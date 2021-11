Πού να πάμε σήμερα: 15 παραστάσεις για την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου

1. The Sea Between My Soul, του Raed Yassin, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Το The Sea Between My Soul, ένα ροκ μιούζικαλ μαύρου χιούμορ από τον Λιβανέζο καλλιτέχνη Ράεντ Γιασίν, με τη φωνή του Άλαν Μπίσοπ, έρχεται στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου. Το έργο αποτελεί έναν στοχασμό πάνω στην πολυετή ιστορία θανάτων στη Μεσόγειο Θάλασσα. H νευρική φωνή του Άλαν Μπίσοπ (από τους Sun City Girls) προσθέτει μια άλλη διάσταση στο εσχατολογικό σενάριο για τον σημερινό κόσμο.

Παρασκευή 19/11 στις 20:00 και στις 22:00.

Εισιτήρια: Κανονικό: 8 € / Μειωμένο, Φίλος, Κάτοικος Γειτονιάς, Παρέα 5-9 άτομα: 7 € / Παρέα 10+ άτομα: 6 € / Ανεργίας, ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ: 5 €. Προπώληση: onassis.org.

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 107, Αθήνα 117 45, Τηλέφωνο: 21 0900 5800

2. Νόρα, του Ερρίκου Ίψεν σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου, στο θέατρο Άττις

Η Νόρα, η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου Άττις, που ενθουσίασε το κοινό και υμνήθηκε από Έλληνες και ξένους κριτικούς, επαναλαμβάνεται για 3η χρονιά και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Η Νόρα προσπερνάει το συμβατικό κοινωνικό σύστημα αξιών. Και φεύγει για το άγνωστο. Πρόκειται για μια μορφή αυτοκτονίας που, ωστόσο, μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες για τη γέννηση ενός αυθεντικού Εγώ.

Παρασκευή 19/11, 21:00

Εισιτήριο: Από 10€ | Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο Άττις, Λεωνίδου 7, Αθήνα 104 37. Τηλέφωνο: 21 0522 6260

3. «Όμορφη πόλη» του Μίκη Θεοδωράκη σε σκηνική σύνθεση-σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη στο Μέγαρο Μουσικής

Η «Όμορφη πόλη», η τελευταία θεατρική-μουσική παράσταση του Μίκη Θεοδωράκη σε σκηνική σύνθεση-σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη επιστρέφει την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Με άξονα-μύθο τις γνωστές μελωδίες του μεγάλου μας μουσουργού και την ποίησή του για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή, ο σκηνοθέτης Γιώργος Βάλαρης παρουσιάζει μια σύγχρονη «Όμορφη πόλη», μια μοναδική θεατρική-μουσική υπερπαραγωγή, μια ωδή στον Μίκη Θεοδωράκη.

Πέμπτη 18/11 στις 21:00.

Εισιτήρια: 10 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι), 12 € (Ζώνη ε), 18 € (Ζώνη δ), 26 € (Ζώνη γ), 32 € (Ζώνη β), 38 € (Ζώνη α), 45 € (διακεκριμένη ζώνη). Προπώληση: megaron.gr.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασιλίσσης Σοφίας, Αθήνα 11521, 210 72 82 333.

4.«Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού» του Ντάριο Φο στο θέατρο Γκλόρια

Το έργο του Ντάριο Φο με τίτλο Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού έρχεται την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου στο Θέατρο Γκλόρια με την σκηνοθετική σφραγίδα του Γιάννη Κακλέα. Μέσα από μια έξυπνη και επίκαιρη κωμωδία, η εξουσία ξεγυμνώνεται και παρουσιάζονται τα «αδιάσειστα» στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την ενοχοποίηση κάποιου. Ένα ανοιχτό παράθυρο στον έκτο όροφο μπορεί να αποτελέσει λύση όταν η ψυχραιμία χάνεται και ο θάνατος θα αρχειοθετηθεί απλώς ως «τυχαίος»!

Παρασκευή 19/11 στις 21:00.

Εισιτήρια: 18€ κανονικό, 15€ φοιτητικό, ΑΜΕΑ, ανέργων, άνω 65 ετών. Προπώληση: viva.gr.

