: 11€ | Προπώληση: viva.gr.

Temple Athens, Ιάκχου 17, Αθήνα. Τηλ: 21 0346 8523

7. Ο Γερμανός παραγωγός Monolink στο Fuzz Live Music Club

Το Fuzz Live Music Club παρουσιάζει το Σάββατο 20 Νοεμβρίου τον σπουδαίο Γερμανό παραγωγό Monolink. Για πολύ κόσμο τα «τραγουδιστής, συνθέτης, μουσικός παραγωγός» είναι ιδιότητες ασυμβίβαστες για την κουλτούρα του σύγχρονου ήχου, αλλά αυτό ακριβώς είναι που κάνει τον Monolink, που ζει και δημιουργεί στο Βερολίνο, συναρπαστικό: το ότι όλα μπερδεύονται γλυκά. Το μουσικό στυλ του συνδέει την αφηγηματικότητα των τραγουδιών με τον ρυθμό των ηλεκτρονικών ήχων. Η κιθάρα μπλέκεται με τον ψηφιακό ήχο, οι δονήσεις του μπάσου με τα συναισθηματικά φωνητικά μέρη, η παθιασμένη σωματικότητα με τη διέγερση του μυαλού.

Σάββατο 20/11, 21:00

Εισιτήριο: 28€ | Προπώληση: viva.gr.

Fuzz Live Music Club, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος Αττικής. Τηλ: 21 0345 0817

8. Να σε δω να γελάς: Τα Κίτρινα Ποδήλατα στον Σταυρό του Νότου Club

Τα Κίτρινα Ποδήλατα επιστρέφουν στο αγαπημένο τους Club του Σταυρού του Νότου για τρεις μοναδικές παραστάσεις γενικής ανάτασης! Με την νέα τους παράσταση «Να σε δω να γελάς…», ευελπιστούν να ενώσουν την παρέα σε κοινά έντονα συναισθήματα, να φωτίσουν εσωτερικές δυνάμεις, να αναθερμάνουν σκέψεις και όνειρα, κρατώντας ζωηρή τη διάθεση για χαμόγελο και αισιοδοξία.

Σάββατο 20/11, 22:30

Εισιτήρια: 13€ – Προπώληση: 210 9226975, stn.gr

Σταυρός του Νότου, Θαρίπου 37, Αθήνα 11743

9. Μαζί ξανά: Ηρώ και Ελένη Πέτα στον Σταυρό του Νότου Plus

Δύο κορίτσια που έγιναν γυναίκες, μοιράστηκαν πολλές «κοινές» στιγμές χαράς, επιτυχίας και γεύτηκαν την αποδοχή και την αγάπη των ανθρώπων, η Ηρώ και η Ελένη Πέτα, βρίσκονται «μαζί ξανά», στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Plus.

Σάββατο 20/11, 22:30

Εισιτήριο: 15€ – Προπώληση: 210 9226975, stn.gr

Σταυρός του Νότου, Θαρίπου 37, Αθήνα 11743

10. Gisele Jackson και Raphael Wressnig Soul Gift στο Half Note Jazz Club

Η Gisele Jackson έχει ταξιδέψει σε όλα τα μέρη του κόσμου δίνοντας την καλύτερη εικόνα της urban αφροαμερικάνικης μουσικής. Τώρα συνεργάζεται με τον μετρ οργανίστα από την Αυστρία Raphael Wewssnig, ήδη γνωστό μας εδώ από τις εμφανίσεις του με την Deitra Farr, έναν κορυφαίο μουσικό με διεθνείς διακρίσεις, που με το γκρουπ του, μπαίνει στην καρδιά της σόουλ, της τζαζ και του ρυθμ εντ μπλουζ. Μαζί, η Gisele, ο Raphael και οι φίλοι τους θα κάνουν τα βράδια μας στο Half Note Jazz Club ξεσηκωτικά και groovy.

Σάββατο 20/11, 22:00

Είσοδος: 20€ έως 30€ – Προπώληση: viva.gr

Τριβωνιανού 17, Αθήνα 116 36

11. Αφιέρωμα στους Frank Sinatra και Ella Fitzerland από τους Jazz Express στο Μουσικό Βαγόνι Orient Express

Φέτος, με μεγάλη χαρά, συγκίνηση και σεβασμό οι Jazz Express επιστρέφουν στον φυσικό τους χώρο που δεν είναι άλλος από το Μουσικό Βαγόνι Orient Express στην Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ με μια παράσταση-αφιέρωμα. Οι Jazz Express είναι: Mark Joseph Priest κιθάρα/φωνή, Τέρι Βακιρτζόγλου φωνή, Μάνος Αθανασιάδης πιάνο/φωνή, Κώστας Κωνσταντίνου κοντραμπάσο.

Σάββατο 20/11, 21:30

Είσοδος: 18€(γενική), έξτρα κρασί 4€, ποτό 7€, φαγητό από 5€ – Κρατήσεις: totrenostorouf.gr και viva.gr.

