Οι ABBA ξανά στην κορυφή: Νούμερο 1 στα βρετανικά charts, μετά από 40 χρόνια

Οι ABBA, ένα από τα πιο επιτυχημένα pop συγκροτήματα όλων των εποχών, έπειτα από 40 χρόνια απουσίας επιστρέφουν με το νέο studio album τους Voyage και καταφέρνουν να σταθούν στην πρώτη θέση των charts.

Μετά την ανακοίνωση του ολοκαίνουργιου τους άλμπουμ τον Σεπτέμβρη, οι ABBA έσπασαν το ρεκόρ της Universal, επιτυγχάνοντας την ταχύτερη προ-παραγγελία όλων των εποχών στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, με πάνω από 80.000 αντίτυπα.

Η πρωτότυπη ψηφιακή συναυλία που θα δώσουν ζωντανά οι Ανιέτα, Μπιορν, Μπένι και Άνι-Φριντ μαζί με μια μπάντα 10 μουσικών, στις 27 Μαίου του 2022, πούλησε πάνω από 250.000 εισιτήρια τις πρώτες τρεις ημέρες από την έναρξη της πώλησης.

Για τη συναυλία αυτή έχουν ήδη δημιουργηθεί οι ψηφιακές φιγούρες των ABBA, μετά από πολλές εβδομάδες και μήνες με τεχνικές πρόβες πάνω στην τεχνολογία καταγραφής κίνησης, τόσο με τη συμμετοχή των τεσσάρων μελών της μπάντας, όσο και της ομάδας της Industrial Light & Magic τεχνολογικής εταιρείας-με δυναμικό 850 ατόμων!

Η δυναμική επιστροφή της δημοφιλούς μπάντας

Η δημοφιλής μπάντα, δηλώνει για την επιστροφή της μετά από 40 χρόνια απουσίας: «Έχει περάσει καιρός από τότε που κάναμε μουσική μαζί. Σχεδόν 40 χρόνια, στην πραγματικότητα. Κάναμε ένα διάλειμμα την άνοιξη του 1982 και τώρα αποφασίσαμε ότι ήρθε η ώρα να το τελειώσουμε. Λένε ότι είναι ανόητο που περιμέναμε περισσότερα από 40 χρόνια μεταξύ των άλμπουμ, γι’ αυτό ηχογραφήσαμε μία συνέχεια του άλμπουμ The Visitors. Για να πούμε την αλήθεια, η κύρια έμπνευση για να ηχογραφήσουμε ξανά, προήλθε από τη συμμετοχή μας στην πιο περίεργη και θεαματική συναυλία που θα μπορούσατε ποτέ να ονειρευτείτε. Θα είμαστε σε θέση να καθίσουμε αναπαυτικά σαν κοινό και να παρακολουθήσουμε τον ψηφιακό μας εαυτό να ερμηνεύει τα τραγούδια μας, σε μια σκηνή σε μια προσαρμοσμένη αρένα στο Λονδίνο την επόμενη άνοιξη. Περίεργο και υπέροχο!»

Σήμερα, 40 χρόνια μετά το τελευταίο studio album των ABBA με τίτλο The Visitors, που έφτασε μέχρι και το νούμερο 1 σε Βρετανία, Σουηδία και 5 άλλες χώρες, οι ABBA έχουν ηχογραφήσει ένα ολόκληρο νέο album στο studio του Benny στη Στοκχόλμη. To άλμπουμ συμπεριλαμβάνει 10 τραγούδια, ανάμεσα τους και τα ήδη γνωστά Just A Notion, I Still Have Faith In You και Don’t Shut Me Down.

Το άλμπουμ κυκλοφορεί από την Minos EMI, A Universal Music Company.

Τα τραγούδια του νέου άλμπουμ

I Still Have Faith In You

When You Danced With Me

Little Things

Don’t Shut Me Down

Just A Notion

I Can Be That Woman

Keep An Eye on Dan

Bumblebee

No Doubt About It

Ode to Freedom

Τι δήλωσε το συγκρότημα για την επιστροφή του

Μπένι Άντερσον: «Γνωρίζαμε ότι αν υπήρχε κάποια παράσταση, θα χρειαζόμασταν μερικά νέα τραγούδια για να τη συνοδεύσουμε… Όταν μπήκαμε στο στούντιο μετά από 39 χρόνια, ήταν σαν να μην είχε περάσει καιρός… περάσαμε υπέροχα. Μιλώντας με τη Φρίντα και την Αγνέτα, ξέρω ότι είναι πολύ χαρούμενες που το κάναμε αυτό».

Άνι-Φριντ Λίνγκσταντ: «Αυτές οι πρώτες μουσικές δοκιμές το 2018 ήταν τόσο διασκεδαστικές και όταν ο Μπένι τηλεφώνησε και με ρώτησε αν θα σκεφτόμουν να τραγουδήσω κι άλλο, άρπαξα την ευκαιρία! Και τι τραγούδια! Ο σεβασμός και η αγάπη μου είναι σε αυτούς τους εξαιρετικά ταλαντούχους, πραγματικά ιδιοφυείς τραγουδοποιούς! Ήταν μεγάλη χαρά να δουλέψω ξανά με την ομάδα. Είμαι τόσο χαρούμενη με αυτό που έχουμε δημιουργήσει και ελπίζω πραγματικά οι fans μας να αισθάνονται το ίδιο».

Ανιέτα Φέλτσκογκ: «Όταν βρεθήκαμε ξανά μαζί στο στούντιο, δεν είχα ιδέα τι να περιμένω… Αλλά το στούντιο ηχογράφησης του Μπένι είναι ένα τόσο φιλικό και ασφαλές περιβάλλον και πριν το καταλάβω το απολάμβανα πραγματικά! Δεν μπορώ να πιστέψω ότι επιτέλους ήρθε η στιγμή να το μοιραστούμε αυτό με τον κόσμο!».