Διεύθυνση: Θέατρο Γκλόρια, Ιπποκράτους 7, Αθήνα 10679 .Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 3600832

5. Αναφορά σε μια Ακαδημία, του Φραντς Κάφκα, στο Θέατρο Άττις-Νέος Χώρος

Η Ομάδα Σημείο Μηδέν συνεχίζει την ερευνητική της εργασία πάνω στο έργο του Φραντς Κάφκα με το διήγημα “Αναφορά σε μια Ακαδημία”.Ο κεντρικός ήρωας του διηγήματος του Φραντς Κάφκα «Αναφορά σε μια Ακαδημία» είναι ο πίθηκος Rotpeter. Μια ομάδα κυνηγών της εταιρείας Χάγκενμπεκ τον πυροβόλησε σε μια ζούγκλα της Χρυσής Ακτής, καθώς πήγαινε με την αγέλη του να πιούν νερό. Δέχτηκε δύο σφαίρες με αποτέλεσμα τον ευνουχισμό του. Κατόπιν, τον αιχμαλώτισαν.

Παρασκευή 19/11, 21:00

Εισιτήρια: 15ευρώ (κανονικό), 10ευρώ (μειωμένο: φοιτητές, άνεργοι ΟΑΕΔ, ΑμΕΑ, συνοδός ΑμΕΑ, άνω των 65, ΟΛΜΕ-ΔΟΕ, ομαδικές κρατήσεις άνω των 7 ατόμων) | Προπώληση: ticketservices.gr.

Θέατρο Άττις, Λεωνίδου 7, Αθήνα 104 37. Τηλέφωνο: 21 0522 6260

6. Η φάρμα των ζώων, του Τζώρτζ Όργουελ στο Εθνικό Θέατρο – Σκηνή Ελένη Παπαδάκη (Ρεξ)

Το πάντα επίκαιρο έργο του Τζώρτζ Όργουελ για τη φθορά των ιδεών όταν αυτές γίνονται πράξη, Η Φάρμα των ζώων, ανεβαίνει την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου στη Σκηνή «Ελένη Παπαδάκη», σε σκηνοθεσία του Αρη Μπινιάρη. Τα ζώα μιας φάρμας ξεσηκώνονται ενάντια στο σύστημα εξουσίας του ιδιοκτήτη της, του Κυρίου Τζόουνς, και επιβάλλουν μια αυτοδιαχειριστική διοίκηση με επικεφαλής τα γουρούνια, τα πιο έξυπνα ζώα της φάρμας. Πολύ γρήγορα, οι παλιοί καταπιεζόμενοι γίνονται οι νέοι δυνάστες υιοθετώντας όλες τις κατακριτέες μεθόδους του προηγούμενου καθεστώτος. Έτσι, η προεπαναστατική ουτοπία μετατρέπεται σε μια αβίωτη δυστοπία.

Παρασκευή 19/11 στις 21:00.

}Εισιτήρια:13€ Γενική είσοδος, 10€ περιορισμένη ορατότητα, Φοιτητικό/Νεανικό 13€, Ανω των 65 13€, Πολύτεκνοι 10 €. Προπώληση: ticketservices.gr .

Πανεπιστημίου 48, Αθήνα

7. «Ο Ποπολάρος», του Γρηγορίου Ξενόπουλου στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν

Ο Ποπολάρος, του Γρηγόριου Ξενόπουλου, σε διασκευή Έλσας Ανδριανού, ανεβαίνει σε συμπαραγωγή με την ομάδα Θεάτρου Οπera, στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν. Οι ιδιαιτερότητες της επτανησιακής κοινωνίας επιτρέπουν μέσα από μια δροσερή ιστορία αγάπης δυο νέων παιδιών και την ταξική σύγκρουση στην οποία εμπλέκονται θείοι και πατεράδες, να αποτυπωθεί η καθήλωση σωμάτων και ψυχών σε ό,τι τους υπαγορεύουν τα κοινωνικά στεγανά.

Παρασκευή 19/11 στις 21.15.

Εισιτήρια: 15€ / 10€ (μειωμένο) / 8€ (άνεργοι). Προπώληση: viva.gr .

Θέατρο Τέχνης – Σκηνή Φρυνίχου, Φρυνίχου 14, Πλάκα 10558, 2103222464

8. Μάκμπεθ – ο κύκλος του στΑΙΜΑτος, στο θέατρο Από Μηχανής

Mια διασκευή του Μάκμπεθ για 3 πρόσωπα, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μυλωνά, ανεβαίνει την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου στο Θέατρο Από Μηχανής. Ένα παραστατικό ταξίδι κατά το οποίο η αφετηρία των συγκλονιστικών στίχων του Ελισαβετιανού δραματουργού και η πρωτότυπη πλοκή που διατηρείται κι ακούγεται στον πυρήνα της αυτούσια, συναντιούνται με τον προορισμό του νέου κειμένου και της σκηνικής δράσης σε έναν ανατρεπτικό διάλογο επί σκηνής.