Αποβάθρα Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου το Τρένο στο Ρουφ, Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως & Αμφιπόλεως Σιδηροδρομικός & Προαστιακός Σταθμός Ρουφ

12. 2. 2ο Jazz Solo Piano Festival: 5 κορυφαίοι πιανίστες της ελληνικής τζαζ στο Jazzét Music Hall

Το Jazzét Music Hall παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στο Αθηναϊκό κοινό το 2nd Jazz Solo Piano Festival 2021, μία καλλιτεχνική πρόταση του συνθέτη και κιθαρίστα Λευτέρη Χριστοφή όπου η αισθητική και η τέχνη του τζαζ πιάνου αναδεικνύεται από την solo performance πέντε κορυφαίων πιανιστών της ελληνικής τζαζ σκηνής, οι οποίοι δημιουργούν στο ίδιο όργανο διαφορετικούς ήχους, με την προσωπική τους καλλιτεχνική προσέγγιση στην αρμονία και τον μελωδικό αυτοσχεδιασμό πάνω σ΄αυτό το έγχορδο και συνάμα κρουστό μουσικό όργανο πιάνου. Την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ θα ανέβουν στην νέα σκηνή του Jazzét Music Hall, οι πιανίστες Νικόλας Αναδολής, Γιάννης Παπαδόπουλος και Γεώργιος Τσώλης, ενώ το Σάββατο 20 Νοεμβρίου θα κλείσουν το φεστιβάλ οι Σταύρος Λάντσιας και Τάκης Φαραζής.

Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Νοεμβρίου, 22:00

Εισιτήριο: 7€ | Απαραίτητες οι Κρατήσεις στο 210 5815626.

Jazzét Music Hall, Πολυχώρος Τεχνών Καραϊσκάκη 99-101 Χαϊδάρι, Αθήνα. Τηλ: 210 5815626. Ε-mail: [email protected] | https://musicenterathens.com/

13. Ραντεβού στο Άλσος: ο Σταμάτης Κραουνάκης στο χειμερινό Άλσος

Πάμε Άλσος χειμερινό στη στρογγυλή σάλα με τον στρογγυλό εξώστη που ‘χει γλεντήσει η Αθήνα χρόνια πολλά. Έχουμε και πολυέλαιο και αμπαζούρ μεγάλα και σπιτικό mood. Δύο πιάνα, κόντρα μπάσο, βιολοντσέλο, μπουζούκια, βιολί λαϊκό και τραγουδισταράδες πρώτης γραμμής. Έχει ποτά και τσιμπολόγημα. Αισθήματα, αγάπες και πανέμορφα λαϊκά συλλογικής συνδεσιμότητας δεκαετιών… Μια οικογένεια. Μικροί μεγάλοι μαζί! Εκλεκτοί καλεσμένοι χωρίς προειδοποίηση. Κρατήστε θέσεις τραπεζάκια και κουρντίστε όρεξη. Πάμε παρέα.

Σάββατο 20/11, 21:00

Εισιτήριο: 12€ έως 20€ – Προπώληση: 210 8831487, 210 8227471 και viva.gr

Θέατρο Άλσος, Ευελπίδων 4, Αθήνα 11474, 2108227471

14. Ο Σπύρος Γραμμένος στον Ορφέα

Ο Σπύρος Γραμμένος βάζει σε μία σειρά τα τραγούδια του, αλλά και τραγούδια άλλων δημιουργών που έχει ζηλέψει και τα παρουσιάζει στη μουσική σκηνή του Ορφέα, στην Φωκίωνος Νέγρη. Κάθε Σάββατο Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, θα περνάει και κάποιος ακόμη απ’ την σκηνή. Συνεργάτες, φίλοι, συμπαθείς, αντιπαθείς, ακόμη και υποχρεώσεις, θα κάνουν την κάθε βραδιά διαφορετική. Ένα Σαββατόβραδο παρέα με τον «Κουκουλοφόρο», την «Ενενηντάρα TDK», τον «Αθλητικό τύπο», την «Μιρέλα» και τους μυστηριώδεις καλεσμένους του.

Σάββατο 20/11, 21:30

Εισιτήριο: 6€ – Κρατήσεις: 21 0866 8544

Orfeas Bar Café Restaurant, Φωκίωνος Νέγρη 25, Αθήνα 11361, 2108668544

15. Emma Shapplin και Alessandro Safina στο Christmas Theater

Δύο χρόνια μετά την μεγάλη της επιτυχία με δύο Sold out συναυλίες στο Christmas Theater, η μοναδική Emma Shapplin έρχεται ξανά στην Ελλάδα, αυτή τη φορά με μια σύμπραξη που θα είναι το συναυλιακό γεγονός της χρονιάς. Δίπλα της θα έχει έναν διάσημο Ιταλό τενόρο, τον Alessandro Safina.

Σάββατο 20/11, 21:00

Εισιτήρια: 13€ έως 68€ – Προπώληση: 211-7701700, ct.gr, viva.gr

Christmas Theater, Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, Λ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι, 2117701700

16. Το Παιδί Τραύμα στο Six Dogs

Μετά από δύο συνεχόμενα sold out live στην Αθήνα, η μπάντα Παιδί Τραύμα ανεβαίνει ξανά στη σκηνή του SIX D.O.G.S, το Σάββατο 20 Νοεμβρίου παρουσιάζοντας τραγούδια από τα album “Μυστικές Χορευτικές Κινήσεις” και “Θα Καταστρέψω τον Κόσμο”.

Σάββατο 20/11, 21:30

Είσοδος: 10€ – Προπώληση: 21 0321 0510, sixdogs.gr

six d.o.g.s., Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, Αθήνα