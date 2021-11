Movement In Place: Νέο τραγούδι από τους Whereswilder

Ως Movement In Place, οι Whereswilder ορίζουν εκεινη τη νοητική διαδικασία που συντελείται όταν ο χρόνος «σταματάει» ξαφνικά, δίνοντάς σου την ευκαιρία να συνειδητοποιήσεις αυτά που συμβαίνουν γύρω σου.

Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο νους καταφέρνει να ταξιδέψει πιο γρήγορα από τη φρενήρη καθημερινότητα, γίνεται παρατηρητής της, την ερμηνεύει και -ενίοτε- οδηγείται σε μικρές στιγμές επιφοίτησης, ικανές να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης του σε σχέση με τον ίδιο του τον εαυτό, τον περίγυρό του αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο ζει.

Το Movement In Place αποτελεί την τρίτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά των Whereswilder και κυκλοφόρησε στις 12 Νοεμβρίου του 2021 από τη United We Fly.

Ηχογραφήθηκε στα Electric Highway Studios, στην Αθήνα. Για την παραγωγή του, η μπάντα συνεργάστηκε στενά με τον Γιάννη Βούλγαρη (Bazooka).

Ο ήχος του νέου υλικού, βρίσκει τους Whereswilder να αντλούν έμπνευση από τη μουσική πολυχρωμία της δεκαετίας του ‘70. Στοιχεία από είδη και ιδιώματα όπως soft rock, soul, funk και singer-songwriter ντύνουν 13 νέες συνθέσεις, καθεμιά από τις οποίες περιγράφει και μία καθημερινή ιστορία που το “Movement In Place” μπορεί να συμβεί σε κάποιον.

Τη φωτογραφία του εξωφύλλου επιμελήθηκε ο φωτογράφος Έβαν Μαραγκουδάκης ενώ ο πίνακας που απεικονίζεται στον ίδιο χώρο με τη μπάντα αποτελεί έργο του Στέφανου Πλέτση. Τα δύο οπτικά στοιχεία αποτελούν και αυτά ερμηνείες του τίτλου του άλμπουμ παρέχοντας στον ακροατή μία ολοκληρωμένη εμπειρία.

Tracklist

1. The Wrong Way In (audio link)

2.No Lover

3.Helping Hand (video link)

4.Dog a Bone

5.Dead Man Walking

6.Hold Up (video link)

7.Strange Love

8.For Show

9.Evolution

10.I Am Evil

11.You’ve Got Friends

12.Make Up Your Mind

13.On The Line

Το Movement In Place είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή, Limited Edition Digisleeve CD, Limited Edition Black Vinyl (180g) και σε Deluxe Edition Crystal Clear LP (180g). Στη Deluxe έκδοση εμπεριέχεται αποκλειστικά ένα bonus lathe-cut 7” με δύο ακόμη tracks: το ακυκλοφόρητο τραγούδι “Free” και μία ζωντανή εκτέλεση του τραγουδιού “Helping Hand”, τα οποία δε διατίθενται στην ψηφιακή έκδοση του album ή σε κάποια άλλη μορφή.