Παρασκευή 19/11 στις 21:00.

«Εισιτήρια: Κανονικό:15€ Μειωμένο (Φοιτητικό/Ανέργων/ΑμεΑ):12€. Προπώληση: viva.gr .

Κάτω Σκηνή, Διεύθυνση: Ακαδήμου 13, Αθήνα 104 36, Τηλέφωνο: 21 0523 2097

9. Το Μινόρε, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Η παράσταση «Το Μινόρε», που βασίζεται στην τηλεοπτική σειρά των Βαγγέλη Γκούφα και Φώτη Μεσθεναίου, παρουσιάζεται στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Φιλίες, έρωτες, μάχη για την επιβίωση, λογοκρισία, διώξεις, αδιέξοδα, επιτυχία. Ό,τι και να πει κανείς για τους ρεμπέτες είναι λίγο. Μιλούν τα τραγούδια που μας παρηγόρησαν όταν έπρεπε, που μας συνεπήραν κάποια θλιβερά δειλινά, που τα αγαπήσαμε γιατί μας συγκίνησαν. Ακριβώς γι’ αυτό ανεβαίνει το «Μινόρε». Για να μας μιλήσει με τον τρόπο που μόνο το θέατρο μπορεί. Παρασκευή 19/11 στις 21:00.

Εισιτήρια: Διακεκριμένη ζώνη: 30€ / Μειωμένο: 25€ Α’ ζώνη: 25€ / Μειωμένο: 20€ Β’ ζώνη: 20€ / Μειωμένο: 15€ Γ’ ζώνη: 15€ / Μειωμένο: 10€. Προπώληση: viva.gr .

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου 32 & Βασ. Γεωργίου, 2104143300

10. Τέλος του Παιχνιδιού, του Σάμουελ Μπέκετ στο Σύγχρονο Θέατρο

Το θεατρικό έργου του Σάμουελ Μπέκετ με τίτλο «Τέλος του Παιχνιδιού» παρουσιάζεται στο Σύγχρονο Θέατρο. «Τετέλεσται». Σε ποιο άλλο θεατρικό έργο, η πρώτη-πρώτη λέξη του κειμένου ακυρώνει εξ αρχής τη θεατρική Πράξη, την Πράξη της ζωής; Πρόκειται για την εξ αρχής επικύρωση της φράσης του Σάμουελ Μπέκετ πως «το τέλος βρίσκεται στην αρχή, και ωστόσο συνεχίζουμε».

Παρασκευή 19/11 στις 21:00.

Εισιτήρια: Α’ Ζώνη: 20 ευρώ, Β’ Ζώνη: 18 ευρώ, Γ’ Ζώνη: 16 ευρώ, Δ’ Ζώνη: 14 ευρώ. Προπώληση: viva.gr .

Σύγχρονο Θέατρο, Ευμολπιδών 45, Αθήνα

11. «Συμφορά από το πολύ μυαλό», του Αλεξάντρ Γκριμπογέντοφ στο Θέατρο Οδού Κυκλάδων-Λευτέρης Βογιατζής

Tο έργο «Συμφορά από το πολύ μυαλό» σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού παρουσιάζεται Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής. Η νέα σύγχρονη προσέγγιση του Στάθη Λιβαθινού πάνω στην κλασική αυτή ρώσικη κωμωδία επιχειρεί να αναδείξει τις -σχεδόν σκανδαλώδεις- αναλογίες του με το δικό μας “σήμερα” και συνομιλεί με τη δηκτική ανατομία των αρχών του ρωσικού 19ου αιώνα που έχει φιλοτεχνήσει ο Γκριμπογέντοφ αξιοποιώντας τα μοτίβα της κλασικής ευρωπαϊκής κωμωδίας κάτω από τα οποία αναδύονται συνεχώς η ανελέητη κριτική και η πικρή επίγνωση.

Παρασκευή 19/11 στις 20:30.

Εισιτήρια: 18 ευρώ Ανέργων/Φοιτητικό/ΑΜΕΑ: 15 ευρώ. Προπώληση: viva.gr , ticketservices.gr .

Θέατρο Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής, Κυκλάδων 11 & Κεφαλληνίας, Κυψέλη, 2108217877

12. «Κοινή ησυχία», με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου και τον Οδυσσέα Ιωάννου,στο θέατρο Διάνα

«Κοινή ησυχία», με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου και τον Οδυσσέα Ιωάννου, ανεβαίνει στο θέατρο Διάνα, σε σκηνοθεσία Ελένης Ράντου. Στην πρώτη του θεατρική συνάντηση με την Ελένη Ράντου ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ερμηνεύει σπουδαία τραγούδια, κάποια από το προσωπικό του ρεπερτόριο και άλλα από την ακριβή κληρονομιά του ελληνικού τραγουδιού, ενώ το κείμενο του Οδυσσέα Ιωάννου είναι ένα καινούριο ταξίδι που αναζητάει τα χαμένα μας όνειρα, τις ματαιωμένες προσδοκίες μας.

