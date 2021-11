Eurovision 2022: Ποιοι είναι οι πέντε υποψήφιοι για την ελληνική συμμετοχή;

Μπορεί η επόμενη Eurovision να αργεί ακόμα -θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2022 στο Τορίνο, μετά τη φετινή νίκη των Maneskin- ήδη όμως ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για την ελληνική αποστολή.

Μετά από αξιολόγηση των 40 υποψήφιων τραγουδιών που κατατέθηκαν ως προτάσεις για να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στον 66ο Διαγωνισμό της Eurovision, η Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΡΤ επέλεξε τα πέντε τραγούδια που προκρίνονται στην επόμενη φάση της διαδικασίας.

Οι καλλιτέχνες που έχουν επιλεγεί, με αλφαβητική σειρά, είναι οι Amanda Georgiadi, good job nicky, Joanna Drigo, Ilias Kozas, Lou is.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τις επόμενες εβδομάδες θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην Eurovision. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι «από την επόμενη εβδομάδα, τα μέλη της επιτροπής θα προγραμματίσουν διαδοχικές συναντήσεις με τους καλλιτέχνες και την ομάδα τους, προκειμένου να παρουσιάσουν αναλυτικότερα τις προτάσεις τους. Η τελική επιλογή θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες από επιτροπή της ΕΡΤ».

Ας γνωρίσουμε όμως τους πέντε υποψήφιους τραγουδιστές για την Eurovision 2022.

Amanda Georgiadi

Η Αμάντα Γεωργιάδη (ή Amanda Tenfjord), δραστηριοποιείται στην Νορβηγία. Ο πατέρας της είναι Έλληνας, ενώ η μητέρα της Νορβηγίδα. Γεννήθηκε στην Ελλάδα και έφυγε για την Νορβηγία σε ηλικία μόλις 3 ετών. Μετακόμισε με όλη την οικογένεια της στο Tennfjord, εξού και το όνομα που χρησιμοποιεί. Το τραγούδι της Amanda, Troubled Water, ακούστηκε στην σειρά του Netflix, Spinning Out.

Good Job Nicky

Ο 25χρονος good job nicky έκανε το δισκογραφικό ντεμπούτο του με επτά single –συνέχειες από τον Οκτώβριο 2020 έως τον Απρίλιο 2021 με επιτυχία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για το πρώτο του βίντεο, μάλιστα, «January 8th», έκανε ρεκόρ views στο Youtube για πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη και σήμερα μετρά πάνω από 2,2 εκατομμύρια προβολές στο επίσημο videoclip. O good job nicky είναι ερμηνευτής αλλά και δημιουργός που υπογράφει εξ ολοκλήρου τον αγγλικό στίχο και μέρος της σύνθεσης σε όλα τα τραγούδια του.

Joanna Drigo

Η Joanna Drigo είναι μια νέα ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός της αγγλόφωνης – ελληνόφωνης μουσικής σκηνής. Ξεκίνησε την καριέρα της στη μουσική με την κυκλοφορία του ντεμπούτο άλμπουμ «Κάποιες ώρες γεννιούνται τα όνειρα», που κυκλοφόρησε από την EMI.

Ηλίας Κόζα

Ο Ηλίας Κόζας είναι ο ιδρυτής του συγκροτήματος Κoza Mostra ο κύριος ερμηνευτής, μουσικός και στιχουργός. Το συγκρότημα συμμετείχε, το 2013, στην Eurovision με τον Αγάθωνα Ιακωβίδη. Το τραγούδι τους “Alcohol is free” πέρασε στον Τελικό του Διαγωνισμού και κατάλαβε την 6η θέση. Ο Ηλίας έχει συνθέσει μουσική και στίχους για πολύ γνωστές ελληνικές τηλεοπτικές σειρές και θεατρικά έργα, ενώ έχει συνεργαστεί με σπουδαίους Έλληνες και ξένους δημιουργούς, αλλά και μεγάλα μουσικά συγκροτήματα.

Lou is (Λουΐζα Σοφιανοπούλου)

H Lou is παίζει πιάνο, έχει πτυχίο αρμονίας, σπούδασε φωνητική με σπουδαίους δασκάλους στο Λονδίνο, ενώ τα τελευταία χρόνια παραδίδει μαθήματα ορθοφωνίας και τραγουδιού. Από μικρή ηλικία άρχισε να πειραματίζεται στον χώρο της μουσικής εξερευνώντας τις δυνατότητες και το εύρος της φωνής της, που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιρροών: από την alternative pop & rock μέχρι τη jazz και από τα blues μέχρι την ethnic. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες, ενώ ως μουσικός και τραγουδίστρια έχει συμμετάσχει σε παιδικές παραστάσεις. Το 2016 κυκλοφόρησε το πρώτο της ανεξάρτητο άλμπουμ με τίτλο «Dragons» σε στίχους και μουσική δική της. Το τελευταίο της τραγούδι « In The Rain» κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2021.