Παρασκευή 19/11 στις 20:30.

Εισιτήρια: Γενική είσοδος 18€, Φοιτητικό, νεανικό, άνω των 65, ΑΜΕΑ, Ανέργων: 14€. Προπώληση: viva.gr .

Θέατρο Διάνα, Ιπποκράτους 7 (εντός στοάς), Αθήνα 10679, 210 3626596

13. Ευαίσθητη Ισορροπία, του Έντουαρντ Άλμπι στη Θεατρική σκηνή Αντώνη Αντωνίου

Η Θεατρική σκηνή Αντώνη Αντωνίου θα παρουσιάσει φέτος στο ομώνυμο θέατρό της στην οδό Νάξου 84, το έργο του Έντουαρντ Άλμπι, «Ευαίσθητη Ισορροπία». Παρασκευή βράδυ και στο σπίτι του Τόμπυ και της Άγκνες, που έχει εγκατασταθεί και η Κλαίρη η αλκοολική αδερφή της, θα εισβάλλουν ξαφνικά ο Χάρρυ και η Έντα, οι δυο καλύτεροι τους φίλοι που έχουν πάθει κρίση πανικού. Το άλλο βράδυ επιστρέφει και η κόρη τους, Τζούλια, μετά από το τέταρτο διαζύγιο της. Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο θα συγκρουστούν αποκαλύπτοντας όλα τα κρυφά πάθη, τα ψέματα και τους συμβιβασμούς.

Παρασκευή 19/11 στις 21:00.

Εισιτήρια: 15 ευρώ, φοιτητικό 10 ευρώ *κάθε Τετάρτη και Πέμπτη 10 ευρώ. Προπώληση: ticketmaster.gr .

θεατρική Σκηνή Αντώνη Αντωνίου, Νάξου 84, Αθήνα

14.«Προδοσία» του Χάρολντ Πίντερ, σε σκηνοθεσία Αιμίλιου Χειλάκη στο Θέατρο Βρετάνια

Η «Προδοσία» του βραβευμένου με Νόμπελ Χάρολντ Πίντερ, μια σπουδή στον χρόνο, τη μνήμη και την απιστία σε σκηνοθεσία Αιμίλιου Χειλάκη, παρουσιάζεται, στο Θέατρο Βρετάνια. Η «Προδοσία» είναι η ιστορία τριών ανθρώπων που προδίδουν και προδίδονται. Προδίδουν τους συντρόφους τους, τον γάμο τους, τη φιλία τους, τον εαυτό τους, τα ιδανικά τους και τα πιστεύω τους.

Παρασκευή 19/11 στις 21:00.

Εισιτήρια: Α’ ζώνη 20€, Β’ ζώνη 17€, Φοιτητικό 14€. Προπώληση: ticketmaster.gr .

Θέατρο Βρετάνια, Πανεπιστημίου 7, Αθήνα. Τηλ: 21 0322 1579.

15. Ο κήπος με τις αλήθειες, σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή στο Θέατρο Μουσούρη

Το έργο «Ο κήπος με τις αλήθειες» του βραβευμένου Αυστραλού θεατρικού συγγραφέα και σεναριογράφου του κινηματογράφου και της τηλεόρασης Άντριου Μπόβελ, ανεβαίνει στο Θέατρο Μουσούρη. Μέσα από έξι χαρακτήρες, βλέπει ένα κύτταρο της κοινωνίας, μέσω του οποίου, αν κάποιος το μεγεθύνει, θα αποκαλυφθεί όλος ο κοινωνικός ιστός. Το έργο του Άντριου Μπόβελ συνδυάζει το ακραίο κωμικό με τη βαθιά μελαγχολία, ενώ ταυτόχρονα οι πολύ κωμικές σκηνές διαδέχονται τις τρυφερές στιγμές.

Παρασκευή 19/11 στις 21:00.

Εισιτήρια: €22, €20 (εξώστης), €14 (φοιτητικό). Προπώληση: ticketmaster.gr , Εκδοτήρια θεάτρου (Ώρες ταμείου: Τρίτη-Κυριακή: 10:30-13:30, 17:00-21:30). Πλ. Καρύτση 7, Κέντρο | Tηλ: 210 3310936